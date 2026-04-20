Oroszország célba vette Donyeck szívét: hiába a propaganda, a háború kimenetele egyirányúvá vált

Elsöprő győzelmet aratott egy pár hónapja alakult párt Bulgáriában
Rumen Radev korábbi elnök alakulata nagyon simán nyert, de egy koalíciós társra szüksége lesz.
Az oroszok mozgósíthatnak egy utolsó nagy roham előtt.
A Portfolio úgy összegzi az elmúlt órák eseményeit az orosz-ukrán háborúban, hogy
folyamatosan közelednek az oroszok Donyeck ukrán oldali központja felé.
Mint írják, tűzharc volt Szlovjanszktól alig tíz kilométerre, Fedorivka Druha térségében, az oroszok valószínűleg kisebb csapatokban próbálnak átszivárogni a védelmen.
Mindeközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy
szerinte Oroszország újabb mozgósítási hullámra készül:
ennek előjele szerinte az, hogy korlátozzák folyamatosan az internethasználatot az országban.
Különösen véres időszak elé néz Szlovjanszk és Kramatorszk.
