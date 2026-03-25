Megkezdődött! Oroszország elindította döntőnek szánt offenzíváját, elsöprő támadásra készülhetnek Ukrajna ellen
A frontvonalakon napról napra fokozódik a nyomás, a kőolaj emelkedő ára is az oroszok mellett szól.
Különösen véres időszak elé néz Szlovjanszk és Kramatorszk.
„Elindult az orosz tavaszi offenzíva, a front lassan de biztosan közeledik Szlovjanszkhoz és Kramatorszkhoz. Mind a két városban jártam 2016-ban, már akkor is meg voltak erődítve, most meg méginkább. Különösen véres időszak elé néz ez a táj. Ez a pár kép talán elmondja, hogy már 10 éve is mélyen sérült volt ez a vidék.”
Nyitókép: MTI/AP/Dmitrij Loveckij