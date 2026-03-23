vlagyimir putyin volodimir zelenszkij olekszandr szirszkij orosz-ukrán háború ukrajna oroszország

Megkezdődött! Oroszország elindította döntőnek szánt offenzíváját, elsöprő támadásra készülhetnek Ukrajna ellen

2026. március 23. 08:01

A frontvonalakon napról napra fokozódik a nyomás, a kőolaj emelkedő ára is az oroszok mellett szól.

2026. március 23. 08:01
A CNN arról ír, hogy az orosz erők megindították tavaszi offenzívájukat Kelet-Ukrajnában: a támadásokban már nemcsak kisebb gyalogos egységeket, hanem több tucat harckocsit és páncélozott járművet is bevetnek – erről az ukrán hadsereg és elemzők beszéltek.

Hozzáteszik: miközben a hadműveletek intenzitása egyre nő, 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy „nagyon rossz érzései vannak” 

a közel-keleti konfliktus Ukrajnára gyakorolt hatásai miatt. Szerinte Vlagyimir Putyin számára egy elhúzódó konfliktus előnyös, mivel az emelkedő olajárak és egyes szankciók enyhítése erősíti az orosz gazdaságot.

Hangsúlyozzák, hogy a frontvonalakon közben napról napra fokozódik a nyomás. Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok szerint 

az orosz hadsereg több szakaszon is erősítette támadásait, 

és napok óta meghaladja a napi kétszázat a harci összecsapások száma.

Dmitro Zaporozsec eközben alezredes fölhívja a figyelmet: minden frontszakaszon élénk csapatmozgások, erőteljes tüzérségi tevékenység, valamint drónok és taktikai légierő széles körű alkalmazása figyelhető meg, ami egy újabb offenzíva előkészületeire utal. A mostani hadműveletek mérete és jellege arra utal, hogy 

Moszkva taktikát váltott: 

a tavaly jellemző kisebb, beszivárgó egységek helyett újra nagyobb, összehangolt támadásokkal próbál előretörni.

Nyitókép: EYEPRESS NEWS / EYEPRESS VIA AFP

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szim-patikus
2026. március 23. 08:59
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy „nagyon rossz érzései vannak” Vele kapcsolatban pedig kezdetektől fogva és szinte mindenkinek. (a hányinger a legkevesebb)
balbako_
2026. március 23. 08:50
Ideje lenne ezt az Ukrajna nevű terrorista államot eltüntetni. Az orosz igazságszolgáltatás rendet teremtene ebben a rémállamban és Európa seggén egy fekéllyel kevesebb lenne.
Sróf
2026. március 23. 08:49
"A CNN arról ír, hogy az orosz erők megindították..." Ha a CNN ezt írja, akkor biztosra vehetjük, hogy sajnos még nem. Pedig mostanra már úgy vagyok vele, hogy hajrá.
Halder_1899
2026. március 23. 08:45
Ez lesz az utolsó tényles éles háborús év ebben a háborúban. Szerintem. Az oroszok most mindent be fognak vetni, hogy minimum célokat elérjék. Aztán majd év végével, jövő év elején tárgyalás. Az ukrán már kimerült és még jobbnak ki fog abban ami most jön, de az oroszok sem tudják ezt tartani végtelenségig, MÉG jobban lemaradnak a Kína és Usa mögött, ezek végzetes évek nekik is. Más szinten mint az ukrán, de ez nekik sem maradhat így.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!