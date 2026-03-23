Megkezdődött! Oroszország elindította döntőnek szánt offenzíváját, elsöprő támadásra készülhetnek Ukrajna ellen

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti
Minden eszközzel a kormányfő ellen dolgozik a baloldali elit — és az idő egyre fogy.
A frontvonalakon napról napra fokozódik a nyomás, a kőolaj emelkedő ára is az oroszok mellett szól.
A CNN arról ír, hogy az orosz erők megindították tavaszi offenzívájukat Kelet-Ukrajnában: a támadásokban már nemcsak kisebb gyalogos egységeket, hanem több tucat harckocsit és páncélozott járművet is bevetnek – erről az ukrán hadsereg és elemzők beszéltek.
Hozzáteszik: miközben a hadműveletek intenzitása egyre nő,
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy „nagyon rossz érzései vannak”
a közel-keleti konfliktus Ukrajnára gyakorolt hatásai miatt. Szerinte Vlagyimir Putyin számára egy elhúzódó konfliktus előnyös, mivel az emelkedő olajárak és egyes szankciók enyhítése erősíti az orosz gazdaságot.
Hangsúlyozzák, hogy a frontvonalakon közben napról napra fokozódik a nyomás. Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok szerint
az orosz hadsereg több szakaszon is erősítette támadásait,
és napok óta meghaladja a napi kétszázat a harci összecsapások száma.
Dmitro Zaporozsec eközben alezredes fölhívja a figyelmet: minden frontszakaszon élénk csapatmozgások, erőteljes tüzérségi tevékenység, valamint drónok és taktikai légierő széles körű alkalmazása figyelhető meg, ami egy újabb offenzíva előkészületeire utal. A mostani hadműveletek mérete és jellege arra utal, hogy
Moszkva taktikát váltott:
a tavaly jellemző kisebb, beszivárgó egységek helyett újra nagyobb, összehangolt támadásokkal próbál előretörni.
Nyitókép: EYEPRESS NEWS / EYEPRESS VIA AFP
