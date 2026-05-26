Tarr Zoltán gyorsan elmondta, mit terveznek a közmédiával

Költségvetési biztost kap a Médiaszolgáltatást-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) – tudatta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedd este a Facebook-oldalán.

Tarr Zoltán videós bejegyzésében azt mondta, kedd délelőtt ülésezett az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottsága, amelynek a tárgysorozatában szerepelt az NMHH 2025. évi zárszámadása és beszámolója. Hozzátette: a bizottság nem fogadta el a beszámolót, „sokféle olyan szempont merült fel, amely az NMHH, illetve az MTVA gazdálkodásával és működésével kapcsolatosan aggályokat fogalmazott meg”.