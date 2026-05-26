Tarr Zoltán gyorsan elmondta, mit terveznek a közmédiával

Cirkusz van, új kenyér még nincs – máris repedezik a Tisza mítosza?
Magyar Péter 12 napja tartó kormányzása egy szempontból biztosan sikeres. Kovács András írása.
A tárcavezető szerint a cél az, hogy a közmédia tisztességesen, kiegyensúlyozottan működjön.
Költségvetési biztost kap a Médiaszolgáltatást-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) – tudatta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedd este a Facebook-oldalán.
Tarr Zoltán videós bejegyzésében azt mondta, kedd délelőtt ülésezett az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottsága, amelynek a tárgysorozatában szerepelt az NMHH 2025. évi zárszámadása és beszámolója. Hozzátette: a bizottság nem fogadta el a beszámolót, „sokféle olyan szempont merült fel, amely az NMHH, illetve az MTVA gazdálkodásával és működésével kapcsolatosan aggályokat fogalmazott meg”.
Egyeztetve a pénzügyminiszterrel úgy döntöttek, hogy költségvetési biztost neveznek ki és küldenek az NMHH-hoz és az MTVA-hoz egyrészt annak érdekében, hogy a működést felügyelje, másrészt, hogy „ne kerüljön sor semmi olyan lépésre, amely bármiféle kötelezettségvállalás vagy bárminek az elidegenítését jelentené és ezzel az intézmények gazdálkodását veszélybe sodorná” – mondta.
A költségvetési biztost a pénzügyminiszter küldi ki, de „mi, mint a kultúráért is felelős minisztérium is figyelni fogjuk a költségvetési biztos működését és beszámolóival mi is meg fogunk ismerkedni” – mondta. A tárcavezető szerint a cél az, hogy „a közmédia tisztességesen, kiegyensúlyozottan működjön és működésében ne csak a médiatörvény maradéktalan betartására, hanem a költségvetési fegyelem betartására is törekedjen”.
(MTI)
Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI