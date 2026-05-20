Ókovács Szilveszter: „Remélem, a felfüggesztést egyenesen a lámpaoszlopra értik”

Levelet írt Tarr Zoltánnak a szakszervezet: Ókovács Szilveszter azonnali felfüggesztését kérték
A levél éles kritikát fogalmaz meg az Operaház elmúlt éveinek vezetéséről.
Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója határozott hangvételű válaszlevélben reagált a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete (MZTSZ) által megfogalmazott kritikákra – közölte az Index.
A főigazgató visszautasította a távozását követelő nyílt levelet és jelezte:
sem szándékában nem áll lemondani, sem bírósági úton pereskedni a szakszervezettel.
Ókovács Szilveszter válaszában éles kritikával illette a szakszervezetet, amiért szerinte a szervezet anélkül fogalmazott meg ítéletet, hogy előtte kikérte volna az ő véleményét.
„Remélem, a felfüggesztést egyenesen a lámpaoszlopra értik” – fogalmazott Ókovács.
A főigazgató állítása szerint az MZTSZ vádjai vagy „szemenszedett hazugságok”, vagy a jelenlegi opera- és balettvilág ismeretének teljes hiányáról tanúskodnak.
Külön kitért a szakszervezet azon vádjára, miszerint az Operaház nem működik együtt a felsőoktatási intézményekkel. Ezzel szemben Ókovács hangsúlyozta: épp válaszlevelének írásakor vizsgáztatta a Zeneakadémia hallgatóit, miközben az épületben zajlott a Táncművészeti Egyetem hallgatóinak részvételével készülő Rossini-produkció próbája.
A főigazgató jelezte, hogy nem kíván részletekbe menő elemzésbe bocsátkozni a szakszervezeti vádakkal kapcsolatban, helyette a fenntartó minisztérium felé fordul. Közölte:
„Tarr Zoltán miniszter urat húszoldalas összefoglalóval várjuk”, amellyel az intézmény elmúlt másfél évtizedes munkáját és az elért sikereket kívánja bemutatni a tárcavezetőnek.
Ókovács Szilveszter a vádakra az intézmény elmúlt 15 évének mutatóival válaszolt. Szerinte az Operaház „Európa egyik legsikeresebb operaháza” lett, amely az operaprodukciók mellett megduplázta a balettelőadások számát, meghatszorozta a saját bevételeit, megsokszorozta az intézményi vagyont, és összesen mintegy hétmillió jegyet adott el 30 országban.
