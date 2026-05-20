Ft
Ft
23°C
9°C
Ft
Ft
23°C
9°C
05. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tarr zoltán zeneakadémia ókovács szilveszter magyar állami operaház magyar zeneművészek és táncművészek szakszervezete főigazgató kritika vád

Ókovács Szilveszter: „Remélem, a felfüggesztést egyenesen a lámpaoszlopra értik”

2026. május 20. 16:40

Ókovács Szilveszter határozott hangvételű válaszlevélben reagált a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete által megfogalmazott kritikákra.

2026. május 20. 16:40
null

Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója határozott hangvételű válaszlevélben reagált a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete (MZTSZ) által megfogalmazott kritikákra – közölte az Index.

A főigazgató visszautasította a távozását követelő nyílt levelet és jelezte: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

sem szándékában nem áll lemondani, sem bírósági úton pereskedni a szakszervezettel.

Ókovács Szilveszter válaszában éles kritikával illette a szakszervezetet, amiért szerinte a szervezet anélkül fogalmazott meg ítéletet, hogy előtte kikérte volna az ő véleményét. 

Remélem, a felfüggesztést egyenesen a lámpaoszlopra értik” – fogalmazott Ókovács.

A főigazgató állítása szerint az MZTSZ vádjai vagy „szemenszedett hazugságok”, vagy a jelenlegi opera- és balettvilág ismeretének teljes hiányáról tanúskodnak.

Külön kitért a szakszervezet azon vádjára, miszerint az Operaház nem működik együtt a felsőoktatási intézményekkel. Ezzel szemben Ókovács hangsúlyozta: épp válaszlevelének írásakor vizsgáztatta a Zeneakadémia hallgatóit, miközben az épületben zajlott a Táncművészeti Egyetem hallgatóinak részvételével készülő Rossini-produkció próbája.

A főigazgató jelezte, hogy nem kíván részletekbe menő elemzésbe bocsátkozni a szakszervezeti vádakkal kapcsolatban, helyette a fenntartó minisztérium felé fordul. Közölte:

 „Tarr Zoltán miniszter urat húszoldalas összefoglalóval várjuk”, amellyel az intézmény elmúlt másfél évtizedes munkáját és az elért sikereket kívánja bemutatni a tárcavezetőnek. 

Ókovács Szilveszter a vádakra az intézmény elmúlt 15 évének mutatóival válaszolt. Szerinte az Operaház „Európa egyik legsikeresebb operaháza” lett, amely az operaprodukciók mellett megduplázta a balettelőadások számát, meghatszorozta a saját bevételeit, megsokszorozta az intézményi vagyont, és összesen mintegy hétmillió jegyet adott el 30 országban.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Balogh Zoltán / MTI

***

 

Összesen 66 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nagyhuba1
•••
2026. május 20. 20:00 Szerkesztve
Komoly hiba volt, hogy Okovács Szilveszter nem hívta meg Naemo Mettlert.
Válasz erre
0
0
Halder_1899
2026. május 20. 19:46
Ókovács Szilveszter igazi szakértő, aki nagy tudással és akarattal tette a dolgát. Ott kéne maradnia. Sajnos le fogják váltani, mert Fideszes és a tébolyult tisza világban csak ez ami számít. De mindenki tartson ki ! Önként ne lépjen vissza senki !
Válasz erre
3
0
rugbista
2026. május 20. 19:30
Tarik a Tarr a beszámolóra. Leváltja és kész! Véletlenül meg az elment hangú szoprán lesz a cugszfűrer, aki a Szózatot sem tudja.
Válasz erre
2
0
states-2
2026. május 20. 19:13
Április 12-én beüzemelték a Magyar Tébolydát.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!