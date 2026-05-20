Kiderült, mi vár a kormányváltás után a Magyarországon élő ukránokra
Több fontos területen lehet komoly változás.
Hiszek abban, hogy a mai egyeztetés egy új folyamat kezdete lehet.
„Ma online formában elkezdődtek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések, amelyeket Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Taras Kachka ukrán miniszterelnök-helyettessel nyitottunk meg. Az egyeztetések fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében.
Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. Kétoldalú kapcsolatainkban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladatunk.
A kárpátaljai magyar közösség nemcsak a két ország kapcsolatának fontos része, hanem híd is népeink között. A valódi előrelépéshez nyílt, őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve. Hiszek abban, hogy a mai egyeztetés egy új folyamat kezdete lehet.”
