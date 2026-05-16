Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
kutatóhálózat magyar tudományos akadémia tanács zoltán pósfai mihály magyarország akadémia egyeztetés

Megkezdtem az egyeztetéseket a tudományos élet szereplőivel a magyar kutatóhálózat jövőjéről

2026. május 16. 10:29

Meggyőződésem, hogy Magyarország jövője elképzelhetetlen erős, szabad és nemzetközileg is sikeres tudományos közösség nélkül.

2026. május 16. 10:29
Tanács Zoltán
Tanács Zoltán
„Ígéretemhez híven megkezdtem az egyeztetéseket a tudományos élet szereplőivel a magyar kutatóhálózat jövőjéről.  

Első lépésként Pósfai Mihály úrral, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztettem az Akadémia székházában. Megerősítettük együttműködési szándékunkat, és egyetértettünk abban, hogy a tudománypolitika fontos döntéseit a tudományos közösséggel együtt, érdemi párbeszéd mellett kell meghozni.  

Megállapodtunk abban is, hogy a kutatóhálózat függetlensége alapvető érték, amelyet meg kell őrizni és erősíteni kell. Közös célunk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia a jövőben valódi, tartalommal megtöltött nemzeti stratégiai tanácsadó szerepet töltsön be Magyarország fejlődésében.  

A kutatóhálózat jövőjével kapcsolatban a jövő héten folytatom az egyeztetéseket a kutatóintézetek főigazgatóival is, hogy közösen alakítsuk ki a magyar tudomány hosszú távon sikeres és versenyképes működésének kereteit.  

Meggyőződésem, hogy Magyarország jövője elképzelhetetlen erős, szabad és nemzetközileg is sikeres tudományos közösség nélkül.

Mindehhez a kutatás finanszírozását is új, átlátható, párhuzamosságoktól mentes, kiszámítható alapokra kell helyezni. A miniszterelnök úr bejelentése ennek az útnak az első lépése.”

Nyitókép: Tanács Zoltán Facebook-oldala

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nebulo15
2026. május 16. 13:57
Barom anyád akkor várhattál volna pár napot a Élvonal Alapítvány kirúgásával, a FIDESZ ha tett is hasonlót előtte "lejtett pár tánclépést"...
luisbathhelena
2026. május 16. 13:52 Szerkesztve
Az kademiai szabadság nevében jönnek vissza a teljesítmény nélküli lehutok, publikaciomentes bölcseszek tomegei
Galerida
2026. május 16. 13:32
Ha jót akarnak, akkor legelőször takarítsák ki az MTA rózsaszín vízággyal felszerelt "Kutatószobáját" és akkor illő módon fogadhatnak egy nagytermészetű, valóban befolyásos embert! Nem fizikus, sőt.....
tapir32
2026. május 16. 13:11
Mit érnek Magyar Péter hazug korrupciós vádjai az alábbiakkal szemben? Semmit. Hazugságok. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. Világbank: Magyarország a 6. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. /Ezek a minősítések felmérésen alapulnak szemben a Transparency Tiszás aktivisták bemondásán alapuló minősítésével./ Magyar Péter mivel tudja alátámasztani a Fidesz-KDNP gazdaságpolitikáját ostorozó szavai? Semmivel. Hazudik. Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar emberek jövedelem növekedése. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Az OECD a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet rövidítése. Angolul: Organisation for Economic Co-operation and Development.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!