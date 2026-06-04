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csatlakozás európai unió magyarország Magyar Péter Andrij Szibiha ukrajna Kárpátalja

Ukrajna külügyminisztere: „Nagyra értékelem Magyarország konstruktív hozzáállását”

2026. június 04. 15:25

Szibiha szerint „új fejezet” nyílik majd a két ország kapcsolatában, miután a felek megegyeztek a kárpátaljai magyarság helyzetéről.

2026. június 04. 15:25
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Ukrajna és Magyarország új fejezetet nyit kapcsolataiban, amely a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapul – jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter csütörtökön a közösségi oldalain.

A tárcavezető megköszönte a ciprusi soros EU-elnökség vezető szerepét Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előmozdításában, valamint az Európai Unió valamennyi tagállamának, az Európai Bizottságnak és az uniós intézményeknek „rendíthetetlen támogatásukat”. Szavai szerint Ukrajna előrelépett az EU-csatlakozási tárgyalások első klaszterének megnyitásáról szóló döntéssel.

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Nagyra értékelem a Magyarország konstruktív hozzáállását is. Új fejezetet nyitunk az ukrán-magyar kapcsolatokban, egy olyat, amely a kölcsönös tiszteletre, a bizalomra és közös európai jövőnkre épül” 

– hangsúlyozta a miniszter.

A ciprusi EU-elnökség, valamint az ukrán kormány csütörtökön közölte, hogy az Európai Unió megkezdte az első tárgyalási klaszter hivatalos megnyitásának előkészítését Ukrajna csatlakozási folyamatában, miután valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez.

Az Európai Unió már 2024 júniusában megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával, azonban az érdemi egyeztetések elindítását Magyarország vétója akadályozta.

Magyar Péter miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy Budapest és Kijev megállapodásra jutott az ukrajnai magyar kisebbség jogainak bővítéséről.

A magyar kormányfő szerint az egyezség kiterjed a nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogok megerősítésére, valamint arra, hogy a mintegy 100 ezer fős kárpátaljai magyar közösség anyanyelvén tanulhasson, magyar nyelven tehessen vizsgát és használhassa nemzeti jelképeit. Kijev elkötelezte magát, hogy a vállalásait jogszabályokban és az uniós csatlakozási akciótervben is rögzíti.

(MTI)

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Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

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Összesen 21 komment

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NewWorldOrder
2026. június 04. 16:21
„Nagyra értékelem Magyarország konstruktív hozzáállását” = "Köszi a pénzt, fegyvereket, a katonákat, és Magyarország Ukrajnához csatolását."
Válasz erre
1
0
Ízisz
2026. június 04. 16:21
🧡🇭🇺 "Alkotmányos válsággal fenyeget Magyar Péter ámokfutása – Nemzetközi megfigyelők érkezhetnek a köztársasági elnök megtámadása miatt. A politikai támadássorozat miatt már a nemzetközi szervezetek is készenlétben állnak, és sürgős vizsgálat indul hamarosan Mo.-on nemzetközi szervezetek szakértőinek közreműködésével. Velencei Bizottság és az E.Tanács is beszáll az ügybe. A kiemelt nemzetközi figyelmet jól igazolja, hogy a jogállamisági kérdésekben illetékes nemzetközi fórumok azonnal reagáltak az államfőt ért támadásokra. A Velencei Bizottság már jelezte, hogy sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az E.Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai ráadásul készek személyesen is Mo.-ra utazni, hogy teljeskörűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről. Ez a villámgyors nemzetközi reakció egyértelművé teszi, hogy a hazai ellenzéki térfél radikalizálódása és a jogállami normák felrúgására tett kísérletek immár a külföldi jogi megfigyelők ingerküszöbét is átlépték."
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0
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Csubszi
2026. június 04. 16:17
Az is hülye, aki hisz az ukrán vezetésnek! Ezt beszoptad, Péterke!
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2
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sanya55-2
2026. június 04. 16:03
Semmi sem fog változni, mert akkor a többi kisebbségnek is járnak ugyan ezek a jogok
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3
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