Ukrajna külügyminisztere: „Nagyra értékelem Magyarország konstruktív hozzáállását”

Ukrajna és Magyarország új fejezetet nyit kapcsolataiban, amely a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapul – jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter csütörtökön a közösségi oldalain.

A tárcavezető megköszönte a ciprusi soros EU-elnökség vezető szerepét Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előmozdításában, valamint az Európai Unió valamennyi tagállamának, az Európai Bizottságnak és az uniós intézményeknek „rendíthetetlen támogatásukat”. Szavai szerint Ukrajna előrelépett az EU-csatlakozási tárgyalások első klaszterének megnyitásáról szóló döntéssel.