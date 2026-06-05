A Tisza Párt cégének is volt mit a tejbe aprítania: alig egy év alatt több mint 100 milliós bevételre tettek szert

Nyilvános lett a lista: ők pénzelték Magyar Pétert és a Tisza Pártot
Gyurcsány kedvenc történésze, Bajnai üzleti köre, egy költségvetési csalással gyanúsított vállalkozó és LMBTQ-aktivisták is feltűnnek a Tisza Párt nagyobb támogatói között.
Az Árad a Tisza Kft. fő tevékenységként konferenciák és kereskedelmi bemutatók szervezését tüntette fel.
Folyamatosan kerülnek fel a cégek 2025-ös pénzügyi beszámolói az Igazságügyi Minisztériumhoz tartozó felületre. A napokban például elérhetővé vált az érdemi tevékenységet csak tavaly óta végző, Magyar Péter pártjához kötődő Árad a TISZA Kft. dokumentációja is.
Ebből többek között kiderült, hogy a friss cég alig 12 hónap leforgása alatt
több mint 106,5 milliós bevételre tett szert, adózott eredménye 20,3 millió forint volt.
A vonatkozó táblázatból az is kiolvasható, hogy személyi jellegű kiadásaik 2,35 millió forintra, míg az anyagi jellegűek pedig 80,74 millió forintra rúgtak.
A Telex még 2025 év elején a kft.-ről azt írta, hogy
a cég főtevékenysége konferenciák és kereskedelmi bemutatók szervezése.
Tavaly év elején az Árad a Tisza Kft. ügyvezetője egy húszas évei elején járó fiatal vállalkozó, Mérő Leon volt, aki LinkedIn-oldala szerint különböző brandeknek segíti dekódolni a Z generációt, míg a testvére TikTok-produkciók specialistája – írta a lap.
Időközben azonban változott a képviseletre jogosult neve a céginformációs adatbázisban. A tavasszal Berkes Bence lett a vállalkozás ügyvezetője. Róla a HVG azt írta, hogy filmgyártással foglalkozik 8 éve, és nemrég egy Tisza Párttól független filmes céget is életre hívott Pink Túzok Kft. néven.
A cég székhelye egyébként a XII. kerületben található, a Szépvölgyi út 139. szám alatt. Ez az a cím, ahova Magyar Péter miniszterelnök nemsokkal hivatalos beiktatása után a magyar közigazgatás elmúlt időszakában keletkezett iratait bekérette a leköszönt miniszterektől. Erre Máthé Zsuzsa, a KDNP képviselője hívta fel egyébként a figyelmet.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, hétfőn hozták nyilvánosságra a Tisza Párt tavalyi pénzügyi beszámolóját, amelyből nemcsak az derül ki, hogy Magyar Péter pártja több mint 3,2 milliárd forintból gazdálkodott, hanem az is, kik álltak a mozgalom mögött jelentősebb anyagi támogatással. A törvényi előírások szerint a pártnak név szerint fel kellett tüntetnie azokat, akik félmillió forintnál nagyobb összeggel segítették működését.
A névsor alapján kirajzolódik a Tisza hátországa: a támogatók között megtalálható a baloldal több ismert szereplője, Gyurcsány Ferenc egykori szövetségeseinek köre, volt momentumos politikusok, LMBTQ-aktivista ügyekben rendszeresen megszólaló akadémikusok, valamint olyan üzletemberek is, akiknek neve korábban büntetőeljárások vagy politikai kapcsolatrendszerek kapcsán került a nyilvánosság elé.
Egymillió forinttal támogatta például pártot Bárdos Barnabás vállalkozó, aki már a Tisza-projekt legkorábbi időszakában feltűnt. Bárdos neve a baloldalon nem ismeretlen: a sajtó korábban többször is Bajnai Gordon üzleti környezetéhez sorolta.
De a Tisza támogatói között szerepel Falus András immunológus, az MTA tagja is, aki 800 ezer forinttal járult hozzá a párt működéséhez, valamint Gyurcsány Ferenc kedvenc történésze, Romsics Ignác is, aki mintegy egymillió forinttal támogatta a jelenlegi kormánypártot.
A prímet a „műtrágyakirályként” is emlegetett Bige László vitte, aki több mint 100 millió forinttal támogatta meg a „kormányváltást”, de a tiszás politikusok sem maradtak ki a sorból. Maga a pártelnök, Magyar Péter 1,2 millió forintot tett bele a formációba.
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Gyurcsány kedvenc történésze, Bajnai üzleti köre, egy költségvetési csalással gyanúsított vállalkozó és LMBTQ-aktivisták is feltűnnek a Tisza Párt nagyobb támogatói között.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
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