A Tisza Párt cégének is volt mit a tejbe aprítania: alig egy év alatt több mint 100 milliós bevételre tettek szert

Régi baloldali szereplők is feltűntek a Tisza Párt támogatói között

Mint arról a Mandiner is beszámolt, hétfőn hozták nyilvánosságra a Tisza Párt tavalyi pénzügyi beszámolóját, amelyből nemcsak az derül ki, hogy Magyar Péter pártja több mint 3,2 milliárd forintból gazdálkodott, hanem az is, kik álltak a mozgalom mögött jelentősebb anyagi támogatással. A törvényi előírások szerint a pártnak név szerint fel kellett tüntetnie azokat, akik félmillió forintnál nagyobb összeggel segítették működését.

A névsor alapján kirajzolódik a Tisza hátországa: a támogatók között megtalálható a baloldal több ismert szereplője, Gyurcsány Ferenc egykori szövetségeseinek köre, volt momentumos politikusok, LMBTQ-aktivista ügyekben rendszeresen megszólaló akadémikusok, valamint olyan üzletemberek is, akiknek neve korábban büntetőeljárások vagy politikai kapcsolatrendszerek kapcsán került a nyilvánosság elé.

Egymillió forinttal támogatta például pártot Bárdos Barnabás vállalkozó, aki már a Tisza-projekt legkorábbi időszakában feltűnt. Bárdos neve a baloldalon nem ismeretlen: a sajtó korábban többször is Bajnai Gordon üzleti környezetéhez sorolta.

De a Tisza támogatói között szerepel Falus András immunológus, az MTA tagja is, aki 800 ezer forinttal járult hozzá a párt működéséhez, valamint Gyurcsány Ferenc kedvenc történésze, Romsics Ignác is, aki mintegy egymillió forinttal támogatta a jelenlegi kormánypártot.

A prímet a „műtrágyakirályként” is emlegetett Bige László vitte, aki több mint 100 millió forinttal támogatta meg a „kormányváltást”, de a tiszás politikusok sem maradtak ki a sorból. Maga a pártelnök, Magyar Péter 1,2 millió forintot tett bele a formációba.