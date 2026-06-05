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tisza párt cég bevétel Magyar Péter forint

A Tisza Párt cégének is volt mit a tejbe aprítania: alig egy év alatt több mint 100 milliós bevételre tettek szert

2026. június 05. 13:28

Az Árad a Tisza Kft. fő tevékenységként konferenciák és kereskedelmi bemutatók szervezését tüntette fel.

2026. június 05. 13:28
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Folyamatosan kerülnek fel a cégek 2025-ös pénzügyi beszámolói az Igazságügyi Minisztériumhoz tartozó felületre. A napokban például elérhetővé vált az érdemi tevékenységet csak tavaly óta végző, Magyar Péter pártjához kötődő Árad a TISZA Kft. dokumentációja is. 

Ebből többek között kiderült, hogy a friss cég alig 12 hónap leforgása alatt 

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több mint 106,5 milliós bevételre tett szert, adózott eredménye 20,3 millió forint volt.

A vonatkozó táblázatból az is kiolvasható, hogy személyi jellegű kiadásaik 2,35 millió forintra, míg az anyagi jellegűek pedig 80,74 millió forintra rúgtak.

Fiatal ügyvezetők, meglepő összefonódások

A Telex még 2025 év elején a kft.-ről azt írta, hogy 

a cég főtevékenysége konferenciák és kereskedelmi bemutatók szervezése.

Tavaly év elején az Árad a Tisza Kft. ügyvezetője egy húszas évei elején járó fiatal vállalkozó, Mérő Leon volt, aki LinkedIn-oldala szerint különböző brandeknek segíti dekódolni a Z generációt, míg a testvére TikTok-produkciók specialistája – írta a lap.

Időközben azonban változott a képviseletre jogosult neve a céginformációs adatbázisban. A tavasszal Berkes Bence lett a vállalkozás ügyvezetője. Róla a HVG azt írta, hogy filmgyártással foglalkozik 8 éve, és nemrég egy Tisza Párttól független filmes céget is életre hívott Pink Túzok Kft. néven.

A cég székhelye egyébként a XII. kerületben található, a Szépvölgyi út 139. szám alatt. Ez az a cím, ahova Magyar Péter miniszterelnök nemsokkal hivatalos beiktatása után a magyar közigazgatás elmúlt időszakában keletkezett iratait bekérette a leköszönt miniszterektől. Erre Máthé Zsuzsa, a KDNP képviselője hívta fel egyébként a figyelmet.

Régi baloldali szereplők is feltűntek a Tisza Párt támogatói között

Mint arról a Mandiner is beszámolt, hétfőn hozták nyilvánosságra a Tisza Párt tavalyi pénzügyi beszámolóját, amelyből nemcsak az derül ki, hogy Magyar Péter pártja több mint 3,2 milliárd forintból gazdálkodott, hanem az is, kik álltak a mozgalom mögött jelentősebb anyagi támogatással. A törvényi előírások szerint a pártnak név szerint fel kellett tüntetnie azokat, akik félmillió forintnál nagyobb összeggel segítették működését. 

A névsor alapján kirajzolódik a Tisza hátországa: a támogatók között megtalálható a baloldal több ismert szereplője, Gyurcsány Ferenc egykori szövetségeseinek köre, volt momentumos politikusok, LMBTQ-aktivista ügyekben rendszeresen megszólaló akadémikusok, valamint olyan üzletemberek is, akiknek neve korábban büntetőeljárások vagy politikai kapcsolatrendszerek kapcsán került a nyilvánosság elé.

Egymillió forinttal támogatta például pártot Bárdos Barnabás vállalkozó, aki már a Tisza-projekt legkorábbi időszakában feltűnt. Bárdos neve a baloldalon nem ismeretlen: a sajtó korábban többször is Bajnai Gordon üzleti környezetéhez sorolta.

De a Tisza támogatói között szerepel Falus András immunológus, az MTA tagja is, aki 800 ezer forinttal járult hozzá a párt működéséhez, valamint Gyurcsány Ferenc kedvenc történésze, Romsics Ignác is, aki mintegy egymillió forinttal támogatta a jelenlegi kormánypártot.

A prímet a „műtrágyakirályként” is emlegetett Bige László vitte, aki több mint 100 millió forinttal támogatta meg a „kormányváltást”, de a tiszás politikusok sem maradtak ki a sorból. Maga a pártelnök, Magyar Péter 1,2 millió forintot tett bele a formációba.

 

 

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Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

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Összesen 31 komment

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tikkadt-szocske
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2026. június 05. 14:54 Szerkesztve
Én annyira örülök, hogy a Miniszterelnökurunk a miniszterelnökünk, mert az unokámat nem kell állatkertbe vigyem többé, a elég neki, ha egy parlamenti közvetítést megnéz, így a miniszterelnök urunk megtakarít nekünk egy csomó belépődíjat.
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magyar-1977
2026. június 05. 14:53
magyar-1977 Ízisz 2026. június 05. 14:53 Ilyen hiányod van zsoltibácsi? Már nem mehetsz be a gyerekotthonokba 8 éves cigánygyerekeket szopatni, hmmm?:DDDDDD
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cinkegolyó
2026. június 05. 14:52
Kicsit alul van becsülve a dolog, mert a tsz elnöküknek -aki ma már min.elnök - egymagának is legalább ennyi nyeresége meg van.
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Ízisz
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2026. június 05. 14:51 Szerkesztve
🧡🇭🇺 "magyar-1977 2026. június 05. 14:44 magyar-1977 Ízisz 2026. június 05. 14:44 Én nagyon örülök hogy ezermilliárdokat ad a miniszterelnök urunk az ukrán testvéreinknek, hogy szarrá drónozzák a moszkvai lakótelepeket!:DDDDD" Válasz erre 🖕 Ízisz magyar-1977 2026. június 05. 14:50 🧡🇭🇺 Téged még a kutya is lehugyoz mocskos hazaáruló pedofilsimogatótisza kurvája!!! Ennyit számít, hogy itt hányod a fost és vered ki magadnak korcs pedofil!!! Te annak is örülsz, ha a gazdád a pofádat fossa le!!!💯👌😊❗
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