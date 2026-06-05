Az embernek tulajdoníthatóan nem lesz globális klímakatasztrófa – Szarka László MTA-tudós a Mandinernek

Nyilván az értelmiség, vagy aki nem ennek a szakkutatója, az úgy van vele, mint mindenki, aki laikus egy területhez, hogy elfogadja azt, amit a mainstream tudósok mondanak.

Valóban. Mindenütt az a gyakorlat, hogy a tanulmányok sokaságából, a szakértői csoportok anyagaiból összefoglalók készülnek. Az egyes szűk szakterületek ismerői általában ilyenekből tájékozódnak. Ám az összefoglalók készítésekor megváltozhatnak a hangsúlyok, a súlypontok. A klímatudományi döntéshozói összefoglalókban az szerepel (és csakis az összefoglalókban szerepel), hogy a jelenkori éghajlatváltozás páratlan, és hogy emberi tevékenység okozta. Miközben a WG1 szakjelentésben csak valószínűségekről írnak. A WG2 és a WG3 munkacsoportok már az összefoglalót veszik alapul, és ráerősítenek az abban foglaltakra. Köztudott, hogy a döntéshozói összefoglalókat nem kutatók írják. 2021-ben, amikor megjelent az AR6 jelentéstervezet, és még lehetett véleményezni, az szerepelt az útmutatóban, hogy a végleges szakmai jelentéseket majd igazítani fogják a döntéshozói összefoglalókhoz! Ugyanekkor, 2021-ben jelent meg egy húszszerzős cikkünk a napsugárzás és a földi hőmérséklet esetleges kapcsolatáról, amit az internetről azóta 70 ezren töltöttek le. Hétre pontosan egyszerre jelent meg az IPCC jelentésével. A The Epoch Times című amerikai napilap újságírója, Alex Newman összehasonlította a friss IPCC jelentést és a mi tanulmányunkat, és a mi cikkünket sokkal megalapozottabbnak találta.

A lényeg az, hogy az ember összességében globálisan jelentéktelen hatással van a klímára, de lokálisan és regionálisan tud változtatni.

Még egy hidrogénbomba energiája is eltörpül a természeti energiák mögött. A magyar értelmiség elég nagy része igen hamar elfogadta a klímadogmát. Igaz, a szocialista nagyipar tényleg hatalmas környezeti károkat okozott. Ilyen előzmények után a mindenféle környezetvédőnek mondott gondolatok pedig igencsak vonzók lettek. Ezt az irányvonalat Magyarországon a leghatékonyabban Láng István akadémikus képviselte, aki tagja volt a CO2-narratívát kidolgozó Brundtland-bizottságnak, ezután lett az MTA főtitkára, majd elnökségi tagja, később a VAHAVA nevű akadémiai megaprojekt vezetője. A klímatudományt hazánkban ő szőtte át politikával.

A Párizsi Klímaegyezményről mit gondol?

Azt, hogy teljesen fölösleges. A résztvevők ott egyébként 2 Celsius fokot fogadtak el, hogy ennyi lehet a megengedhető hőmérséklet-emelkedés a XIX. század közepéhez képest. De ezt utána valakik felülírták, és azt mondták, hogy ne két fok, hanem másfél fok legyen a cél. De túlzó modellek alapján dolgoztak, amit az is bizonyít, hogy a legszélsőségesebb kibocsátási forgatókönyvet (az ún. 8 és felest) 2026 áprilisában szép csendben visszavonták. Az IPCC AR6 SPM 10. ábrája szerint 1000 gigatonna kumulatív CO2-kibocsátás 0,2 Celsius foknyi hőmérséklet-emelkedést képes okozni. Az antropogén CO2-kibocsátás ma 40 gigatonna/év. Ezzel az értékkel számolva minden 25 évenként 0,2 Celsius fokkal nőne a hőmérséklet, ami 2100-ig mindössze 0,6 oC hőmérséklet-emelkedésnek felel meg. Természetesen az ő számításaik szerint, ami azt feltételezi, hogy a hőmérsékletváltozást a szén-dioxid okozza. Ha azonban nem a CO2 az elsődleges felelős, akkor a CO2-kibocsátási törekvés teljességgel értelmetlen. Eközben az Európai Unió zöldítő éllovas kíván lenni. Ennek fontos dokumentuma volt a Draghi-jelentés, ami megállapította, hogy Európa versenyképessége romlik. Draghi azonban a diagnózisra rossz terápiát javasolt: a zöldátállás gyorsítását. Pedig pontosan a zöld átállással kellene leállni ahhoz, hogy az ipar versenyképessége visszajavuljon.

És nem mondták az ön által előhozottakra az MTA-n, hogy az „junk science”, „rossz tudomány”, „pszeudotudomány”?

Szemtől-szembe nem annyira (legfeljebb a minduntalan felbukkanó klímaaktivisták), a hátam mögött viszont sokan igyekeznek lejáratni. Miközben magukat természettudósnak mondók megengedik maguknak, hogy klímakatasztrófával riogassanak, engem „klímatagadónak” tartanak. (Csakis a 1995. évi LXXXII. törvény szellemében van igazuk.) Európában egyébként az MTA egyáltalán nem tartozik a legrosszabb intézmények közé. Mégiscsak sikerült megrendeznem itt egy érdemi nemzetközi konferenciát, az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottságban pedig néhány hete elégedetten nyugtázhattam azt az elnöki kinyilatkozást, hogy

„a klímatudományban nincs konszenzus”.

A legutóbbi egy évben nagy fordulat következett be. Kiderült ugyanis, hogy a melegedést (azaz a földi sugárzási energiaegyensúlytól való eltérés következményét) a NASA 2000-ben kezdődött CERES műholdprogramja szerint nem a kimenő hosszúhullámú hő visszafogása okozza, hanem a bejövő rövidhullámú energia növekedése. Leegyszerűsítve: nem a CO2 melegít, hanem a Nap! Ehhez a napsugárzásnak nem is kell erősödnie, elég, ha a Föld fényvisszaverő-képessége (az albedó) csökken. Ha kevesebb az árnyék, melegebb lesz, ezt mindenki tudja. Műholdakról készített fényképekkel kimutatták, hogy az alacsony felhőzet némileg csökkent a legutóbbi 25 év folyamán. De nem is biztos, hogy csak a felhőzetváltozás az albedócsökkenés egyedüli oka. Azon a nemzetközi klímakonferencián, amit az Akadémián sikerült megszerveznem, azt mondta a görög előadó (Demetris Koutsoyiannis), hogy a végbemenő albedócsökkenés olyannyira felszínközeli jelenség, hogy nagy valószínűséggel az ún. globális zöldülésre (global greening) vezethető vissza. Ugyancsak műholdmérések szerint az egy négyzetméterre jutó levélfelület csaknem 20%-al nőtt a legutóbbi három évtized folyamán. Erről Nature-cikk született, és a jelenséget elismeri az IPCC is. Gondoljuk el: ha egyre több zöld növényzet jelenik meg (a sárga, világos színű sivatagok helyén), akkor a planetáris léptékű hatás az lesz, hogy az albedó (a fényvisszaverő képesség) csökken. Tehát a sötét színű felszín a napenergiából többet nyel el, azaz jobban felmelegszik. Úgy, mint egy sötét pulóver. Megjegyzendő, hogy az albedóban további meglepetések bukkantak fel: a Földtől távolról (az ún. Lagrange-pontból) készített pillanatképek tanúsága szerint az albedó sokkal dinamikusabban változik, mint ahogy azt korábban bárki is gondolta.

Szarka László MTA-tudós (fotó: Földházi Árpád / Mandiner)

Ezek szerint egy egytényezős, mainstream klímamagyarázat áll szemben egy soktényezőssel. Viszont a mainstream képviselői egytényezős szélsőségeket szeretnek hangsúlyozni.

Igen. Azt mondani, hogy „a CO2 melegít”, meg azt, hogy „mocskos Fidesz”, az mind a színvonalat, mint a tartalmat tekintve körülbelül egyforma szinten áll.

Mi történt egy éve?

Az MTA állásfoglalásai rendszerint igazodnak a nemzetközi tudományos intézményrendszeréhez. Az egyik modell szerint megkérnek egy újságírót, hogy rakja ki egy nemzetközi (EU) szervezet (pl. az EASAC, az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete) állásfoglalását az MTA honlapjára, és attól kezdve ezt úgy kell tekinteni, mintha az MTA-állásfoglalás lenne. 2025 áprilisában – egy-két héttel a spanyol áramszünet előtt – az került ki az mta.hu-ra, hogy ha nem térünk át azonnal a megújuló energiákra, akkor oda lesz a versenyképességünk. Ezt tettem szóvá a tavalyi közgyűlésen. Teljesen függetlenül Schmidt Mária is felhozta ugyanezt a példát az Ez itt a kérdésben. A spanyol eset bebizonyította, hogy a túlzott mértékben nap- és szélenergiára támaszkodó villamos rendszerek nagyon sérülékenyek. 2026 tavaszán imádkoztam is azért, hogy a parlamenti választás előtt nehogy bekövetkezzen valamiféle villamosenergia-ellátási zavar Magyarországon.

Igazából az alapvád, ha jól értem, az, hogy valamiféle posztkommunista erős befolyás lenne az MTA-n.

A tudomány ügye mindenkinek fontos, de meg kell állapítani, hogy

erős progresszív balliberális uralom van az MTA-n, és ebbe sajnos Freund Tamás elnök is belesimult.

Volt, aki a mostani elnökválasztó közgyűlésen megengedte magának, hogy a Professzorok Batthyány Körét (aminek én is tagja vagyok) szitokszóként használja. Túllőtt a célon: saját magáról állított ki bizonyítványt. Talán még az elvtársai is belátják, hogy az Akadémián nem illik így viselkedni.

De a természettudományokban is?

Épp ma délelőtt mondta valaki egy doktori védés utáni fogadásom, hogy engem nagyon utálnak több tudományos osztályon is. Nyilván ott, ahol erőteljesen működik az a mechanizmus, amit közgyűlési indítványommal le akartam leplezni: szerintük az a tudomány, amit ők annak tartanak. Február 6-án adtam be az indítványt, akkor úgy véltem, hogy Fidesz győzelem lesz a parlamenti választáson. Ebben az esetben valószínűleg átment volna közgyűlésen, és az olyan alapfogalmak tisztázásával, mint tudomány, elkezdődhetett volna egy tisztulási folyamat.

Mit gondol az Akadémia új elnökéről, Pósfai Mihály geológusról?

A világnézetünk eltérő, de a tudományos életben én őtőle mindenkor korrekt hozzáállást tapasztaltam. Okos és szerény, nem szállt el az agya. De sokféle elvárásnak kell egyszerre megfelelnie. Óriási a felelőssége, hogy milyen irányba viszi a magyar tudományt. Akár még jó is kisülhet belőle. De ehhez az kell, hogy megmaradjon mindig Misinek.

És hogy látja, mik a klímatudománynak a trendjei?

2025-2026-ban egyértelműen kiderült, hogy a mainstream irányzat kifogyott az érvekből, azaz „a király meztelen”. Hatalmas beismerése ennek a szélsőséges (ún. „8 és feles”) kibocsátási forgatókönyvek visszavonása. De a visszavonulást mindenféle álságos propagandával leplezik.

Szélsőséges indulatokat korbácsolnak fel, és olyan emberi jogokat követelnek, amint a „stabil klímához való jog”.

Valószínűleg ez egy ENSZ-es őrültség, de be akarják vezetni. Ezzel szemben a Klímaintelligencia Alapítvány (Climate Intelligence, Clintel) elnökségét Václav Klaus volt cseh államelnök vette át. Ez a legnagyobb, klímakritikus nemzetközi társaság, én vagyok a magyarországi képviselője. Václav Klaus a zöldátállás lehetetlenségének beláttatása érdekében nagy nemzetközi klímapolitikai konferenciát szeretett volna szervezni az idén, Magyarországon. Nem tudni, ebből megvalósul-e valami…

Hogy látja az előző 16 év klímaügyi intézkedéseit?

A környezeti kérdések természetesen nagyon fontosak, csak óriási hiba előhúzni a klímakártyát, ez alapján uniformizálni mindent, és mindennek klímaváltozási okot tulajdonítani. Itt ülünk a konzervatív angol filozófusról elnevezett Scruton kávézóban. Zöld filozófia című könyvéből kiderül, hogy Roger Scruton klímaügyi tájékozottsága nem haladta meg az átlagember szintjét, de környezeti alapszemlélete irányadó. Az oikofília, azaz az otthonszeretet, azt jelenti, hogy környezeti ügyekben helyben kell cselekedni. Meg kell mondanom, hogy az elmúlt 16 évben meghozott klíma- és energiaügyi intézkedéseken többször bosszankodtam, mint örültem. Be kellett látnom, hogy amíg a konzervatív tanácsadói háttér zöme nincs tisztában a fizikai valósággal, lehetetlen racionális és következetes döntéseket hozni. Pedig milyen jó lett volna az Európai Unióval meglévő n számú konfliktus mellé egy n+1-ediket is felvállalni, és felhagyni a klímazöldségekkel… Az is igaz, hogy a nemzetközi klímadogma túl későn, csak 2025 nyarán kezdett el látványosan gyengülni.

Jó jelnek tűnt, hogy az új környezetügyi miniszterjelölt parlamenti meghallgatásában egy szó sem esett a klímaváltozásról. De lett már azóta klímaügyi helyettes államtitkár, sőt államtitkár is… Kérdés, hogy a józan ész, vagy az ideológia kerekedik-e felül.

Klímaügyben a kormányzati és az ellenzéki szakértőknek is szívből ajánlom Steven E. Koonin (fizikus, az Obama-kormányzat alatt tudományügyi államtitkár) Tisztázatlan; Amit az éghajlattudomány mond, amit nem mond, és mindez miért fontos című könyvét (MCC Press). És gondolkodjanak el azon, hogy az amerikai Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) vezetője idén februárban visszavonta az EPA két 2009-es megállapítását. Az egyik a CO2-ről mint káros anyagról, a másik pedig a CO2-kibocsátáscsökkentés autóipari kötelezettségéről szólt. Tehát

2026. február 12-étől a CO2 az USA-ban már hivatalosan sem számít káros anyagnak, egyúttal feloldották az autóipar kibocsátáscsökkentési kényszerét.

Mit tehet az átlagember a tájékozódás érdekében, és mit csináljon a saját környezetében?

Hiteles forrásokból tájékozódjon, és ne kövessen hamis prófétákat. Mondja el gyermekeinek, unokáinak, hogy figyeljenek oda a természet könyvére:

a klímarendszer nem omlik össze, azaz embernek tulajdonhatóan nem lesz globális klímakatasztrófa. Nincs tehát ok semmiféle klímapánikra, van jövő, lehet gyermeket vállalni.

A nyugati társadalmakban sajnos van egy tudatos összeomlasztási törekvés, ezt a magyar emberek nagy többsége még nem ismerte fel. De nekünk mindenkor a reményt kell hirdetni, és nem a reménytelenséget. Örüljünk annak, amink van, legyünk elégedettek azzal, amit elértünk, és mindezekre jól vigyázzunk! A magyar értelmiség pedig sürgősen tisztázza viszonyát a világot összeomlasztó zöldideológiával.