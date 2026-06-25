Figyelmeztet a klímakutató: itt már nem babra megy a játék!

„Ebben a hőségben csak szeretném még egyszer felhívni arra az apró tényre a figyelmet, hogy Magyarország középső része az elmúlt 3 évtizedben Európa leggyorsabban melegedő részei közé tartozik” – írta közösségi oldalán Ürge-Vorsatz Diána, a CEU professzora, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének magyar tagja.

Mint kifejtette, már Európa maga is kétszer gyorsabban melegszik, mint a globális átlag, s ha például Írországoz vagy Anglia északibb részeihez hasonlítjuk magunkat, 5-7-szeres a melegedésünk üteme, évtizedenként 3/4 - 1 fok! Ez hatalmas rohanás az őrületbe – fogalmazott Magyarország kapcsán a szakértő.