Figyelmeztet a klímakutató: itt már nem babra megy a játék!

Magyar Péter bejelentette: ő irányítja a hőség miatti védelmi tevékenységet
Harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tisztifőorvos szombattól.
Ürge-Vorsatz Diána: Magyarország középső része az elmúlt 3 évtizedben Európa leggyorsabban melegedő részei közé tartozik!
„Ebben a hőségben csak szeretném még egyszer felhívni arra az apró tényre a figyelmet, hogy Magyarország középső része az elmúlt 3 évtizedben Európa leggyorsabban melegedő részei közé tartozik” – írta közösségi oldalán Ürge-Vorsatz Diána, a CEU professzora, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének magyar tagja.
Mint kifejtette, már Európa maga is kétszer gyorsabban melegszik, mint a globális átlag, s ha például Írországoz vagy Anglia északibb részeihez hasonlítjuk magunkat, 5-7-szeres a melegedésünk üteme, évtizedenként 3/4 - 1 fok! Ez hatalmas rohanás az őrületbe – fogalmazott Magyarország kapcsán a szakértő.
„A mezőgazdaságunk, a vizünk (pont ott, ahol már most is nagyon folyóban van!), a gazdaságunk - mind nagyon még fogja szenvedni. Itt már nem babra megy a játék! Sürgősen be kellene látni, hogy igenis húsba, pénztárcánkba és egészségünkbe mélyen belevágó ügyről van szó, és
nekünk itt, a kis Magyarországon az egyik legfontosabb, hogy nagyon sürgősen megállítsuk az éghajlatváltozást”
– figyelmeztet a szakértő.
„Mert tudjuk, hogy meg lehet, és ha időben lépünk, akkor még lehet úgy, hogy több legyen belőle a jólét-emelkedés, mint az áldozat. De minden nap késlekedés zárja befele az ajtót a békés, nyugis klímaátmenet irányára, egyre inkább már csak az egyre fájdalmasabb opciókat hagyva maga után” – tette hozzá.
Ismeretes, a kánikula miatt a következő napok különösen is nagy kihívást jelentenek, a hőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el kormányrendeletben, a védekezést pedig személyesen Magyar Péter miniszterelnök irányítja.
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Harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tisztifőorvos szombattól.
Ennek részleteiről csütörtökön, csaknem háromórás, más témákat is érintő tájékoztatón számolt be a kormányfő.