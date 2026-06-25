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ensz magyarország kánikula klímaváltozás

Figyelmeztet a klímakutató: itt már nem babra megy a játék!

2026. június 25. 18:49

Ürge-Vorsatz Diána: Magyarország középső része az elmúlt 3 évtizedben Európa leggyorsabban melegedő részei közé tartozik!

2026. június 25. 18:49
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„Ebben a hőségben csak szeretném még egyszer felhívni arra az apró tényre a figyelmet, hogy Magyarország középső része az elmúlt 3 évtizedben Európa leggyorsabban melegedő részei közé tartozik” – írta közösségi oldalán Ürge-Vorsatz Diána, a CEU professzora, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének magyar tagja.

Mint kifejtette, már Európa maga is kétszer gyorsabban melegszik, mint a globális átlag, s ha például Írországoz vagy Anglia északibb részeihez hasonlítjuk magunkat, 5-7-szeres a melegedésünk üteme, évtizedenként 3/4 - 1 fok! Ez hatalmas rohanás az őrületbe – fogalmazott Magyarország kapcsán a szakértő.

„A mezőgazdaságunk, a vizünk (pont ott, ahol már most is nagyon folyóban van!), a gazdaságunk - mind nagyon még fogja szenvedni. Itt már nem babra megy a játék! Sürgősen be kellene látni, hogy igenis húsba, pénztárcánkba és egészségünkbe mélyen belevágó ügyről van szó, és 

nekünk itt, a kis Magyarországon az egyik legfontosabb, hogy nagyon sürgősen megállítsuk az éghajlatváltozást”

– figyelmeztet a szakértő.

„Mert tudjuk, hogy meg lehet, és ha időben lépünk, akkor még lehet úgy, hogy több legyen belőle a jólét-emelkedés, mint az áldozat. De minden nap késlekedés zárja befele az ajtót a békés, nyugis klímaátmenet irányára, egyre inkább már csak az egyre fájdalmasabb opciókat hagyva maga után” – tette hozzá.

Forró napok jönnek

Ismeretes, a kánikula miatt a következő napok különösen is nagy kihívást jelentenek, a hőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el kormányrendeletben, a védekezést pedig személyesen Magyar Péter miniszterelnök irányítja.

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Ennek részleteiről csütörtökön, csaknem háromórás, más témákat is érintő tájékoztatón számolt be a kormányfő.

 

Összesen 8 komment

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Sorrend:
jóember
2026. június 25. 21:05
Ha újra születnék, én is klíma kutató lennék. Arany életem lenne, konferenciáról konferenciára járnék, élvezném a szuper kilátást az Airbus biznisclas ablakából, száraz fröccsöt szopogatnék. Bejárnám az egész világot és egy fillérembe sem kerülne. Hosszú, unalmas, vésztsejtő előadásokat tartanék a közelgő armagaddonról, fenyegető interjúkat adnék fontoskodó újságíróknak, nagyon komoly embernek látszanék. A világ legfontosabb embere lennék. Ha klíma kutató lennék, nagyon jó életem lenne.
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2
0
monicagellert
2026. június 25. 21:01
Stop Geoengineering és vigyázz az öreg fákra amelyeknek mélyre nyúlik a gyökere. Talán ott még van víz.
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0
0
Salitis
2026. június 25. 20:49
Éghajlatkutató és meg akarja állítani a klímaváltozást???!!! Jaaa, a CEU-n éghajlatkutató, soros foxi-maxi képzőjén? Ott biztos megállítják, csak küldjünk jó sok pénzt...
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3
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bagoly-29
•••
2026. június 25. 20:12 Szerkesztve
Ez az ürge hülyítse csak tovább a CEU hallgatókat, itt nem kívánatos a marhaságaival! Pont olyan jó klímakutatóként, mint Lannert oktatáskutatóként Nagy duma s nagy semmi lényeg!
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1
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