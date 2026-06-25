Magyar Péter bejelentette: ő irányítja a hőség miatti védelmi tevékenységet

A Pride napján tetőzhet a hőség: rekordmeleg várható szombaton
A hétvégén 40 fok körül tetőzhet a hőmérséklet.
Harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tisztifőorvos szombattól.
A hőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el kormányrendeletben – mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten, a kormányszóvivői tájékoztatón.
A kormányfő kiemelte:
a védekezést ő irányítja, és egy koordinációs testület segíti a munkáját,
ebben részt vesz a belügyminiszter, az egészségügyi miniszter, a gazdasági és energetikai miniszter, a honvédelmi miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó.
Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy folyamatosan kövesse a hőséggel kapcsolatos híradásokat, ha teheti, maradjon otthon és figyeljen oda különösen a környezetében élő idősekre.
A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tisztifőorvos szombattól. Hétvégén többnyire derült, napos és nagyon meleg idő várható, 38, 39 és 40 Celsius fok körüli maximumokkal.
Magyar Péter beszélt arról is, nyomatékosan kéri,
ne legyen olyan vendéglátóhely Magyarországon, ahova nem engednek be hajléktalan embert arcot mosni, lehűlni, vécére.
A kormányfő beszélt az aszályhelyzetről és arról is, a hétvégi tömegrendezvényeket ugyan nem fújja le a kormány, így a Pride felvonulást is megtarthatják, de kiemelt figyelmet fordítanak rá.
Ahol lehet, hétfőn és kedden otthonról lehet majd dolgozni
– erről is beszélt Magyar Péter a kormánytájékoztatón. Mindenkit arra kérnek, ahol lehetséges, ott dolgozzanak rövidebb munkaidőben.
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A hétvégén 40 fok körül tetőzhet a hőmérséklet.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt