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Riasztás Magyar Péter hőség

Magyar Péter bejelentette: ő irányítja a hőség miatti védelmi tevékenységet

2026. június 25. 16:00

Harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tisztifőorvos szombattól.

2026. június 25. 16:00
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A hőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el kormányrendeletben – mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten, a kormányszóvivői tájékoztatón.

A kormányfő kiemelte: 

a védekezést ő irányítja, és egy koordinációs testület segíti a munkáját,

ebben részt vesz a belügyminiszter, az egészségügyi miniszter, a gazdasági és energetikai miniszter, a honvédelmi miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó.

Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy folyamatosan kövesse a hőséggel kapcsolatos híradásokat, ha teheti, maradjon otthon és figyeljen oda különösen a környezetében élő idősekre.

A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tisztifőorvos szombattól. Hétvégén többnyire derült, napos és nagyon meleg idő várható, 38, 39 és 40 Celsius fok körüli maximumokkal.

Magyar Péter beszélt arról is, nyomatékosan kéri,

ne legyen olyan vendéglátóhely Magyarországon, ahova nem engednek be hajléktalan embert arcot mosni, lehűlni, vécére.

A kormányfő beszélt az aszályhelyzetről és arról is, a hétvégi tömegrendezvényeket ugyan nem fújja le a kormány, így a Pride felvonulást is megtarthatják, de kiemelt figyelmet fordítanak rá.

Ahol lehet, hétfőn és kedden otthonról lehet majd dolgozni

– erről is beszélt Magyar Péter a kormánytájékoztatón. Mindenkit arra kérnek, ahol lehetséges, ott dolgozzanak rövidebb munkaidőben.

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(MTI) 

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

Összesen 147 komment

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nyafika
2026. június 25. 18:43
Köszönjük a rengeteg szarkasztikus, humoros hozzászólást! Így még nem röhögtem! A szektás csicskák meg rájöttek, a messiásuk tényleg egy agybüdös hulladék senki...
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nyafika
2026. június 25. 18:40
massivement6 2026. június 25. 17:54 Vergődik ezen a sok náci bugris fideszpatkány: az mindig jó indikátora a helyes erkölcsnek. - Ez ide kurvakevás, szektás pöcsinger! A messiásodat fikázzuk, nem vagy képes megvédeni? fideszpatkányozástól nem fog életben maradni a nyúlszájú főnököd!
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Oszodibeszed
2026. június 25. 18:35
"ha teheti, maradjon otthon" pusszantás gyerekek, a pride otthon lesz megtartva, csőváz;-)
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trokadero
2026. június 25. 18:31
El NINO , távozzon a hivatalából azonnal !
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