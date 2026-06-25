Magyar Péter bejelentette: ő irányítja a hőség miatti védelmi tevékenységet

ebben részt vesz a belügyminiszter, az egészségügyi miniszter, a gazdasági és energetikai miniszter, a honvédelmi miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó.

Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy folyamatosan kövesse a hőséggel kapcsolatos híradásokat, ha teheti, maradjon otthon és figyeljen oda különösen a környezetében élő idősekre.

A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tisztifőorvos szombattól. Hétvégén többnyire derült, napos és nagyon meleg idő várható, 38, 39 és 40 Celsius fok körüli maximumokkal.