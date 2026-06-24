A Pride napján tetőzhet a hőség: rekordmeleg várható szombaton

Szombaton tartják a 31. Budapest Pride-ot, a homoszexuálisok és transzneműek felvonulása délután indul, este pedig a program egy bulival zárul a Budapest Parkban. A napok óta tapasztalt rekkenő hőség a hétvégére csak fokozódik, pénteken napos, csapadékmentes időben lesz részünk, az Időkép szerint továbbra sem jön enyhülés, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.

Azt írják, hogy a hétvége első napján alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot, ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Az UV-sugárzás nagyon erős, helyenként extrém lehet,