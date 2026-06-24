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budapest park budapest pride - időkép

A Pride napján tetőzhet a hőség: rekordmeleg várható szombaton

2026. június 24. 17:19

A hétvégén 40 fok körül tetőzhet a hőmérséklet.

2026. június 24. 17:19
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Szombaton tartják a 31. Budapest Pride-ot, a homoszexuálisok és transzneműek felvonulása délután indul, este pedig a program egy bulival zárul a Budapest Parkban. A napok óta tapasztalt rekkenő hőség a hétvégére csak fokozódik, pénteken napos, csapadékmentes időben lesz részünk, az Időkép szerint továbbra sem jön enyhülés, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.

Azt írják, hogy a hétvége első napján alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot, ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Az UV-sugárzás nagyon erős, helyenként extrém lehet,

a legmelegebb órákban akár 34 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.

A Met.hu szerint többnyire derült vagy felhőtlen idő várható majd és szombaton gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum általában 15 és 20 fok között alakul, ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken, magasabbak a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken valószínűek. A csúcsérték 34 és 39 fok között változik.

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner
 

 

Összesen 58 komment

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szferi
2026. június 24. 19:02
Jó arc a képen látható szivárványos angyalka, beindította a fantáziámat.
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sandor
2026. június 24. 19:01
Ez a nagy meleg kedvez a poloskáknak is.
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pollip
2026. június 24. 19:00
Ez a sors iróniája.
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madárinfluencer
2026. június 24. 18:56
Akkor ez most igazi meleg fesztivál lesz.
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