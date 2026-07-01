Óriási a baj a Velencei-tónál – friss műholdkép mutatja a változást

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A víz élénkzöld, a vízállás történelmi mélypontra süllyedt.
Az elmúlt hetek kánikulája nem csupán a Velencei-tó vízszintjén hagyott nyomot, a tó színe is megváltozott. Erről tanúskodnak a Copernicus Sentinel–2 műholdfelvételei, miszerint tavaly június végén még a szokásos, szürkés-zöldes árnyalatú volt a víz, a mostani, június 29-i képen viszont már az élénkzöld szín a jellemző – írja az Időkép.
A látványos változás oka valószínűleg az algák felszaporodása;
a Velencei-tó sekély vize a tartós napsütésben gyorsan felmelegszik, a magas vízhőmérséklet pedig kedvez a folyamatnak. Pluszban közrejátszhat a felkavart iszap és a vízben lebegő egyéb anyagok mennyiségének változása is.
Mindezt súlyosbítja, hogy a Velencei-tó vízállása eleve történelmi mélypontra csökkent.
Az agárdi vízmérce július 1-jén reggel 48 centimétert mutatott, az éjszakai és az előző napi mérések között 47 centiméteres értékek is szerepeltek – az eddigi, 2022. szeptemberi negatív rekord 53 centiméteres volt.
A kisebb víztömeg pedig gyorsabban felmelegszik, ami a forró, napos időszakokkal tetézve még jobban kedvez az algásodásnak.
Nyitókép forrása: tenyek.hu