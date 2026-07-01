Ft
Ft
35°C
25°C
Ft
Ft
35°C
25°C
07. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
copernicus sentinel – 2 vízszintcsökkentés időkép alga Velencei-tó zöld

Óriási a baj a Velencei-tónál – friss műholdkép mutatja a változást

2026. július 01. 16:51

A víz élénkzöld, a vízállás történelmi mélypontra süllyedt.

2026. július 01. 16:51
null

Az elmúlt hetek kánikulája nem csupán a Velencei-tó vízszintjén hagyott nyomot, a tó színe is megváltozott. Erről tanúskodnak a Copernicus Sentinel–2 műholdfelvételei, miszerint tavaly június végén még a szokásos, szürkés-zöldes árnyalatú volt a víz, a mostani, június 29-i képen viszont már az élénkzöld szín a jellemző – írja az Időkép.

A látványos változás oka valószínűleg az algák felszaporodása;

a Velencei-tó sekély vize a tartós napsütésben gyorsan felmelegszik, a magas vízhőmérséklet pedig kedvez a folyamatnak. Pluszban közrejátszhat a felkavart iszap és a vízben lebegő egyéb anyagok mennyiségének változása is.  

Mindezt súlyosbítja, hogy a Velencei-tó vízállása eleve történelmi mélypontra csökkent. 

Az agárdi vízmérce július 1-jén reggel 48 centimétert mutatott, az éjszakai és az előző napi mérések között 47 centiméteres értékek is szerepeltek – az eddigi, 2022. szeptemberi negatív rekord 53 centiméteres volt.

 A kisebb víztömeg pedig gyorsabban felmelegszik, ami a forró, napos időszakokkal tetézve még jobban kedvez az algásodásnak.
 

 A Copernicus / Sentinel–2 műholdfelvételei

 

 Nyitókép forrása: tenyek.hu

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
massivement7
2026. július 01. 19:13
A fidkány szerint inkább legyen szar minden, ha nem lehet ellopni. A klímaváltozás amúgy is kamu, csak Soros akarja megbaszni a szegyíny fidkányt. A Velencei-tó is egy oka annak, az ezerből, hogy a tolvaj fidkány nyomorultak soha nem térnek vissza - pláne a börtönből, höhö.
Válasz erre
2
4
cint04
•••
2026. július 01. 18:31 Szerkesztve
fernandvix 2026. július 01. 17:29 Azért az megvan te tetves irigy proli hogy a koszos fajtád éppen a magyar tudományosság azoknak a műhelyeinek a beszántására készül amik a pénzt nem ellopták hanem színvonalas kutatásokat végeztek belőle Hiába no a fajtád inkább a CEU-nak adja a pénzt buzuláskutatása... Majd akkor ugass tiszanáci amikor ezek az alapítványok kúrószobákat alakítottak ki a pénzekből és nem arra használtá amire adták nekik - színvonalas kutatásokra...
Válasz erre
0
3
cint04
2026. július 01. 18:25
fernandvix 2026. július 01. 17:29 Óriási vagy ukránszpó náci hazaáruló! :))))))))))) Aki lop azok ti vagytok szarjankó. Mégis mi a te tetves kurva anyád a gond azzal a cikkel? Hogy a geci tolvaj fajtátokon kívül egyszer más is kapott pénzt ebben az országban? A különbség annyi ha ti kaptok az már másnap külföldön van. Csak a főbuzi Alföldi egymaga kapott több mint 2MRD-t
Válasz erre
4
2
cint04
2026. július 01. 18:16
1) volt már itt mindenféle önkritika, meg effélék a mandineren a clickbait cimekkel kapcs áll egy rakás embert ki ia rúgtak de úgy látom az aki ezeket kitalálja nem volt köztük 2) jól mutatja a hazai un. tudományos élet teljes csődjét ahol a 60% teljesen fogalmatlan bohóc aki érdemben semmit nem tudott hozzátenni ahhoz a kérdéshez miért és mit kéne tenni max mint egy buta tök a CO2-t böfögte vissza
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!