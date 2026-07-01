Óriási a baj a Velencei-tónál – friss műholdkép mutatja a változást

Az elmúlt hetek kánikulája nem csupán a Velencei-tó vízszintjén hagyott nyomot, a tó színe is megváltozott. Erről tanúskodnak a Copernicus Sentinel–2 műholdfelvételei, miszerint tavaly június végén még a szokásos, szürkés-zöldes árnyalatú volt a víz, a mostani, június 29-i képen viszont már az élénkzöld szín a jellemző – írja az Időkép.

A látványos változás oka valószínűleg az algák felszaporodása;

a Velencei-tó sekély vize a tartós napsütésben gyorsan felmelegszik, a magas vízhőmérséklet pedig kedvez a folyamatnak. Pluszban közrejátszhat a felkavart iszap és a vízben lebegő egyéb anyagok mennyiségének változása is.