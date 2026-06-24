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országos vízügyi főigazgatóság agárdi vízmércén vízállás Velencei-tó

Siralmas állapotban a Velencei-tó, negatív rekord dőlt meg: sosem volt ilyen alacsony a vízállás

2026. június 24. 13:37

A korábbi napokban is volt olyan mérés az agárdi vízmércén, amely 52 centimétert mutatott.

2026. június 24. 13:37
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Szerda reggel 7 órakor megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei-tavon, az agárdi vízmérce jelenleg 52 centméteren áll – tájékoztatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az MTI-t. Siklós Gabriella elmondta, hogy a vízügyes szakemberek által a helyszínen észlelt vízállásról van szó, amely alacsonyabb, mint a 2022 szeptemberében mért érték, ami 53 centiméter volt. 

Megjegyezte, hogy a korábbi napokban is volt olyan mérés az agárdi vízmércén, amely 52 centimétert mutatott, ám azt nem szélcsendben rögzítették, ezúttal viszont nem volt légmozgás, vagyis ez tekinthető hivatalosnak. A szóvivő kiemelte, hogy 

ez egy rövid ideig tartó negatív rekord lesz”, várhatóan a vízszint tovább fog csökkenni a nyár folyamán.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Összesen 19 komment

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bekéret
2026. június 24. 15:08
Az a probléma, hogy a köztudatban, érzelmi okok miatt, tóként emlegetik, holott a "Velencei tó" tudományosam valójában lápvidék/mocsárvidék, és mint ilyen, ökológiailag nagyon hasznos, védendő. Átlag vízmélysége 50cm alatti. Mindig ilyen volt. Nagyon sekély, erősen algás, változó nagyságú vízfelület, nagy részét nádasok borítják. Ez nem tó kategória, hanem mocsár/lápvidék.
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bituman
2026. június 24. 15:08
Gajdos vagy Gajda vagy hogy a tökömbe hívják, haladék nélkül monnyon le! Aztán jöhet az egész kormány!!! A sok buzi miatt van a felmelegedés!!!!
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3
0
masikhozzaszolo
•••
2026. június 24. 15:07 Szerkesztve
Hallom a Mandiner is apad. 60 embert elküldenek. Én meg azt hittem, ennyien vannak, vagy kellene hogy legyenek az egész jobb-bal sajtóban. Kis ország ez. Vagy legyen nagy, de ebben kicsi. Mondjuk annyi, mint amennyi oroszlánszelídítő. Majd én írok. Ennyiért ki ír? Ingyér senki?
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0
3
Dixtroy
2026. június 24. 15:04
"dundi-fan 2026. június 24. 14:17 Hol találom azt a kommentedet, amit arra írtál, hogy a dundi hazahozta az uniós pénzek felét, "az már zsebben van". Az a baj 16 évnyi hülyítéssel, hogy tényleg nem tudsz olyan böszmeséget mondani teflonpetitől, amire nem hozom 2 percen belül az analóg fideszes hülyítést..." Tessék itt az enyém, Navracsics mikorra igért mit. Az ábrából az olvasható ki, hogy itt csak az unió hülyített minket, nem a fidesz. hvg.hu/itthon/20230829_grafikon_unios_penzek_Navracsics Kurvanagy mellélövés, köszönjük, badumm-tss.
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