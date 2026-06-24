Siralmas állapotban a Velencei-tó, negatív rekord dőlt meg: sosem volt ilyen alacsony a vízállás

Szerda reggel 7 órakor megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei-tavon, az agárdi vízmérce jelenleg 52 centméteren áll – tájékoztatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az MTI-t. Siklós Gabriella elmondta, hogy a vízügyes szakemberek által a helyszínen észlelt vízállásról van szó, amely alacsonyabb, mint a 2022 szeptemberében mért érték, ami 53 centiméter volt.

Megjegyezte, hogy a korábbi napokban is volt olyan mérés az agárdi vízmércén, amely 52 centimétert mutatott, ám azt nem szélcsendben rögzítették, ezúttal viszont nem volt légmozgás, vagyis ez tekinthető hivatalosnak. A szóvivő kiemelte, hogy