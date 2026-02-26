Készülhet Budapest: brutális víztömeg közelít a főváros felé – megvan, mikor csap le az árhullám!

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
Megjött a tavaszias idő, de súlyos ára van: félelmetes ütemben duzzad a Duna a nyakunkba szakadó víz miatt.
Az elmúlt napokban a Duna vízgyűjtő területén több helyen számottevő csapadék esett. Ehhez társult a hétvégén érkező enyhébb időjárás, amely az alacsonyabban fekvő térségekben gyors olvadást indított el: a mediterrán ciklon nyomán kialakult vastag hóréteg jelentős része rövid idő alatt leolvadt - írja az Időkép.
A csapadék és az olvadás együttes hatására árhullám alakult ki a folyón. Mivel azonban korábban kifejezetten alacsony volt a vízszint, az emelkedés várhatóan nem éri el a védekezési fokozatokhoz szükséges határértékeket. A magyarországi szakaszon 2,5–3 méteres vízszintnövekedés valószínű, Budapesten pedig péntekre tehető a tetőzés, nagyjából 500 centiméteres vízállás mellett.
A felsőbb szakaszokon, így Nagybajcsnál már ma tetőzött a Duna, a vízállás hajszálnyira, de az elsőfokú árvízvédelmi készültségi szint alatt maradt.
