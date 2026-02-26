Ft
02. 26.
csütörtök
csapadék vízállás időkép duna budapest

Készülhet Budapest: brutális víztömeg közelít a főváros felé – megvan, mikor csap le az árhullám!

2026. február 26. 06:00

Megjött a tavaszias idő, de súlyos ára van: félelmetes ütemben duzzad a Duna a nyakunkba szakadó víz miatt.

2026. február 26. 06:00
null

Az elmúlt napokban a Duna vízgyűjtő területén több helyen számottevő csapadék esett. Ehhez társult a hétvégén érkező enyhébb időjárás, amely az alacsonyabban fekvő térségekben gyors olvadást indított el: a mediterrán ciklon nyomán kialakult vastag hóréteg jelentős része rövid idő alatt leolvadt - írja az Időkép.

A csapadék és az olvadás együttes hatására árhullám alakult ki a folyón. Mivel azonban korábban kifejezetten alacsony volt a vízszint, az emelkedés várhatóan nem éri el a védekezési fokozatokhoz szükséges határértékeket. A magyarországi szakaszon 2,5–3 méteres vízszintnövekedés valószínű, Budapesten pedig péntekre tehető a tetőzés, nagyjából 500 centiméteres vízállás mellett.

A felsőbb szakaszokon, így Nagybajcsnál már ma tetőzött a Duna, a vízállás hajszálnyira, de az elsőfokú árvízvédelmi készültségi szint alatt maradt.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor


 


 

 

2026. február 26. 07:18
Itt a víztömeg, amely mehetne a Velencei tóhoz, a Balatonhoz, vagy az Alföldi hátsághoz, de nem oda megy, hanem ki az országból.
Párhuzamos különvélemény
2026. február 26. 06:31
"brutális víztömeg közelít", "lecsap az árhullám" "Nagybajcsnál már ma tetőzött a Duna, a vízállás az elsőfokú árvízvédelmi készültségi szint alatt maradt" Kezeltessétek a hisztériátokat!
