Készülhet Budapest: brutális víztömeg közelít a főváros felé – megvan, mikor csap le az árhullám!

Az elmúlt napokban a Duna vízgyűjtő területén több helyen számottevő csapadék esett. Ehhez társult a hétvégén érkező enyhébb időjárás, amely az alacsonyabban fekvő térségekben gyors olvadást indított el: a mediterrán ciklon nyomán kialakult vastag hóréteg jelentős része rövid idő alatt leolvadt - írja az Időkép.

A csapadék és az olvadás együttes hatására árhullám alakult ki a folyón. Mivel azonban korábban kifejezetten alacsony volt a vízszint, az emelkedés várhatóan nem éri el a védekezési fokozatokhoz szükséges határértékeket. A magyarországi szakaszon 2,5–3 méteres vízszintnövekedés valószínű, Budapesten pedig péntekre tehető a tetőzés, nagyjából 500 centiméteres vízállás mellett.