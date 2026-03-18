Magyar Péter az olimpiáról is kamuzott egy hatalmasat (VIDEÓ)

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Majd az oroszok, a Kutyapárt és persze Gyurcsány lesznek a hibásak – csak éppen ők nem.
A Tisza-vezér még 2024 nyarán azt állította, hogy a kormány pályázna a 2036-os olimpiára. Hamar kiderült, hogy hatalmasat hazudott Magyar Péter. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 51. rész.
2024 augusztusában Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke azt állította, hogy a kormányt, hogy titokban („suttyomban”) már beadták a pályázatot a 2036-os nyári olimpiai játékok megrendezésére, anélkül, hogy erről tájékoztatták volna a közvéleményt.
A Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) közleményben reagált, ostobaságnak nevezve a vádakat. Azt hangsúlyozták, hogy a kormánynak nincs joga olimpiai pályázatot benyújtani, mivel erre csak a városok (Budapest) jogosultak. Később Budapest is tagadta, hogy pályáznának. Magyar Péter tehát ebben az ügyben is hazudott.
