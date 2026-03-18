Magyar Péter az olimpiáról is kamuzott egy hatalmasat (VIDEÓ)

2024 augusztusában Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke azt állította, hogy a kormányt, hogy titokban („suttyomban”) már beadták a pályázatot a 2036-os nyári olimpiai játékok megrendezésére, anélkül, hogy erről tájékoztatták volna a közvéleményt.

Magyar Péter egy esetleges olimpiáról is hazudott

A Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) közleményben reagált, ostobaságnak nevezve a vádakat. Azt hangsúlyozták, hogy a kormánynak nincs joga olimpiai pályázatot benyújtani, mivel erre csak a városok (Budapest) jogosultak. Később Budapest is tagadta, hogy pályáznának. Magyar Péter tehát ebben az ügyben is hazudott.