Ft
Ft
21°C
15°C
Ft
Ft
21°C
15°C
06. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
béke Kínai Népköztársaság büszkeség nemzeti büszkeség

A nemzeti büszkeség mint civilizációs hajtóerő

2026. június 03. 05:59

Történelme során a kínai civilizáció számos alkalommal bizonyította képességét a közös cselekvésre, ennek ma is látható példái a nagy fal és a Nagy-csatorna.

2026. június 03. 05:59
null
Kádár Gergely

Kína méreténél, történelménél és lakosságának sokszínűségénél fogva civilizációs léptékű ország. Ennek következtében a nemzeti büszkeség gondolata és célja valamelyest eltér a magyar fogalmi keretektől. Kínában a nemzeti érzület számos etnikumú és nyelvű, illetve végletekig különböző környezetben élő embercsoportok közösséggé formálását szolgálja. Az ottani társadalomfilozófia és a mindenkori hatalom egyik legalapvetőbb tézise, hogy az ország széttagoltsága káoszhoz és pusztuláshoz, az egység békéhez és civilizációs felvirágzáshoz vezet. 

A kínai nemzeti büszkeség jóval megelőzi a 19–20. század nacionalizmusának vívmányait.

Kína, a „középső ország” hagyományosan az emberi civilizáció központjaként tekintett magára. Uralkodója, a császár, az „ég fia” az ég alatti világ harmóniájáért felel, nem más népek, civilizációk riválisa. A kínai ember magát mint a felvirágzáshoz, a civilizációhoz tartozó embert tartja számon. A kínai nemzetállam kialakulásának idején, azaz a japán agresszió, illetve az azt megelőző és követő nemzetépítési folyamat során – a második világháború alatti európai tapasztalattal ellentétben – igen hasznosnak bizonyult a nacionalizmus. Nem is veszített népszerűségéből. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Történelme során a kínai civilizáció számos alkalommal bizonyította képességét a közös cselekvésre, ennek ma is látható példái a nagy fal és a Nagy-csatorna. A mai Kínában a kutatás, az innováció, az űrprogram, a katonai fejlesztés eredményei és a grandiózus civil infrastrukturális projektek mind ezen együttműködésre való képesség modern kori megnyilvánulásai, nem mellesleg a megújuló nemzeti büszkeség forrásai.

E nemzeti projektek összetettségükben és társadalmi hasznosságukban messze felülmúlnak bármely hasonló törekvést, illetve civilizációs és technológiai mérföldköveknek is tekinthetők. 

A nemzeti büszkeség nem egy kezdeti állapot, hanem valamilyen tevékenység eredménye. Ki kell érdemelni. Egy megpróbáltatás sikerrel vétele szüli meg a nemzeti büszkeség érzetét. Ez egyszerre jelent folyamatos kihívást és legitimációs eszközt az állam számára, s önbecsülés forrása a társadalom tagjaként élő egyénnek is. A kínai gondolkodás szerint közös, nemzetszintű siker nélkül nincs nemzeti büszkeség, nemzeti büszkeség nélkül nincs társadalmi legitimáció, társadalmi legitimáció nélkül nincs béke és stabilitás, béke és stabilitás nélkül pedig nincs egyéni boldogulás. Az állami legitimáció az ég alatti világ békéjét és stabilitását biztosító gondolata az uralkodó „égi mandátumaként” fogalmazódott meg a kínai társadalomban.

A nemzeti büszkeségen és összetartozáson alapuló hazaszeretet tehát ezen egység és együttműködés megteremtésének eszköze.

Nyitókép: Mandiner-archív

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
•••
2026. június 03. 08:56 Szerkesztve
III. A világot uraló pénzügyéreknek ezért a nemzeti politika, és így a nemzeti büszkeség egy meg nem engedett, tiltott kategória, nem egy hatékony gazdasági hajtóerő. Amely ország méreténél és politikai berendezkedésénél fogva mégis képes bekapcsolni a nemzeti büszkeséget a nemzeti érdekű gazdaságpolitikájába, az a külföldi soft powernek is képes ellenállni. Vagy olyan fejlesztésre képes, melyre a spekulatív pénzügyi kapitalizmus a jellegéből adódóan nem: pl. a kínai gyorsvasút rendszerre a hozzátartozó pályarendszerekkel, hidakkal, viaduktokkal, irányítási rendszerekkel, szélsőséges magasságban, sivatagi v. dzsungelkörnyezetben. Úgyhogy a korszakunk a két társadalomfilozófia, a két társadalomszervező módszer: a nemzeti termelő kapitalizmus és a globális spekulatív pénzügyi kapitalizmus viaskodása is. És akkor mindenki nézze meg, melyik milyen eredményekre képes, mielőtt véleményt nyilvánít.
Válasz erre
0
0
polárüveg
2026. június 03. 08:49
Nagyon jó gondolatvezetésű cikk. E cikk révén is érthető, h. miért a spekulatív tőke legnagyobb ellenfele, amit ellenségnek kiált ki, egy adott ország nemzeti érdekű gazdaságpolitikája. Mivel a "national"-t a "nati"="náci"= "fasiszta" fogalomhoz kötötték az általuk uralt médiákban évtizedeken keresztül, ezért a nemzeti politika vörös posztó, hiszen a fasiszták ellen bármi megtehető "antifasiszta" védelem címén. Ezért a "patrióta-hazafi" még le nem járatott fogalmat célszerű használni. Bizony Magyarországon is sokan vannak, kik modern progresszív baloldali "internacionalizmus" v. "globalista kozmopolitizmus" irányultságuk miatt negatív értelemben használják a "nemzeti" fogalmat, és a "magyar nemzet" fogalmat megkérdőjelezik. De nehéz a globalistáknak megmagyarázni, h. pl. a hitleri fasiszta rendszer, - a lejáratott "nemzeti-szocialista" rendszer az ideológiát, diktatórikus túltengéseket félretéve – h. volt képes 10 év alatt csodaszámba menő gazdaság- és társadalomfejlesztésre. Folyt.
Válasz erre
0
0
polárüveg
2026. június 03. 08:47
II. A sztrádarendszer, a sugárhajtású repülők, a népautó, népnyaralási rendszer, rakétarendszerek, robotrepülőgép, és sok kevésbé ismert találmány ezalatt a rövid idő alatt bukkant fel, vagy fejlődött ki. Hogy a közgazdászok ne kutassák ennek gazdasági okát, a nácizmus tabusításával zárták le ezt a területet. A kínaihoz képest jóval kevésbé feltűnő, de szálkaként nagyon is fájó nemzeti gazdaságpolitika volt a globalista erőknek az Orbán-kormányok gazdaságpolitikája. Ugyanis olyan eredményeket tudott felmutatni, amelyek iránt a jóval gazdagabb országok polgárai csak vágyakoztak: családtámogatási rendszer, rezsitámogatási rendszer, munkahelyteremtés és mélyszegénység csökkentés, demográfiai mutató megfordaítása, -de pl. a másfél év alatt felépített Duna-aréna és a vizes VB látványos és szervezett lebonyolítása is ide tartozik. A világot uraló pénzügyéreknek ezért a nemzeti politika, és így a nemzeti büszkeség egy meg nem engedett, tiltott kategória, nem egy hatékony gazdasági hajtóerő.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!