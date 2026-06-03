A nemzeti büszkeség mint civilizációs hajtóerő

Kína méreténél, történelménél és lakosságának sokszínűségénél fogva civilizációs léptékű ország. Ennek következtében a nemzeti büszkeség gondolata és célja valamelyest eltér a magyar fogalmi keretektől. Kínában a nemzeti érzület számos etnikumú és nyelvű, illetve végletekig különböző környezetben élő embercsoportok közösséggé formálását szolgálja. Az ottani társadalomfilozófia és a mindenkori hatalom egyik legalapvetőbb tézise, hogy az ország széttagoltsága káoszhoz és pusztuláshoz, az egység békéhez és civilizációs felvirágzáshoz vezet.

A kínai nemzeti büszkeség jóval megelőzi a 19–20. század nacionalizmusának vívmányait.

Kína, a „középső ország” hagyományosan az emberi civilizáció központjaként tekintett magára. Uralkodója, a császár, az „ég fia” az ég alatti világ harmóniájáért felel, nem más népek, civilizációk riválisa. A kínai ember magát mint a felvirágzáshoz, a civilizációhoz tartozó embert tartja számon. A kínai nemzetállam kialakulásának idején, azaz a japán agresszió, illetve az azt megelőző és követő nemzetépítési folyamat során – a második világháború alatti európai tapasztalattal ellentétben – igen hasznosnak bizonyult a nacionalizmus. Nem is veszített népszerűségéből.