Ft
Ft
27°C
14°C
Ft
Ft
27°C
14°C
06. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
brüsszel európai unió migráció orbán viktor

Orbán Viktor: „Európa nem a világ váróterme. Európa a mi otthonunk”

2026. június 02. 21:18

Orbán Viktor a „Save Europe Act” kezdeményezés támogatására buzdított.

2026. június 02. 21:18
null

Orbán Viktor az X közösségi oldalán bírálta az Európai Unió migrációs politikáját, egyúttal a „Save Europe Act” elnevezésű európai polgári kezdeményezés támogatására buzdította követőit.

A volt kormányfő az alábbiakat fogalmazta meg: „Évekig azt mondta Brüsszel az európaiaknak, hogy ne aggódjanak a migráció miatt. Aztán azt mondták, ne higgyünk a saját szemünknek. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Most pedig azt mondják, hogy a tömeges migráció ellenzése rasszista és nem európai dolog.”

Orbán Viktor kitért arra is, hogy Eva Vlaar kezdeményezése, a „Save Europe Act” lehetőséget ad a szövetség polgárainak álláspontjuk kifejezésére a bevándorlás kérdésében, majd hozzátette: „A Save Europe Act célja, hogy emlékeztesse Brüsszelt: Európa nem a világ váróterme. Európa a mi otthonunk.”

Bejegyzését azzal zárta, hogy „a bátorság ragadós”, és arra kérte támogatóit, álljanak a kezdeményezés mellé.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos / MTI

***

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tekla-ssy
2026. június 02. 22:04
Tisztelt Miniszterelnök Úr, fordítsa jobbra a Fideszt! A Fidesznek meg kell szabadulnia a baloldali fideszesektől! különben a fidesz pont úgy jar, mint a német CDU!!! Kérem, fordítsák a Fideszt a megfelelő jobboldali politikára. Ahogy Strauss mondta: a CSU-nak annyit kell tennie a jobboldalért, hogy ne legyen helye újabb jobboldali pártnak. csak a fal legyen jobbra!! Ma a Mi Hazank és a KDNP igazi jobboldali pártok. A Fidesz centralista párt. Ha nem fordítja őket, a Fideszt, jobbra, a CDU sorsára jutnak!!. A konzervatív Charlie Kirk nyerte a választást Trumpnak!!! Charlie meghalt, Trump pedig elindította a háborúkat. A Fidesz ehez csendben aszisztalt! Kérem, mentsék meg a Fideszt! jobbra fordítva!
Válasz erre
0
0
eszkovacs
2026. június 02. 21:53
Én szívesen aláírnám, de nincs Instagram account-om és azon keresztül lehet csak hitelesíteni…
Válasz erre
0
0
radler
•••
2026. június 02. 21:30 Szerkesztve
ezmegkiafaszom? És milyen pozícióból pofázik?
Válasz erre
0
4
beva
2026. június 02. 21:30
Fontos, hogy írja alá mindenki! Magyarország egyelőre nagyon hátul kullog az aláírások számában.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!