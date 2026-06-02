Orbán Viktor: „Európa nem a világ váróterme. Európa a mi otthonunk”

Szembesítették a tiszásokat a Parlamentben: figyelmeztették őket, hogy azt a mutatót kell használniuk, amelyre Magyarország vállalást tett az EU felé (VIDEÓ)
Közben alaposan meg is cáfolták Magyar Péter állításait.
Orbán Viktor a „Save Europe Act” kezdeményezés támogatására buzdított.
Orbán Viktor az X közösségi oldalán bírálta az Európai Unió migrációs politikáját, egyúttal a „Save Europe Act” elnevezésű európai polgári kezdeményezés támogatására buzdította követőit.
A volt kormányfő az alábbiakat fogalmazta meg: „Évekig azt mondta Brüsszel az európaiaknak, hogy ne aggódjanak a migráció miatt. Aztán azt mondták, ne higgyünk a saját szemünknek.
Most pedig azt mondják, hogy a tömeges migráció ellenzése rasszista és nem európai dolog.”
Orbán Viktor kitért arra is, hogy Eva Vlaar kezdeményezése, a „Save Europe Act” lehetőséget ad a szövetség polgárainak álláspontjuk kifejezésére a bevándorlás kérdésében, majd hozzátette: „A Save Europe Act célja, hogy emlékeztesse Brüsszelt: Európa nem a világ váróterme. Európa a mi otthonunk.”
Bejegyzését azzal zárta, hogy „a bátorság ragadós”, és arra kérte támogatóit, álljanak a kezdeményezés mellé.
Ezt is ajánljuk a témában
Közben alaposan meg is cáfolták Magyar Péter állításait.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos / MTI
***