Orbán Viktor: „Európa nem a világ váróterme. Európa a mi otthonunk”

Orbán Viktor kitért arra is, hogy Eva Vlaar kezdeményezése, a „Save Europe Act” lehetőséget ad a szövetség polgárainak álláspontjuk kifejezésére a bevándorlás kérdésében, majd hozzátette: „A Save Europe Act célja, hogy emlékeztesse Brüsszelt: Európa nem a világ váróterme. Európa a mi otthonunk.”

Bejegyzését azzal zárta, hogy „a bátorság ragadós”, és arra kérte támogatóit, álljanak a kezdeményezés mellé.