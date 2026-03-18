Senki ne dőljön be: épp csak egy pillanatra lélegezhetünk fel, utána jön a fekete leves

A hidegfront véget vetett az átlagosnál melegebb időszaknak, és mostanra az ország nagy részén ismét az ilyenkor megszokott értékek közelébe süllyedt a hőmérséklet – írta meg az Időkép.

A Dunántúlon és az Északi középhegység térségében többfelé még a 10 fokot sem éri el a nappali felmelegedés.

A csapadék a magasabb hegycsúcsokon már hó formájában hullik, Kékestető például rövid időre ki is fehéredett. A következő napok időjárását a tőlünk északra, északnyugatra terjeszkedő anticiklon határozza meg, amelynek peremén tartós keleti, északkeleti áramlás alakul ki. Ennek hatására hűvös, kontinentális eredetű légtömegek érkeznek a Kárpát medencébe, amit gyakran élénk, időnként erős szél kísér majd. Ugyanakkor a szél mellé még némi enyhülés és érkezik. Ezen a napon