Senki ne dőljön be: épp csak egy pillanatra lélegezhetünk fel, utána jön a fekete leves

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Majd az oroszok, a Kutyapárt és persze Gyurcsány lesznek a hibásak – csak éppen ők nem.
Hamarosan újabb lehűlés érkezik, helyenként hajnali fagyok következnek.
A hidegfront véget vetett az átlagosnál melegebb időszaknak, és mostanra az ország nagy részén ismét az ilyenkor megszokott értékek közelébe süllyedt a hőmérséklet – írta meg az Időkép.
A Dunántúlon és az Északi középhegység térségében többfelé még a 10 fokot sem éri el a nappali felmelegedés.
A csapadék a magasabb hegycsúcsokon már hó formájában hullik, Kékestető például rövid időre ki is fehéredett. A következő napok időjárását a tőlünk északra, északnyugatra terjeszkedő anticiklon határozza meg, amelynek peremén tartós keleti, északkeleti áramlás alakul ki. Ennek hatására hűvös, kontinentális eredetű légtömegek érkeznek a Kárpát medencébe, amit gyakran élénk, időnként erős szél kísér majd. Ugyanakkor a szél mellé még némi enyhülés és érkezik. Ezen a napon
a legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakulhat.
Északkelet felől fokozatosan csökken és felszakadozik a felhőzet, így több órára is kisüthet a nap. Délen és délnyugaton ugyanakkor tartósabban felhős maradhat az ég, az Őrségben reggel még előfordulhat kevés eső, napközben azonban már nem valószínű csapadék. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős keleti, északkeleti szélre kell készülni.
A szeles idő egészen szombatig kitart, közben csütörtöktől ismét néhány fokkal hidegebb levegő érkezik fölénk. Emiatt a délutáni csúcshőmérséklet többnyire 10 és 15 fok között alakul, hajnalban pedig a derültebb, szélvédettebb tájakon akár mínusz 3, mínusz 4 fokos fagy is előfordulhat. Az ország nagy részén ugyanakkor továbbra is fagymentesek maradnak az éjszakák. A napos időszakokat időnként erősen megnövekvő felhőzet zavarhatja meg, de számottevő csapadék továbbra sem várható, legfeljebb néhol fordulhat elő gyenge eső vagy egy egy zápor.
Nyitókép: TAUSEEF MUSTAFA / AFP
Kapcsolódó vélemény
Kapkodnak az utolsó szalmaszál után.