»Megkérdezte tőlem egy külföldi választási megfigyelő, hogy mire figyeljen április 12-én. Mondtam neki, hogy ha lehet, mindig és mindenre!« Egy valamit szögezzünk le, minden választáson voltak itt külföldről érkezett választási megfigyelők. A 2022-es választáskor leutazott még olyan Orbán-gyűlölő megmondóember is valamelyik vidéki körzetbe, mint Mérő László, hogy személyesen felügyelje a választás tisztaságát.

Senki, soha egyik voksolásnál sem kérdőjelezte meg a választás tisztaságát. Ennek ellenére mindig előhúzzák ezt az aljas, alaptalan kártyát, amikor már érzik, hogy vesztésre állnak. Az már érdekesebb, hogy Vadai Ágnessel milyen apropóból beszélt egy választási megfigyelő. Kicsoda Vadai Ágnes? A már megszűnt Dobrev-féle árnyékkormány honvédelmi minisztereként vagy egy éppen leköszönő országgyűlési képviselőként kvaterkázott Ágnes asszony?