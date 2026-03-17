magyar államkincstár tisza párt talabér krisztián magyar társadalomkutató támogatás országgyűlés állami támogatás

Kiderült, mekkora állami támogatást kapnak a hazai pártok

2026. március 17. 22:02

Véglegessé vált az országos lista, jöhet a matek.

Most, hogy véglegessé vált, mely pártok tudnak országos listát állítani a 2026-os országgyűlési választáson, érdemes tisztán és érthetően beszélni a kampányfinanszírozásról – kezdte Facebook-bejegyzését Talabér Krisztián.

A Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója előrebocsátotta, 

a magyar rendszer alapvetően egyszerű és rendkívül demokratikus. A Magyar Államkincstár minden egyes jelöltnek 1 724 402 forintot ad kampányolásra. 

Azok a pártok, amelyek országos listát tudnak állítani, ezen felül további támogatást kapnak. Ennek van egy meghatározott kerete, a számítás alapja az egy képviselőre jutó támogatás ötszöröse, kivetítve az Országgyűlés teljes létszámára, amely 199 fő. Ez 2026-ban 1,716 milliárd forintot jelent.

A választáson minden párt, amely országos listát tud állítani, a teljes támogatási keret egy részére jogosult. A támogatás mértéke attól függ, hány egyéni választókerületben tud jelöltet indítani: 

  • ha legalább 71 körzetben állít jelöltet, akkor a keret 40 százalékát, 
  • ha legalább 80 körzetben, akkor 50 százalékát, 
  • ha pedig mind a 106 egyéni választókerületben van jelöltje, akkor a keret 60 százalékát kapja meg.

 

Ennyit kapnak a pártok


Talabér Krisztián ebből levezetve pontosan kiszámolta, a támogatás összegét. A Fidesz–KDNP, a Tisza Párt és a Mi Hazánk mind a 106 egyéni választókerületben tudott jelöltet állítani, ezért a maximális kampánytámogatásra jogosultak. Ez számokban azt jelenti, hogy listájuk után 1 029 467 994 forintot kapnak, emellett jelöltjeik után további 182 786 612 forint jár. Így mindhárom párt összesen 1 milliárd 212 millió forint kampánytámogatásra számíthat.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Mantinka
2026. március 17. 22:22
orbán plakát: Brüsszel bábjai adót akarnak emelni orbán 2026-tól: emeltem az alkohol és dohány jövedéki adót banki különadót cégautóadót idegenforgalmi adót De nem baj csak szavazzatok rám, mert 65000 milliárd államadósságot kapirgáltam össze. Szavazz rám! Kötelező!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!