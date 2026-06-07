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világbajnokság viking neonáci Erling Haaland Norvégia

A hülyeségvonaton nincsen fék: egy viking csapatfotó miatt nácizmussal vádolják Erling Haalandékat

2026. június 07. 14:32

Bizonyos körökben kimondott cél lenne a nemzeti hagyományok, történelmi jelképek végleges eltörlése? Erling Haaland és a norvég válogatott többi tagja most a saját bőrén érezheti meg, milyen eszement dolgokra képes a túltolt woke- és cancel culture-ideológia.

2026. június 07. 14:32
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Szürreális botrány robbant ki a labdarúgó-világbajnokságra készülő norvég válogatott háza táján egy ártalmatlannak gondolt csapatkép miatt. Norvégia legjobbjai a tengerentúlra utazás előtt egy viking tematikájú fotózáson vettek részt, mely során korhű környezetben és öltözetben tisztelegtek a történelmi ősök előtt. A végeredmény egyszerre lett egyedi és látványos, a drukkerek imádják, Erling Haaland és a többi játékos, stábtag pedig kimondottan élvezte a rendhagyó csapatépítőt. De akkor hol itt a gond? – kérdezhetnénk naivan, a választ pedig természetesen ezúttal is az ünneprontó woke- és cancel culture-élharcosok körében kell keresni.

Erling Haaland viking
Erling Haalandnál kevés autentikusabb viking-imitátort tudnánk elképzelni (Fotó: X/Erling Haaland)

Erling Haalandékat nemes egyszerűséggel lenácizták

Hiába fogadták ugyanis világszerte pozitívan az eredeti ötletet és a remekül sikerült kivitelezést is, ezúttal is megjelentek azok a történelemtorzító elemek, akik a legfrissebb woke-ideológiáknak megfelelően mindenáron bele akarnak magyarázni nem létező, súlyos párhuzamokat. Az Index azt írja a Daily Mail cikke alapján, hogy Markus Slettholm Morgenbladet-újságíró például „sovén és kirekesztő” képekről ír, sőt odáig megy, hogy a fotók 

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emlékeztetnek arra, ami tíz évvel ezelőtt a neonácikat foglalkoztatta”,

Jane Haug Skjoldli kutató és norvég akadémikus pedig a Klassekampennek adott interjújában

  • hipermaszkulinnak és 
  • szélsőségesnek 

nevezi a norvég válogatott világbajnoki mezeit. Az agybajt azzal tetőzi be, hogy kijelenti, a mezek hátán – és a fotózás során a válogatott futballisták arcán is – megjelentek rovásíráshoz hasonló jelek, amelyek Skjoldli szerint egyes elemeiben 

szerencsétlenek, és jellemzőek a neonáci és fasiszta szimbolikus nyelvre”.

Ezek után természetesen a norvég szövetségi kapitányt, Stale Solbakkent is megkérdezték a fotózásról, ő azonban virágnyelven közölte, a legkisebb gondja is nagyobb, minthogy efféle mondvacsinált baromságokkal foglalkozzon: 

Sokkal nagyobb és nehezebb témák is vannak ennél. Nem engedhetem meg magamnak, hogy erre pazaroljam az időmet.” 

A cikk hozzáteszi, rajta kívül többen is kiálltak a csapat mellett, például Mimir Kristjansson politikus is, mondván, egy globális eseményen természetes dolog bemutatni a nemzeti történelmet és kultúrát – ezt teszik a norvég szurkolók is, akik az elmúlt időszakban szinkronban adták elő az izlandi „viking tapshoz”hasonló „viking evezést”. Mint írják, az ehhez hasonló megmozdulásokból is jól látható, hogy 

erősödik a válogatott csapatok és szurkolóik körében is az a tendencia, hogy egy-egy adott nemzet történelmi elemeihez nyúljanak vissza. 

A norvég válogatott nagyratörő tervekkel vág neki a jövő héten rajtoló világbajnokságnak, olyan húzónevekkel, mint a Manchester City-gólgép – a legújabban jó barátjához, Szoboszlai Dominikhoz hasonlóan a Real Madriddal is szóba hozott – Erling Haaland, vagy az idén Premier League-győztes, Bajnokok Ligája-döntős Arsenal-csapatkapitány Martin Ödegaard.

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Nyitókép: David Yarrow

Összesen 1 komment

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Sorrend:
survivor
2026. június 07. 14:55
Aki hülye... norveg vikingek nelkül Anglia sincs. A svedek meg összedobtak a Kijevi Riszt...
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