A hülyeségvonaton nincsen fék: egy viking csapatfotó miatt nácizmussal vádolják Erling Haalandékat

A cikk hozzáteszi, rajta kívül többen is kiálltak a csapat mellett, például Mimir Kristjansson politikus is, mondván, egy globális eseményen természetes dolog bemutatni a nemzeti történelmet és kultúrát – ezt teszik a norvég szurkolók is, akik az elmúlt időszakban szinkronban adták elő az izlandi „viking tapshoz”hasonló „viking evezést”. Mint írják, az ehhez hasonló megmozdulásokból is jól látható, hogy

erősödik a válogatott csapatok és szurkolóik körében is az a tendencia, hogy egy-egy adott nemzet történelmi elemeihez nyúljanak vissza.

A norvég válogatott nagyratörő tervekkel vág neki a jövő héten rajtoló világbajnokságnak, olyan húzónevekkel, mint a Manchester City-gólgép – a legújabban jó barátjához, Szoboszlai Dominikhoz hasonlóan a Real Madriddal is szóba hozott – Erling Haaland, vagy az idén Premier League-győztes, Bajnokok Ligája-döntős Arsenal-csapatkapitány Martin Ödegaard.