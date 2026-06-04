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Rodri Manchester City Real Madrid Erling Haaland

Az egész futballvilág az elnökjelölt óriási ígéretein csámcsog – most minden szem Madridra szegeződik

2026. június 04. 10:44

Enrique Riquelme szavaira mindenki felkapta a figyelmét. Két sztárjátékos megszerzésével kampányol a Real Madrid elnökjelöltje.

2026. június 04. 10:44
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Az aranylabdás futballista Rodrinak és a Manchester City egy másik klasszisának, Erling Haalandnak az átigazolását ígérte a Real Madrid klubelnöki pozíciójára jelölt Enrique Riquelme a Florentino Pérez elleni kampány során – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Sport.

Haaland és Rodri megszerzésével kampányol a Real Madrid elnökjelöltje
Haaland és Rodri megszerzésével kampányol a Real Madrid elnökjelöltje (Fotó: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Enrique Riquelme szerda este egy televíziós műsorban úgy fogalmazott:

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„Mindent meg fogok tenni Rodri megszerzése érdekében. Ha én leszek a Real Madrid elnöke, Rodri nálunk fog játszani.”

Utána elővett egy Erling Haaland nevével ellátott Real Madrid-mezt, majd garanciát vállalt: ha nem sikerül mindkét játékost megszereznie elnökként, mindenkinek visszafizeti a klubtagsági díját.


Ezzel szinte egy időben Florentino Pérez kampánycsapata a Real Madrid-mezes José Mourinhóról posztolt rövid videót, jelezve, hogy a portugál tréner neki köszönhetően visszatér a klubhoz, amennyiben nem történik változás az elnöki poszton. A regnáló elnök amúgy csütörtökre ígérte a saját sztárigazolásának megnevezését.

Mourinhót illetően Riquelme a következőket mondta:

„Jó edző, de a mi projektünkbe nem illik bele, mások az elképzeléseink. Van egy másik jelöltem, de a nevét nem mondhatom el. A Real Madrid játékosai után talán ő a világ legnagyobb sztárja...”

Madridi ígéretek

Visszatérve Haalandra, később az átigazolási hírekben jártas Fabrizio Romano egy videóban elmondta, hogy a norvég csatár képviselői reagáltak Riquelme szavaira, és tagadták, hogy bármilyen egyezség született volna, Haaland a jövőben is Manchester City-játékos marad, és egyelőre nem tervezi a távozását.


Egy biztos, a kampányban nagyobbnál nagyobb ígéretek hangzanak el, és fenntartásokkal kell kezelni ezeket. A futballvilág mindenesetre árgus szemekkel követi a fejleményeket Madridban.

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Nyitókép: Oli Scarff/AFP

 

Összesen 1 komment

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mlotta
2026. június 04. 10:50
De mit szól mindehhez Szoboszlai LMBTQIP Domina ?
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