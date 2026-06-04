Az egész futballvilág az elnökjelölt óriási ígéretein csámcsog – most minden szem Madridra szegeződik

„Jó edző, de a mi projektünkbe nem illik bele, mások az elképzeléseink. Van egy másik jelöltem, de a nevét nem mondhatom el. A Real Madrid játékosai után talán ő a világ legnagyobb sztárja...”

Madridi ígéretek

Visszatérve Haalandra, később az átigazolási hírekben jártas Fabrizio Romano egy videóban elmondta, hogy a norvég csatár képviselői reagáltak Riquelme szavaira, és tagadták, hogy bármilyen egyezség született volna, Haaland a jövőben is Manchester City-játékos marad, és egyelőre nem tervezi a távozását.