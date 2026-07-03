Hatalmas megtiszteltetés érte a norvég óriást: Haalandról nevezték el az újszülött kislányt

Világhírű lett a norvég parlament ezzel a jellegzetes mozdulatsorral (VIDEÓ)
A politikusok is a válogatottért „eveztek”.
A csecsemő az Erle keresztnevet kapta.
Egy norvég faluban élő pár a labdarúgó-világbajnokság hatására az ország büszkesége, a futballsztár Erling Haaland után nevezte el újszülött gyermekét.
A kislány percre pontosan akkor látta meg a napvilágot, amikor a Manchester City támadója kedden megszerezte a győztes gólt Elefántcsontpart ellen a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett arlingtoni összecsapáson.
A kislány az Erle keresztnevet kapta.
Ezt is ajánljuk a témában
A politikusok is a válogatottért „eveztek”.
„Amikor éreztem, hogy érkezik a baba, hangos ujjongást hallottam a férjemtől, aki hatalmas futballrajongó. Azonnal tudtam, hogy valami történt” – mondta az édesanya, Lene, aki hozzátette: szóltak neki, hogy éppen abban a pillanatban lőtt gólt Haaland a vb-n.
A hírek szerint a gól arra késztette az apát, Bjartét, hogy újragondolja lánya névadását.
„Akkor még nem döntöttünk véglegesen, több név is szerepelt a szűkített listánkon” – nyilatkozta az édesanya. – „Az Erle nem volt rajta a listán, de a párom hirtelen felvetette ezt a nevet, és így született meg a döntés.”
A norvég válogatott világbajnoki menetelése jelenleg az egész országot lázban tartja. Vasárnap a skandinávok Brazíliával mérkőznek meg a nyolcaddöntőben.
Ezt is ajánljuk a témában
Norvégia után Franciaország is ott van a legjobb 16 között. Kylian Mbappé már Lionel Messit szorongatja.
(MTI)
Fotó: Paul Ellis/AFP