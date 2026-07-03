Hatalmas megtiszteltetés érte a norvég óriást: Haalandról nevezték el az újszülött kislányt

„Amikor éreztem, hogy érkezik a baba, hangos ujjongást hallottam a férjemtől, aki hatalmas futballrajongó. Azonnal tudtam, hogy valami történt” – mondta az édesanya, Lene, aki hozzátette: szóltak neki, hogy éppen abban a pillanatban lőtt gólt Haaland a vb-n.

A hírek szerint a gól arra késztette az apát, Bjartét, hogy újragondolja lánya névadását.