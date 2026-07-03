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csecsemő Erling Haaland Norvégia

Hatalmas megtiszteltetés érte a norvég óriást: Haalandról nevezték el az újszülött kislányt

2026. július 03. 16:52

A csecsemő az Erle keresztnevet kapta.

2026. július 03. 16:52
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Egy norvég faluban élő pár a labdarúgó-világbajnokság hatására az ország büszkesége, a futballsztár Erling Haaland után nevezte el újszülött gyermekét.

A kislány percre pontosan akkor látta meg a napvilágot, amikor a Manchester City támadója kedden megszerezte a győztes gólt Elefántcsontpart ellen a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett arlingtoni összecsapáson.

A kislány az Erle keresztnevet kapta.

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„Amikor éreztem, hogy érkezik a baba, hangos ujjongást hallottam a férjemtől, aki hatalmas futballrajongó. Azonnal tudtam, hogy valami történt” – mondta az édesanya, Lene, aki hozzátette: szóltak neki, hogy éppen abban a pillanatban lőtt gólt Haaland a vb-n.

A hírek szerint a gól arra késztette az apát, Bjartét, hogy újragondolja lánya névadását.

„Akkor még nem döntöttünk véglegesen, több név is szerepelt a szűkített listánkon” – nyilatkozta az édesanya. – „Az Erle nem volt rajta a listán, de a párom hirtelen felvetette ezt a nevet, és így született meg a döntés.”

A norvég válogatott világbajnoki menetelése jelenleg az egész országot lázban tartja. Vasárnap a skandinávok Brazíliával mérkőznek meg a nyolcaddöntőben.

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(MTI)

Fotó: Paul Ellis/AFP

Összesen 1 komment

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Dunhill67
2026. július 03. 20:07
azt hittem,hogy Erling Haaland lett a kislány neve:))
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