Világhírű lett a norvég parlament ezzel a jellegzetes mozdulatsorral (VIDEÓ)

Gyorsan kultikus jelenséggé vált a norvég szurkolók együttes „evezése” a labdarúgó-világbajnokságon, olyannyira, hogy odahaza a parlament tagjai is így buzdították a válogatottat.

A parlament elnökének, Masud Gharahhaninak kérésére a zsúfolásig megtelt oslói képviselőház hangos üdvözletet küldött az Erling Haaland vezette csapatnak, és ugyanazt a kollektív evezős mozdulatot mutatta be, mint a vb-n a drukkerek.