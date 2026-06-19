Világhírű lett a norvég parlament ezzel a jellegzetes mozdulatsorral (VIDEÓ)

Megvan a Fradi új edzője
A bajnokcsapattól érkezik az új mester.
Rövid időre megszakadt a csütörtöki parlamenti ülés a skandináv országban. Már a norvég politikusok is a világbajnokságon szereplő válogatottért „eveznek”.
Gyorsan kultikus jelenséggé vált a norvég szurkolók együttes „evezése” a labdarúgó-világbajnokságon, olyannyira, hogy odahaza a parlament tagjai is így buzdították a válogatottat.
A parlament elnökének, Masud Gharahhaninak kérésére a zsúfolásig megtelt oslói képviselőház hangos üdvözletet küldött az Erling Haaland vezette csapatnak, és ugyanazt a kollektív evezős mozdulatot mutatta be, mint a vb-n a drukkerek.
A norvég szurkolók által népszerűvé tett akció, amelyet egyesek „viking evezésnek” neveznek, egyfajta továbbfejlesztett változata annak a „viking tapsnak”, amelyet az izlandi szimpatizánsoktól lehetett látni és hallani a 2016-os Európa-bajnokságon.
Norvégia, amely 28 év után először kvalifikálta magát a vb-re, az Irak elleni 4–1-es sikerrel kezdte a tornát, amelynek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont.
Nyitókép: Facebook / Fotballandslaget