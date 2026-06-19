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evezés vb 2026 világbajnokság norvég válogatott Norvégia

Világhírű lett a norvég parlament ezzel a jellegzetes mozdulatsorral (VIDEÓ)

2026. június 19. 18:24

Rövid időre megszakadt a csütörtöki parlamenti ülés a skandináv országban. Már a norvég politikusok is a világbajnokságon szereplő válogatottért „eveznek”.

2026. június 19. 18:24
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Gyorsan kultikus jelenséggé vált a norvég szurkolók együttes „evezése” a labdarúgó-világbajnokságon, olyannyira, hogy odahaza a parlament tagjai is így buzdították a válogatottat.

A parlament elnökének, Masud Gharahhaninak kérésére a zsúfolásig megtelt oslói képviselőház hangos üdvözletet küldött az Erling Haaland vezette csapatnak, és ugyanazt a kollektív evezős mozdulatot mutatta be, mint a vb-n a drukkerek.

 

A norvég szurkolók által népszerűvé tett akció, amelyet egyesek „viking evezésnek” neveznek, egyfajta továbbfejlesztett változata annak a „viking tapsnak”, amelyet az izlandi szimpatizánsoktól lehetett látni és hallani a 2016-os Európa-bajnokságon.

Norvégia, amely 28 év után először kvalifikálta magát a vb-re, az Irak elleni 4–1-es sikerrel kezdte a tornát, amelynek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont.

Nyitókép: Facebook / Fotballandslaget﻿

 

Összesen 6 komment

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Sorrend:
Monte Carlo
2026. június 19. 19:44
Maszud Garahanni, a norvég parlament elnöke és viking evezős.
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Ergit
2026. június 19. 18:46
Ez kifejezetten tetszett!!! :D :D
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motoman528
2026. június 19. 18:30
A mi parlamentünkben biztos két ellentétes irányba eveznének...😊
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