VIDEÓ: Vitatott góllal jutott elődöntőbe Anglia, a FIFA szerint nem ért kábelhez a labda

A játékszabályok szerint ilyen esetben a játékvezetőnek meg kell állítania a játékot, és labdaejtéssel kell folytatni a mérkőzést. Az angol támadás azonban tovább folytatódott, amelynek végén Bellingham betalált.

A mérkőzést követően Solbakken elmondta, hogy ő maga nem látta az esetet, de a norvég kispadon többen egyszerre jelezték, hogy a labda hozzáért a kábelhez. Hozzátette, Clément Turpin játékvezető sem észlelte a történteket, ezért nem szakította meg a játékot.

„A labda egyenesen lefelé esett a kispad elé, mindenki látta, mi történt. Úgy gondolom, teljesen egyértelmű, hogy hozzáért a kábelhez” – fogalmazott a norvég szakvezető, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem ezt tartja a vereség fő okának.