VIDEÓ: Vitatott góllal jutott elődöntőbe Anglia, a FIFA szerint nem ért kábelhez a labda

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Anglia hosszabbítás után, 2–1-re legyőzte Norvégiát, ezzel bejutott a 2026-os labdarúgó-világbajnokság elődöntőjébe. A mérkőzés egyik legvitatottabb jelenete az angolok egyenlítő találata volt, amelyet sokak szerint szabálytalanság előzött meg.
Jude Bellingham a 45+2. percben szerezte meg Anglia első gólját, majd a hosszabbításban a győztes találatot is ő jegyezte. Az egyenlítő gól előtti akció a norvég kapus, Ørjan Nyland kirúgásával indult, azonban a labda a levegőben szokatlan íven haladt, és szemmel láthatóan irányt változtatott, mielőtt az angolok megszerezték volna – olvasható a Nemzeti Sport cikkében.
A norvég játékosok és Ståle Solbakken szövetségi kapitány azonnal reklamáltak, mert úgy vélték, hogy a labda hozzáért a stadion fölött kifeszített pókkamera egyik tartókábeléhez.
A televíziós visszajátszások alapján is sokan úgy ítélték meg, hogy a labda érinthette a kábelt.
A játékszabályok szerint ilyen esetben a játékvezetőnek meg kell állítania a játékot, és labdaejtéssel kell folytatni a mérkőzést. Az angol támadás azonban tovább folytatódott, amelynek végén Bellingham betalált.
A mérkőzést követően Solbakken elmondta, hogy ő maga nem látta az esetet, de a norvég kispadon többen egyszerre jelezték, hogy a labda hozzáért a kábelhez. Hozzátette, Clément Turpin játékvezető sem észlelte a történteket, ezért nem szakította meg a játékot.
„A labda egyenesen lefelé esett a kispad elé, mindenki látta, mi történt. Úgy gondolom, teljesen egyértelmű, hogy hozzáért a kábelhez” – fogalmazott a norvég szakvezető, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem ezt tartja a vereség fő okának.
A mérkőzés után a FIFA is reagált a vitára. A szervezet közzétette a labdába épített érzékelő adatait, amelyek szerint a szenzor kizárólag a kapuskirúgás és a későbbi labdaérintések pillanatában jelzett kontaktust, a labda repülése közben nem.
A FIFA közleménye szerint a labda érzékelője nem rögzített olyan jelzést, amely arra utalna, hogy a labda a levegőben hozzáért volna a pókkamera kábeléhez, ezért nem volt bizonyíték arra, hogy a labda mozgását külső behatás befolyásolta.
Továbbá egy videót is közzétettek:
A labdába épített érzékelő technológiája korábban már döntő szerepet játszott a tornán: a Horvátország–Portugália nyolcaddöntőben a szenzor adatai alapján vonták vissza a horvátok egyik gólját, miután megállapították, hogy egy lesen álló játékos hozzáért a labdához.
Nyitókép forrása: ROBERTO SCHMIDT / AFP