Európa is belelendült, újabb házigazda nyolcaddöntős a foci-vb-n (VIDEÓ)

A norvég válogatott 2–1-re legyőzte Elefántcsontpartot kedden a labdarúgó-világbajnokságon Dallasban, és a mezőny első európai csapataként jutott a 16 közé. Antonio Nusa szerezte 1938 óta az első norvég gólt a vb-k egyenes kieséses szakaszában, Martin Ödegaard pedig hatvan év alatt mindössze a harmadik játékos – a szovjet/ukrán Igor Bjelanov (1986) és a német Michael Ballack (2002) után –, aki első három vb-mérkőzésén gólpasszt adott. A hajrában Amad Diallo egyéni akciója révén egyenlített a háromszoros Afrika Kupa-győztes, de sokáig nem örülhetett a döntetlennek, mert a 86. percben Haaland ötödik vb-gólját is megszerezte, amely továbbjutást ért a norvégoknak.

Az első európai továbbjutó magyar idő szerint vasárnap 22 órától az ötszörös győztes brazil válogatottal játszik a New York-i nyolcaddöntőben.