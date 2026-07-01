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Mexikó vb Franciaország Norvégia

Európa is belelendült, újabb házigazda nyolcaddöntős a foci-vb-n (VIDEÓ)

2026. július 01. 07:02

Norvégia után Franciaország is ott van a legjobb 16 között. Kylian Mbappé már Lionel Messit szorongatja.

2026. július 01. 07:02
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A norvég válogatott 2–1-re legyőzte Elefántcsontpartot kedden a labdarúgó-világbajnokságon Dallasban, és a mezőny első európai csapataként jutott a 16 közé. Antonio Nusa szerezte 1938 óta az első norvég gólt a vb-k egyenes kieséses szakaszában, Martin Ödegaard pedig hatvan év alatt mindössze a harmadik játékos – a szovjet/ukrán Igor Bjelanov (1986) és a német Michael Ballack (2002) után –, aki első három vb-mérkőzésén gólpasszt adott. A hajrában Amad Diallo egyéni akciója révén egyenlített a háromszoros Afrika Kupa-győztes, de sokáig nem örülhetett a döntetlennek, mert a 86. percben Haaland ötödik vb-gólját is megszerezte, amely továbbjutást ért a norvégoknak.

Az első európai továbbjutó magyar idő szerint vasárnap 22 órától az ötszörös győztes brazil válogatottal játszik a New York-i nyolcaddöntőben.

A francia válogatott könnyedén, 3–0-ra verte a svéd csapatot New York-ban. A nyolc éve világbajnok, legutóbb pedig ezüstérmes együttes újabb sikerével a negyedik meccsét is megnyerte a vb-n, ráadásul eddig minden találkozóján legalább háromszor eredményes volt. Ezúttal Kylian Mbappé szerzett vezetést az első félidő végén, majd a második elején Bradley Barcola döntötte el a továbbjutást, a végeredményt Mbappé állította be, így az idei torna góllövőlistáján utolérte a szintén hatgólos argentin Lionel Messit.

A kétszeres világbajnok franciák szombaton a nyolcaddöntőben a paraguayi csapattal találkoznak Philadelphiában.

A társházigazda mexikói válogatott 2–0-ra legyőzte az ecuadori csapatot Mexikóvárosban. A közép-amerikai együttes negyven év után nyert ismét meccset a kieséses szakaszban, akkor szintén hazai pályán sikerült ez a bravúr. A dél-amerikai riválisa ötödik vb-jén másodszor játszott-ki-ki mérkőzést, de még egyszer sem jutott tovább. A hazaiak már az első félidőben eldöntötték az összecsapást Julian Quinones és Raul Jimenez találatával.

A négy találkozó után is százszázalékos és egyetlen gólt sem engedő mexikói gárda vasárnap az Anglia–Kongói DK párharc győztesével csap össze a 16 között ugyancsak Mexikóvárosban.

Labdarúgó-világbajnokság, a nyolcaddöntőbe jutásért:
Norvégia–Elefántcsontpart 2–1 (1–0)
gólszerzők: Nusa (39.), Haaland (86.), illetve A. Diallo (74.)

Franiaország–Svédország 3–0 (1–0)
gólszerzők: Mbappé (45., 74.), Barcola (53.)

Mexikó–Ecuador 2–0 (2–0)
gólszerzők: Quinones (22.), Jimenez (31.)

(Mandiner/MTI)

Fotó: Angela Weiss/AFP

Összesen 1 komment

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andrewcollins3709
2026. július 01. 07:33
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