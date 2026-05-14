„Nem fogok lemondani” – a világ legnagyobb csalását emlegetik Madridban, jogi lépéseket fontolgatnak

Nem a legfényesebb napjait éli a Real Madrid, a világ egyik legnagyobb klubjánál kezd eluralkodni az őskáosz. A Királyi Gárda háza táján idén egymást érik a világraszóló balhék megfúrt vezetőedzővel, egymással összeverekedő játékosokkal; s mindennek a tetejében úgy vált matematikailag is biztossá, hogy a csapat az évadot trófea nélkül zárja – mindössze az ötödik alkalommal ebben az évszázadban –, hogy az ősi rivális Barcelona a történelem során először egy El Clásicón aratott diadallal biztosította be a bajnoki címét. Ha pedig ez sem lenne elég, pluszban megérkezett a hírhedt Florentino Pérez elnök is, aki a héten totális ámokfutással tette teljessé a Real botrányszezonját.

A Real Madrid idénye egy képen (Fotó: Enric Fontcuberta)