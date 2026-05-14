„Nem fogok lemondani” – a világ legnagyobb csalását emlegetik Madridban, jogi lépéseket fontolgatnak

Kemény világ jöhet Madridban – a balhék korszaka után nem akármilyen tisztogatás jöhet
Egy új világ jöhet.
Nem tartozik a legszimpatikusabb vesztesek közé Florentino Pérez. A Real Madrid hírhedt elnöke felejthetetlen ámokfutással tette teljessé a Királyi Gárda botrányszezonját.
Nem a legfényesebb napjait éli a Real Madrid, a világ egyik legnagyobb klubjánál kezd eluralkodni az őskáosz. A Királyi Gárda háza táján idén egymást érik a világraszóló balhék megfúrt vezetőedzővel, egymással összeverekedő játékosokkal; s mindennek a tetejében úgy vált matematikailag is biztossá, hogy a csapat az évadot trófea nélkül zárja – mindössze az ötödik alkalommal ebben az évszázadban –, hogy az ősi rivális Barcelona a történelem során először egy El Clásicón aratott diadallal biztosította be a bajnoki címét. Ha pedig ez sem lenne elég, pluszban megérkezett a hírhedt Florentino Pérez elnök is, aki a héten totális ámokfutással tette teljessé a Real botrányszezonját.
A rengeteget kritizált Pérez rossz vesztes módjára a legjobb védekezés a támadás elvét alkalmazta keddi sajtótájékoztatóján: nyitásként azonnal leszögezte, hogy a várakozásokkal ellentétben esze ágában sincs lemondani, majd pedig válogatás nélküli vagdalkozásba kezdett. Először is nem saját, szégyenszemre az öltözőben összebunyozó játékosait, hanem a spanyol sajtót vette elő Fede Valverde és Aurélien Tchouaméni vérre menő balhéja miatt – mondván, a média hibája, hogy az eset kiszivárgott –, majd olyan bírózásba kezdett Ádámig-Éváig visszamenőleg, hogy a fal adta a másikat.
Már nem is tudom, hány szezont töltöttem el a klub élén, de csak hét BL-győzelmet és hét bajnoki címet szereztem, pedig 14-et is nyerhettem volna, ha nem lopták volna el tőlem"
– szemlézte a 24.hu a Marca cikkét, amely szerint Pérez tulajdonképpen szisztematikus csalással vádolta meg a rivális Barcelonát, a spanyol szövetséget és a játékvezetői bizottságot, amely szerinte mindig és mindenkivel szemben kizárólag a katalánoknak kedvez.
Nem mindig csak a Real Madrid jár rosszul, más csapatok is – Barca viszont mindig jól jár. Lássuk, hogy az UEFA beavatkozik-e ebbe az ügybe, mert nem azért vagyok itt, hogy a játékvezetők a Barcelona pénzéből gazdagodjanak meg”
– utalt a 2023 elején kirobbant botrányra, amikor napvilágot láttak azok a hírek, melyek szerint a Barcelona 2001 és 2018 között több mint 7 millió eurót fizetett ki José María Enríquez Negreirának, a Spanyol Labdarúgó Szövetség (RFEF) játékvezetői bizottsága egykori alelnökének és a hozzá köthető cégeknek. Emellett számon kért csak az idei idényben 18, szerinte a bírók miatt elbukott pontot is. A gyakorlatilag „lecsalózott” Barca a vádaskodásokra válaszul azonnal jogi következményeket helyezett kilátásba, a spanyol futballháború tehát, úgy tűnik, a legkevésbé sem ért véget a focipályán.
Nyitókép: Ballasteros