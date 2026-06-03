Ruff Bálint helyét veszi át Jámbor András Józsefvárosban

Jámbor András Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy megkezdte munkáját tanácsadóként Józsefváros polgármestere, Pikó András mellett. A politikus Ruff Bálint korábbi helyét veszi át, és közölte: új szerepköre mellett továbbra is aktívan részt kíván venni a közéleti vitákban, ugyanakkor megszólalásai saját véleményét tükrözik majd.

Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy országgyűlési képviselői megbízatásának megszűnésével döntéshozói pozíciója is véget ért. Mint írta, tanácsadóként sem kíván beleszólni a döntésekbe, feladatának inkább azok előkészítését és támogatását tekinti. Emellett célja, hogy tovább javítsa a kommunikációt a polgármester és a józsefvárosi lakosok között.