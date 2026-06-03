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jámbor andrás ruff bálint pikó andrás józsefváros

Ruff Bálint helyét veszi át Jámbor András Józsefvárosban

2026. június 03. 16:19

Pikó András mellett fog dolgozni.

2026. június 03. 16:19
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Jámbor András Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy megkezdte munkáját tanácsadóként Józsefváros polgármestere, Pikó András mellett. A politikus Ruff Bálint korábbi helyét veszi át, és közölte: új szerepköre mellett továbbra is aktívan részt kíván venni a közéleti vitákban, ugyanakkor megszólalásai saját véleményét tükrözik majd.

Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy országgyűlési képviselői megbízatásának megszűnésével döntéshozói pozíciója is véget ért. Mint írta, tanácsadóként sem kíván beleszólni a döntésekbe, feladatának inkább azok előkészítését és támogatását tekinti. Emellett célja, hogy tovább javítsa a kommunikációt a polgármester és a józsefvárosi lakosok között.

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Jámbor András úgy fogalmazott, jelenleg ebben a szerepkörben tudja a legjobban szolgálni szeretett kerületét és otthonát. Hozzátette: a jövőben is azon fog dolgozni, hogy rászolgáljon a választók bizalmára.

Nyitókép: Facebook

 

 

Összesen 33 komment

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Sorrend:
Zoltan70
2026. június 03. 18:36
"Pikó András mellett fog dolgozni" Dolgozni??????????????????????? Ez a parazita tud olyat is? Soha életében nem tette, minden, amit eddigi életében csinált az csak felforgató proletár aknamunka volt.
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2
0
ezegyjonev
2026. június 03. 18:33
Bár ez nem hangosfilm, de a fajtajelleg ordít a képről.
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0
0
kbs-real
2026. június 03. 18:33
Vörös Segély. "Elvtárs, segítsd a lebukottakat!"
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1
0
makapaka2
2026. június 03. 18:14
Ez a pedofilt , és az Antifát támogató szélhámos még nem tűnt el a politikából? Felháborító!
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3
0
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