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ruff bálint nagy bálint fenyegetés polgármester

Ki védi meg a polgármestereket? – kérdezték Ruff Bálintot

2026. július 06. 17:36

A fideszes Nagy Bálint a Tisza egyik képviselőjének a polgármestereket fenyegető szavairól kérdezte a minisztert.

2026. július 06. 17:36
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Nagy Bálint fideszes országgyűlési képviselő Ki védi meg a polgármestereket? című felszólalásában arra a nemrég nyilvánossá vált hangfelvételre emlékeztetett, amelyen egy tiszás országgyűlési képviselő hallható, aki egy katolikus iskola óvodai bálján a helyi polgármesterekhez fordulva azt mondta: „melegen ajánlja, hogy kössenek vádalkut”.

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A politikust állítása szerint több polgármester is felháborodva megkereste ez ügyben. Nagy Bálint ezért arról érdeklődött Ruff Bálinttól, mit üzen ezzel a polgármestereknek a tiszás országgyűlési képviselő, illetve, hogy Ruff Bálint elhatárolódik-e „a büntetőjogi tartalommal fenyegető politikai üzenettől”.

Ruff Bálint úgy válaszolt: képviselőtársa mondata hiba volt, nem lehet így beszélni. Majd úgy folytatta, „ez az önök stílusa, és amikor ez ránk vetül, akkor elnézést fogunk érte kérni. Úgyhogy most elnézés kérek.

Nagy Bálint mindezt megköszönte, de hozzátette, 

hogy szerinte nem egyedi esetről van szó. 

Ruff erre úgy felelt, amit a Fidesz az elmúlt 16 évben művelt a polgármesterekkel, „arra szavak nincsenek”. Szerinte ők 16 év alatt földesurakként viselkedtek, ebből lett elege a magyar embereknek. Úgy véli, az a különbség köztük és a fideszesek között, hogy ők bocsánatot kérnek, amikor hibáznak.

Nyitókép: Nagy Bálint/Facebook 

Összesen 16 komment

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Eldorado80
2026. július 06. 18:56
Mocskos Tisza. A 2/3 hatalmát politikai bosszúra használja. Mocskos kibaszott geci aljas Tisza.
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csicseriborso3
2026. július 06. 18:44
Lenne még egy kérdésem Ruff Bálint. Állítólag azt mesélik a környéken, hogy az ilyen feljelentőket mint. pl. OROSZ KORNÉL, azokat havi 1 millióval dotálják a tiszából. Jó fizetés az aljasságért. Sok helyen a helyiek személyesen ismerik a polgármestereket, és látva a munkájukat, a helyieket nem igazán tudják bepalizni, ezért kellenek a külsős feljelentők. Visszajönnek az ötvenes évek, kezdődik a padlássöprés is?
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csicseriborso3
2026. július 06. 18:37
Ruff Bálint! Nem írom hogy tisztelt, azt sem hogy kedves. Ön is egy gazember, és az úgynevezett bocsánatkérése is egy hazugság, és rágalmazás. A környezetemben rengeteg tisztességes, a településükért évtizedek óta dolgozó polgármestert ismerek, akiket önök pellengérre akarnak állítani. Van pl. Szentistvánbaksán egy fiatal emberük, aki az összes környékbeli és helyi polgit mindenütt jelentgeti, ő SZEMÉLYESEN kéri visszamenőleg sok évre a pályázati anyagokat, amihez gondolom mint diploma nélküli énektanár nagyon ért. OROSZ KORNÉLnak hívják, Bihari úr egyik kemény embere. Diplomája nincs, de ő készül a KLIKK vezetésére./Ami itt jól működik./ Igaz, ha egy tanári diploma nélküli oktatási miniszter lehet valaki, mit csodálkozunk, a fő cél a hülyék, aljasok de nagyon erőszakosak helyzetbe hozása. Szóval Ruff úr, nem hiszek önnek, ahogy Bihari Zoltán igazi arca is ott mutatkozott meg azon a bálon. Amúgy pusziltatom a bálozó szülőket is, ők fogják megszívni legjobban a következő időszakot.
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google-2
2026. július 06. 18:31
Kitörölhetjük a bocsánatkéréseikkel. Illedelmes hóhérok.
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