Ki védi meg a polgármestereket? – kérdezték Ruff Bálintot

„Ajánlom, hogy kössön vádalkut” – így üzent a polgármestereknek a tiszás országgyűlési képviselő
Nyílt fenyegetőzésbe kezdett Bihari Zoltán egy római katolikus óvodai bálon.
A fideszes Nagy Bálint a Tisza egyik képviselőjének a polgármestereket fenyegető szavairól kérdezte a minisztert.
Nagy Bálint fideszes országgyűlési képviselő Ki védi meg a polgármestereket? című felszólalásában arra a nemrég nyilvánossá vált hangfelvételre emlékeztetett, amelyen egy tiszás országgyűlési képviselő hallható, aki egy katolikus iskola óvodai bálján a helyi polgármesterekhez fordulva azt mondta: „melegen ajánlja, hogy kössenek vádalkut”.
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Nyílt fenyegetőzésbe kezdett Bihari Zoltán egy római katolikus óvodai bálon.
A politikust állítása szerint több polgármester is felháborodva megkereste ez ügyben. Nagy Bálint ezért arról érdeklődött Ruff Bálinttól, mit üzen ezzel a polgármestereknek a tiszás országgyűlési képviselő, illetve, hogy Ruff Bálint elhatárolódik-e „a büntetőjogi tartalommal fenyegető politikai üzenettől”.
Ruff Bálint úgy válaszolt: képviselőtársa mondata hiba volt, nem lehet így beszélni. Majd úgy folytatta, „ez az önök stílusa, és amikor ez ránk vetül, akkor elnézést fogunk érte kérni. Úgyhogy most elnézés kérek.”
Nagy Bálint mindezt megköszönte, de hozzátette,
hogy szerinte nem egyedi esetről van szó.
Ruff erre úgy felelt, amit a Fidesz az elmúlt 16 évben művelt a polgármesterekkel, „arra szavak nincsenek”. Szerinte ők 16 év alatt földesurakként viselkedtek, ebből lett elege a magyar embereknek. Úgy véli, az a különbség köztük és a fideszesek között, hogy ők bocsánatot kérnek, amikor hibáznak.
Nyitókép: Nagy Bálint/Facebook