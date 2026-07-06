Ki védi meg a polgármestereket? – kérdezték Ruff Bálintot

Ruff erre úgy felelt, amit a Fidesz az elmúlt 16 évben művelt a polgármesterekkel, „arra szavak nincsenek”. Szerinte ők 16 év alatt földesurakként viselkedtek, ebből lett elege a magyar embereknek. Úgy véli, az a különbség köztük és a fideszesek között, hogy ők bocsánatot kérnek, amikor hibáznak.

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