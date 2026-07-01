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vádalku fenyegetés Tisza

„Ajánlom, hogy kössön vádalkut” – így üzent a polgármestereknek a tiszás országgyűlési képviselő

2026. július 01. 08:40

Nyílt fenyegetőzésbe kezdett Bihari Zoltán egy római katolikus óvodai bálon.

2026. július 01. 08:40
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Megdöbbentő kijelentést tett Szerencs nemrégiben megválasztott tiszás országgyűlési képviselője. Bihari Zoltán egy római katolikus óvodai bálon a Köztér cikke szerint nyíltan megfenyegette a térség mintegy ötven polgármesterét – írja a lap.

„Nagyon melegen ajánlom, hogy kössön vádalkut” – vetette oda a felvételek alapján a politikus a 42 városvezetőnek, köztük olyanoknak is, akik évtizedek óta szolgálják a településüket.

Később Bihari egy interjúban is hasonlóképpen fogalmazott:

„Előrehozott választásokról egyelőre még korai gondolkodni, de elképzelhető minden. Van ilyen irányú gondolkodás is néhány politikusban.

Van olyan irányú, hogy a meglévő polgármesterek, amennyiben hajlandók és képesek megfelelően velünk együttműködni, akkor miért ne maradhatnának?”

– jelentette ki az országgyűlési képviselő, egyúttal jellemezve a régi idők gyakorlatát megidéző Tisza-rendszert.

Ennek ismeretében különös jelentősége van Panyi Miklós fideszes országgyűlési képviselő június 30-i napirend előtti felszólalásának, aki az alábbit kérdést szegezte a miniszterelnöknek. „Számos információnk van arra vonatkozóan, hogy tiszás képviselők, kistelepülések polgármestereit helyezik nyomásgyakorlás alá, fenyegetik büntetőeljárásokkal is, és azt az ajánlatot fogalmazzák meg, hogy kössenek vádalkut. Ön tud-e ilyen gyakorlatról?”

Magyar Péter érdemi válasz helyett így reagált: „Ön egy hazug tróger! De kiegészíthetném egy hosszabb mondatra, hogy Ön egy hazug, embertelen tróger. Az önkormányzatokról keltett meséje is egy aljas hazugság”.

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Idézőjel

A hazug tróger

Mivel a miniszterelnök úr logikája szerint egymás minősítgetése nem számít személyes érintettségnek, nyugodtan kijelenthetjük, hogy Magyar Péter egy impertinens bunkó.

Fotó: police.hu

Összesen 88 komment

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Sorrend:
Szerintem
2026. július 01. 11:40
Ezek annyira beleélik magukat a Szamuely mivoltukba, hogy innen már csak egy lépésre vannak a bárkire csak rámutatós akasztásoktól Csak nehogy az legyen a vége, hogy a szélben tiszarosok ezrei himbálózzanak. Én nem kívánom senki halálát, de sokaknál van az a pont, hogy elszakad az a végsőkig feszített cérna.
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1
0
bandi0723-2
2026. július 01. 11:38
Na, "TSZ" fanok, ez így rendben van! Hmm? Ti lehet, hogy tényleg vágytatok a diktatúrára de mi nem!
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3
0
fater0921
2026. július 01. 11:33
Ott, a bálon kihívni valami ürüggyel, és szemtanuk nélkül addig ütni , amíg mozog!!!!!!!!!!!!!!!!!!Aztán fejberúgni ötször, hogy ne kívánja többször!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Mekkora pondró!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ROHADJON meg minden- és mindenki aki tiszás trágyadomb!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Aljas férgek gyülekezete!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!HAZAÁRULÓ MIND!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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3
0
Szerintem
2026. július 01. 11:28
Ezek érzik, tudják, hogy csak idő kérdése és kurva nagyot buknak és csak erőszakkal lesznek képesek fenntartani az Észak-Korea szintű véres diktatúrájukat.
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5
0
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