„Ajánlom, hogy kössön vádalkut” – így üzent a polgármestereknek a tiszás országgyűlési képviselő

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Nyílt fenyegetőzésbe kezdett Bihari Zoltán egy római katolikus óvodai bálon.
Megdöbbentő kijelentést tett Szerencs nemrégiben megválasztott tiszás országgyűlési képviselője. Bihari Zoltán egy római katolikus óvodai bálon a Köztér cikke szerint nyíltan megfenyegette a térség mintegy ötven polgármesterét – írja a lap.
„Nagyon melegen ajánlom, hogy kössön vádalkut” – vetette oda a felvételek alapján a politikus a 42 városvezetőnek, köztük olyanoknak is, akik évtizedek óta szolgálják a településüket.
Később Bihari egy interjúban is hasonlóképpen fogalmazott:
„Előrehozott választásokról egyelőre még korai gondolkodni, de elképzelhető minden. Van ilyen irányú gondolkodás is néhány politikusban.
Van olyan irányú, hogy a meglévő polgármesterek, amennyiben hajlandók és képesek megfelelően velünk együttműködni, akkor miért ne maradhatnának?”
– jelentette ki az országgyűlési képviselő, egyúttal jellemezve a régi idők gyakorlatát megidéző Tisza-rendszert.
Ennek ismeretében különös jelentősége van Panyi Miklós fideszes országgyűlési képviselő június 30-i napirend előtti felszólalásának, aki az alábbit kérdést szegezte a miniszterelnöknek. „Számos információnk van arra vonatkozóan, hogy tiszás képviselők, kistelepülések polgármestereit helyezik nyomásgyakorlás alá, fenyegetik büntetőeljárásokkal is, és azt az ajánlatot fogalmazzák meg, hogy kössenek vádalkut. Ön tud-e ilyen gyakorlatról?”
Magyar Péter érdemi válasz helyett így reagált: „Ön egy hazug tróger! De kiegészíthetném egy hosszabb mondatra, hogy Ön egy hazug, embertelen tróger. Az önkormányzatokról keltett meséje is egy aljas hazugság”.
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Mivel a miniszterelnök úr logikája szerint egymás minősítgetése nem számít személyes érintettségnek, nyugodtan kijelenthetjük, hogy Magyar Péter egy impertinens bunkó.
Fotó: police.hu