„Ajánlom, hogy kössön vádalkut” – így üzent a polgármestereknek a tiszás országgyűlési képviselő

„Előrehozott választásokról egyelőre még korai gondolkodni, de elképzelhető minden. Van ilyen irányú gondolkodás is néhány politikusban.

Van olyan irányú, hogy a meglévő polgármesterek, amennyiben hajlandók és képesek megfelelően velünk együttműködni, akkor miért ne maradhatnának?”

– jelentette ki az országgyűlési képviselő, egyúttal jellemezve a régi idők gyakorlatát megidéző Tisza-rendszert.