Ft
Ft
35°C
25°C
Ft
Ft
35°C
25°C
07. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
országgyűlés kormányfő Magyar Péter miniszterelnök

A hazug tróger

2026. július 01. 06:51

Mivel a miniszterelnök úr logikája szerint egymás minősítgetése nem számít személyes érintettségnek, nyugodtan kijelenthetjük, hogy Magyar Péter egy impertinens bunkó.

2026. július 01. 06:51
null
Gajdics Ottó
Gajdics Ottó
Magyar Nemzet

„Mivel a miniszterelnök úr logikája szerint egymás minősítgetése nem számít személyes érintettségnek, nyugodtan kijelenthetjük, hogy Magyar Péter egy impertinens bunkó. Képtelen a normális társadalmi érintkezés alapvető udvariassági formáit betartani, minden helyzetben tiszteletlen és pökhendi, lekezelően és minősíthetetlen stílusban beszél nagy nyilvánosság előtt mindenkivel. Ráadásul mostanában kormányfőként az Országgyűlés üléstermében képviselőtársaival viselkedik úgy, mint egy útszéli kocsma hitelért hőbörgő törzsvendége, így muszáj tőle elhatárolódnunk.

Ezt is ajánljuk a témában

Államférfi ugyanis nem sérteget egy hölgyet mások előtt, nem kérdezi meg tőle indulatosan, hogy milyen anya vagy te, pusztán azért, mert nem ért egyet a felvetéseivel és nem akar válaszolni a kérdései­re.

Komoly beosztásban lévő felelős politikus egyáltalán nem aláz meg egy képviselőt sem nőként, sem édesanyaként. De hazug, embertelen trógernek sem nevezi ellenzéki képviselőtársát egy szeretetországot építő miniszterelnök csupán azért, mert az szembesíti a kampányban elkövetett cselekedetével. Ha mindenki hazug tróger lenne, aki szembesít valakit korábbi tetteivel, akkor az elszámoltatás vérgőzétől megrészegült Magyar Péter lenne a legnagyobb tróger Magyarországon, ám ilyet tisztességes hazaszerető honpolgár még sutyorogva sem merne kiejteni a száján. Mindent összevetve hazánk jelenlegi miniszterelnöke nem tud – de nem is akar – az ország első emberéhez méltóan viselkedni, és ezt már az őt támogatók egy jelentős része is dermedten figyeli, tartva a súlyos következményektől, amelyek komoly kárt okozhatnak a magyar társadalomnak.

De mi is az a felvetés, ami a szokottnál is jobban megviseli a kormányfő tűrőképességét, amitől hirtelen elveszíti az önkontrollt és teljesen kifordul önmagából? Az a kérdés, hogyan került kapcsolatba azzal a 11 éves, gyermekotthonból elszökött fiúval, akivel Bódis Krisztával együtt készített interjút a választások előtt. Ezt kérdezte tőle a megalázott Hegedűs Barbara és a letrógerezett Panyi Miklós is. A feltételezések szerint Magyar Péterék a törvényes gyám tudta, beleegyezése és jelenléte nélkül gátlástalanul belerángattak a politikai kampányba egy végtelenül kiszolgáltatott, Szolnokról elszökött 11 éves kis­fiút, szavakat adva szájába, irányítottan kérdezve őt, hogy terhelő vallomást tegyen a gyermekvédelemben tisztességgel dolgozó szakemberekre.

Ez az a történet, amit hallani sem akar a miniszterelnök úr, amire nem kíván érdemben reagálni és ami azonnal kiveri nála a biztosítékot. Nem akarom elkeseríteni, de problémájára nem megoldás az ellenzéki képviselők pocskondiázása.

Rajtuk kívül sokan gondolják azt, hogy a gyerek belerángatásával a kampányba túllőttek a célon. Nyílt levélben szólította fel például bocsánatkérésre a kormányfőt Pető Attila gyermekvédelmi aktivista, mert szerinte egy gyermeket, egy áldozatot, egy kiszolgáltatott embert nem szabad politikai narratíva eszközévé tenni, függetlenül attól, hogy az ügy mögött jogos felháborodás áll, illetve attól, melyik politikai oldal teszi. A jó ügy sem ad felmentést a rossz eszköz alól.

Csakhogy az aktivista nem számol azzal a ténnyel, hogy miniszterelnök úr a gyermekvédelem ügyét helyezte politikai krédójának középpontjába. A kegyelmi ügytől a Szőlő utcai botrány Zsolti bácsi üggyé hazudott kreálmányán át a most elfeledni akart interjúig gátlástalanul felhasznált mindent politikai céljaira. Mit érdekelte őt a gyerekek sorsa, a kár, amit okozott! Ezért menekül az útszéli viselkedés álcája mögé, mert ha elismerné, mit tett, nem hazudhatná többé, hogy ellenfelei a szörnyetegek.

Nehéz idők jönnek.”

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 72 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Palatin
2026. július 01. 11:44
A Tisza parlamenti képviselöit egy egyszerü megoldással meg lehetne spórolni. Vannak ugye a filmecskék, ahol a közönség röhögését alákeverik, ha valami viccesnek tünö badarság elhangzik. Ez lenne az egyik újítás a tiszás parlamenteresk megspórolására. A másik ötlet pedig a szavazó-készülékekbe egy minimális módosítást beépíteni, miszerint a szavazások alkalmával, a gép megvárja, hogy Poloska milyen gombot nyom, és akkor az összes tiszás képviselönél is ugyanazt a gombot nyomja meg az automata. Ez egy tökéletes megoldás lenne, hatalmas összeget lehetne vele megspórolni.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. július 01. 11:41
Az, hogy Kármán András számára nem átlátható a Fidesz költségvetése, az nem jelenti azt, hogy mások számára ne lenne átlátható. A saját fogyatékosságát ne másnak rója fel. A magasabb IQ és komolyabb felkészültség segítene a költségvetés átlátásában. Kármán András érvelése demagóg. Szavait, feltételezéseit semmivel nem tudta alátámasztani. Az ellenőrizhető referenciával nem rendelkező állításokat nem szabad elhinni! Aki, az ellenőrizhető adatok, tények helyett érzelmekre, indulatokra apellál, az demagóg és hazudik.
Válasz erre
1
0
Palatin
2026. július 01. 11:38
Hogy Orbán rendszere jó volt-e vagy nem, arról a tájékozottabbak már most tudnának nyilatkozni. De azt majd a Tisza-diktatúrával összehasonlítva pár év múlva lehet nemcsak pontosítani, hanem a naivabbakat, - akik jobbra számítottak -, is majd akkor lehet meggyözni arról, hogy igérgetéseknek, az elözö kormány gyülölködö simfelésének nem szabad bedölni. Föleg, ha ezt egy olyan személy teszi, aki már magánéletében is mint krónikus hazudozó világosan megbukott.
Válasz erre
1
0
makapaka2
2026. július 01. 11:35
Mögötte Csipke Józsika, és a pumukli fejű vigyorgó, vastapsoló most szégyenkezik éppen?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!