Komoly beosztásban lévő felelős politikus egyáltalán nem aláz meg egy képviselőt sem nőként, sem édesanyaként. De hazug, embertelen trógernek sem nevezi ellenzéki képviselőtársát egy szeretetországot építő miniszterelnök csupán azért, mert az szembesíti a kampányban elkövetett cselekedetével. Ha mindenki hazug tróger lenne, aki szembesít valakit korábbi tetteivel, akkor az elszámoltatás vérgőzétől megrészegült Magyar Péter lenne a legnagyobb tróger Magyarországon, ám ilyet tisztességes hazaszerető honpolgár még sutyorogva sem merne kiejteni a száján. Mindent összevetve hazánk jelenlegi miniszterelnöke nem tud – de nem is akar – az ország első emberéhez méltóan viselkedni, és ezt már az őt támogatók egy jelentős része is dermedten figyeli, tartva a súlyos következményektől, amelyek komoly kárt okozhatnak a magyar társadalomnak.

De mi is az a felvetés, ami a szokottnál is jobban megviseli a kormányfő tűrőképességét, amitől hirtelen elveszíti az önkontrollt és teljesen kifordul önmagából? Az a kérdés, hogyan került kapcsolatba azzal a 11 éves, gyermekotthonból elszökött fiúval, akivel Bódis Krisztával együtt készített interjút a választások előtt. Ezt kérdezte tőle a megalázott Hegedűs Barbara és a letrógerezett Panyi Miklós is. A feltételezések szerint Magyar Péterék a törvényes gyám tudta, beleegyezése és jelenléte nélkül gátlástalanul belerángattak a politikai kampányba egy végtelenül kiszolgáltatott, Szolnokról elszökött 11 éves kis­fiút, szavakat adva szájába, irányítottan kérdezve őt, hogy terhelő vallomást tegyen a gyermekvédelemben tisztességgel dolgozó szakemberekre.

Ez az a történet, amit hallani sem akar a miniszterelnök úr, amire nem kíván érdemben reagálni és ami azonnal kiveri nála a biztosítékot. Nem akarom elkeseríteni, de problémájára nem megoldás az ellenzéki képviselők pocskondiázása.