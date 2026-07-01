Magyar Péter és a jogállamiság: üvölt Brüsszel hallgatása

„Európa csendes, újra csendes, Elzúgtak forradalmai... Szégyen reá! lecsendesült és Szabadságát nem vívta ki. Magára hagyták, egy magára A gyáva népek a magyart; Lánc csörg minden kézen, csupán a Magyar kezében cseng a kard” – vetette papírra Petőfi Sándor 1849. januárjában Debrecenben Európa csendes, újra csendes című versében. A nyitott szemmel járók valami hasonlót érezhetnek ezekben a hetekben, mint ami a nagy magyar költő gondolatait átjárta 1849 hideg telén. Európa csendes, miközben a Magyar Péter vezette kétharmados parlamenti többség egyre több esetben lépi át azon jogállamisági határokat, amiket korábban a brüsszeli elit kijelölt.

Magyar Péter Sulyok Tamásnak is nekirongyolt, de ez nem nagyon zavarta a brüsszeli elitet

„Magyarországon egyértelműen fennáll az uniós értékek súlyos megsértésének kockázata, ezért indokolt az alapszerződés hetes cikke szerinti eljárás megindítása. Magyarországon korlátozták az Alkotmánybíróság hatáskörét, csorbították a bírói függetlenséget, valamint romlott a sajtó- és a szólásszabadság helyzete is, és támadást indítottak a civil társadalom ellen” – olvashattuk az Európai Parlament belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottságának (LIBE) még 2018. április 12-én született állásfoglalásában. Nézzük, milyen lépéseket tett eddig az újdonsült kétharmados többség hatalmának stabilizálása érdekében.