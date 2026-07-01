Ft
Ft
35°C
25°C
Ft
Ft
35°C
25°C
07. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
brüsszel európai unió európai parlament Magyar Péter orbán viktor

Magyar Péter és a jogállamiság: üvölt Brüsszel hallgatása

2026. július 01. 06:02

Ha mindezt Orbán Viktorék tették volna, akkor nagy lenne a sipákolás!

2026. július 01. 06:02
null
Kovács András
Kovács András

„Európa csendes, újra csendes, Elzúgtak forradalmai... Szégyen reá! lecsendesült és Szabadságát nem vívta ki. Magára hagyták, egy magára A gyáva népek a magyart; Lánc csörg minden kézen, csupán a Magyar kezében cseng a kard” – vetette papírra Petőfi Sándor 1849. januárjában Debrecenben Európa csendes, újra csendes című versében. A nyitott szemmel járók valami hasonlót érezhetnek ezekben a hetekben, mint ami a nagy magyar költő gondolatait átjárta 1849 hideg telén. Európa csendes, miközben a Magyar Péter vezette kétharmados parlamenti többség egyre több esetben lépi át azon jogállamisági határokat, amiket korábban a brüsszeli elit kijelölt. 

Magyar
Magyar Péter Sulyok Tamásnak is nekirongyolt, de ez nem nagyon zavarta a brüsszeli elitet

„Magyarországon egyértelműen fennáll az uniós értékek súlyos megsértésének kockázata, ezért indokolt az alapszerződés hetes cikke szerinti eljárás megindítása. Magyarországon korlátozták az Alkotmánybíróság hatáskörét, csorbították a bírói függetlenséget, valamint romlott a sajtó- és a szólásszabadság helyzete is, és támadást indítottak a civil társadalom ellen” – olvashattuk az Európai Parlament belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottságának (LIBE) még 2018. április 12-én született állásfoglalásában. Nézzük, milyen lépéseket tett eddig az újdonsült kétharmados többség hatalmának stabilizálása érdekében. 

Ezeket lépi meg Magyar

Pár hete a kormány bejelentette, hogy több, hosszú időre megválasztott közjogi méltóság (például egyes független intézmények vezetői) mandátumát alkotmánymódosítással vagy törvényi úton kívánja felfüggeszteni. Ezek közé tartozik, hogy az alkotmánybírák megbízatása megszűnik a 70. életévük betöltése esetén. Kritikusok szerint ez veszélyeztetheti a független intézmények stabilitását, míg a kormány azzal érvel, hogy demokratikus felhatalmazással kívánja helyreállítani az intézmények működését.

A Tisztítótűz-program: A kabinet vagyonvisszaszerzési és intézményi átalakítási programot hirdetett meg, amely korrupciós ügyek kivizsgálását és állami vezetők felelősségre vonását célozza. A támogatók szerint ez az elszámoltatás része, míg ellenzői attól tartanak, hogy politikai alapon történő személycserékhez vezethet.

A jogállamisági megítélés attól függ, hogy az intézkedések megfelelnek-e a tisztességes eljárás és a bírói kontroll követelményeinek. 

A Tisztítótűzzel kapcsolatban a Magyar Helsinki Bizottság is megszólalt. Szerintük elfogadhatatlan, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatal a kormány szándéka szerint a hivatalt kivonná a bírói felülvizsgálat alól, hozzátéve: már csak azért is fontos lenne biztosítani a bírói felülvizsgálat lehetőségét, mert a hivatal szokatlanul széles jogosítványokkal rendelkezne. A Tisza-kormány tervezete rögzíti, hogy a közvagyonvédelmi vizsgálat nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak. A szervezet ellenben figyelmeztet: ez nincs így. Merthogy a hivatal vizsgálata során olyan, az érintettek jogait és jogos érdekeit jelentősen érintő intézkedések alkalmazására kerülhet sor, amelyek nagyon is indokolttá teszik a független bírói kontroll biztosítását.

Mindezek mellett a TISZA-kormány több alkotmánymódosítást is kezdeményezett. Önmagában egy alkotmánymódosítás nem sérti a jogállamiságot, de annak tartalma és elfogadási módja alapján vitatottá válhat. Ennek egyik kiemelkedő példája, hogy a 17. Alaptörvény-módosítás hatályba lépése esetén azonnal megszűnik Sulyok Tamás köztársasági elnök mandátuma. Ez az eljárás finoman szólva nem bevett az úgynevezett liberális demokráciákban. 

Most miért van hallgatás?

A fent bemutatott módosítások közül már egy is alaposan kiverte volna a magyarországi jogállamiságért aggódó brüsszeli bürokratáknál a biztosítékot. Az európai parlamenti képviselőkről nem is beszélve. Emlékezhetünk arra is, hogy akoronavírus-járvány legsúlyosabb szakaszának idején, még 2020 tavaszának végén az EP külön vitát szentelt annak, hogy az akkori Országgyűlés döntése értelmében megkönnyítette a kormány munkáját. Igazából 2010 nyara óta a brüsszeli politika célkeresztjében volt Magyarország, és ennek a végpontja lett az, hogy szinte mindent megtettek a 2026-os kormányváltás érdekében. 

Brüsszel és az Európai Parlament most azonban csendes.

Sem a LIBE-bizottság, sem a brüsszeli bizottság, sem pedig az ismert nemzetközi jogvédők nem kiabálják tele a hazai és külföldi sajtót azzal, hogy Magyarországon most már aztán tényleg megszűnik a jogállamiság, és a diktatúra már csak karnyújtásnyira van. Csendességük azonban kiáltó szó azok irányába, akik az elmúlt évek fejleményeit figyelemmel követték.

Brüsszel már 2010-ben ellenségesen viselkedett a felálló Orbán-kormánnyal szemben. A filozófiai különbségek már akkor világosan kiütköztek. 

  • Az Európai Unió bürokratái az egységesítés, a föderalizálás mellett álltak, míg a Fidesz–KDNP-kormány már akkor mindent elkövetett annak érdekében, hogy Magyarország mozgástere minél nagyobb legyen az EU-n belül. 
  • „A nemzeti érdekek előtérbe helyezése a nemzetek fölöttiséggel szemben” – ez volt összességében Orbán Viktor azon ajánlata, ami finoman szólva nem tetszett Brüsszelnek. 

A konfliktus eleve kódolva volt, majd pedig az illiberális demokrácia meghirdetése, az illegális migráció és a genderőrület elleni fellépés végleg mélypontra lökte a két fél kapcsolatát. 

A jogállamisági eljárások, majd az uniós pénzek részleges befagyasztása pedig már azt mutatta, hogy Brüsszel bizony aktívan képes fellépni az Orbán-kormánnyal szemben. Magyar Péter győzelmét kitörő ovációval fogadta a brüsszeli birodalmi elit. A felszínen gyorsan kötöttek egy megállapodást arról, hogy a befagyasztott uniós forrásokat idővel megkapja Magyarország, sőt, már a hetes cikk szerinti eljárás lezárása is szóba került. 

Egy ilyen helyzetben pedig Brüsszel a magyar jogállamiságot alapvetően veszélyeztető lépésekről egyetlen szót sem szól. Azon változásokról nem hajlandó megszólalni, amilyen típusú változásokat a korábbi Orbán-kormányok idején még nagyon élesen bírált.

Érdemes-e meglepődni ezen a kettős mércén? Nem, mivel ezt hosszú évtizedek óta látják a brüsszeli hozzáállást figyelők.

Teljesen egyértelmű: egy birodalmi gondolkodásmódot követő, nemzetek felletti elit mindig azok pártjára fog állni minden egyes jogvitában, akik maguk is a nemzetekfelettiségben hisznek. 

Brüsszeli szemszögből nézve érthető, hogy most hallgatnak. Az erő pozíciójában lévő globalista elit nem teheti meg, hogy feladva korábbi álláspontját nekirongyoljon Magyar Péter kormányának. Hidegen hagyja őket az a kritika, amit az üvöltő kettős mércéjük miatt el kell szenvedniük, ráadásul a nemzetközi sajtó hallgatása is segíti ezt a fajta politikát.

Az Európai Unió számára hosszabb távon a legnagyobb veszélye ennek a helyzetnek az, hogy olyan mértékű hitelességvesztést szenvedhet el, amit már nem lehet kijavítani. Józan ésszel is látszik: amit Magyar Péter és a tiszás kétharmad megtehet, annak a töredékét sem tehette meg súlyos következmények nélkül Orbán Viktor kormánya. Ha ez így marad, és ha nem lesznek uniós források, akkor egyre többen teszik majd föl a kérdést:

tényleg egy ilyen súlyos kettős mércét alkotó szervezetre van szükségünk? Tényleg ez a helyes eljárás? Tényleg ez lenne az európai értelemben vett jogállamiság?

***

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Tűzzel tisztítani

Ami legjobban tetszik, az az elszánt hevület egy tisztább közélet megteremtésére.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

***

Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI

 

Összesen 187 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
corluc
2026. július 01. 11:39
Budapesten áram nélkul 1 héten belül ölni fogják egymást vízért, élelemért. Nem én mondom, Bundestag felmérés a fegyelmezett német társadalomról.
Válasz erre
1
0
tapir32
2026. július 01. 11:39
Az, hogy Kármán András számára nem átlátható a Fidesz költségvetése, az nem jelenti azt, hogy mások számára ne lenne átlátható. A saját fogyatékosságát ne másnak rója fel. A magasabb IQ és komolyabb felkészültség segítene a költségvetés átlátásában. Kármán András érvelése demagóg. Szavait, feltételezéseit semmivel nem tudta alátámasztani. Az ellenőrizhető referenciával nem rendelkező állításokat nem szabad elhinni! Aki, az ellenőrizhető adatok, tények helyett érzelmekre, indulatokra apellál, az demagóg és hazudik.
Válasz erre
1
0
corluc
•••
2026. július 01. 11:37 Szerkesztve
A globális összeomláskor azok fognak túlélni, aki Isten Haza Család értékkel bírnak és összetartó kis közösséget alkotnak, gyengébbek kedvéért: falu. Nem én mondom, hanem Nobel díjas szakértők.
Válasz erre
1
0
corluc
•••
2026. július 01. 11:34 Szerkesztve
A véges forrásokkal rendelkező Föld és a fétisként kezelt és elvárt növekedés pár éven belül globális katasztrófát fog okozni. Csinálhat a tiszar akármit, pofán veri őket a szarvihar. Így is úgy is bukni fognak. Csúnya lesz….
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!