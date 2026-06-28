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tisztítótűz edward koch Lendvai Ildikó Magyar Péter Orbán Viktor

Tűzzel tisztítani

2026. június 28. 07:50

Ami legjobban tetszik, az az elszánt hevület egy tisztább közélet megteremtésére.

2026. június 28. 07:50
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Lendvai Ildikó
Lendvai Ildikó
Népszava

„Tisztítótűz – ezt a hatásos nevet adta a kormány az új törvénycsomagnak. Jó név, tetszik. De nem minden eleme egyformán. Ami nem baj. Éppen a Népszavában idézte tegnap Czene Gábor Edward Koch New York-i polgármester 1989-es híres kampánymondatát: »Ha 12 kérdésből 9-ben egyetértesz velem, szavaz rám! Ha 12-ből mind a 12 kérdésben egyetértesz velem, fordulj pszichiáterhez!« Koch ugyan éppen 1989-ben alulmaradt az előválasztáson, de bölcs jelszavából – sovány vigasz számára – azóta szállóige lett.

Nos, pszichiáterhez eszerint nem kell fordulnom. Pedig céljai egészét és eszközei többségét tekintve híve vagyok a Tisztítótűznek.

Ami legjobban tetszik, az az elszánt hevület egy tisztább közélet megteremtésére. A miniszterelnök felszólalását eddigi legjobb, legmélyebben átélt beszédének tartom. Ezzel véget is vetett azoknak az összeesküvés-elméleteknek (ha valaki még komolyan gondolta ezeket), hogy valójában Orbánnal összejátszva őket akarja átmenteni.

Azt mondta: a politikai és gazdasági maffia felszámolásáért bontott zászlót. Hogy én – sokakkal együtt – ezért szavaztam rá, az biztos. Ma is ezt tenném, azzal együtt, hogy – amint ezt győzelme előtt is tudható volt – nem ugyanazt tennénk Ukrajna ügyében, én valószínűleg radikálisabb vagyok európai integrációs, szociális és emberjogi – pl. gender – ügyekben, ugyanakkor politikai beszédmódom az övénél kevésbé radikális és éles.

És? Ettől még a soron lévő teendőket nagyrészt ugyanúgy látom. Imponál a tempója, munkabírása is.

De a legfontosabb, hogy mozgalmával széttépte azokat a fojtogató gúzsokat, amelyeket nekünk 16 évig nem sikerült, hiába kapkodtunk levegőért. Hogy populista-e? A sokat emlegetett »magyar emberekkel« való közvetlen párbeszéd, az intézmények fölötti személyes kapcsolattartás igénye miatt akár annak is nevezhető. De a lényegben az ellenkezőjét csinálja: nem lerombolja a demokratikus intézményeket, hanem újraépíti őket. Erről szól a Tisztítótűz is.”

(Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala)

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 43 komment

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goldie-2
2026. június 28. 09:45
"Imponál a tempója, munkabírása is." A munkabíráshoz munkára is szükség lenne.
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1
0
zrx8
2026. június 28. 09:44
Onnan tudhatod, hogy egy pszichopata hazaáruló szar vagy, hogy Lendvai Ildikó nyaldossa a seggedet.
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2
0
daidalos
2026. június 28. 09:44
Félek, sokan rosszul tudják, ezért fontos, hogy tisztázzuk: "Ildimama" NEM való a tisztítótűzbe! A tisztítótűzbe a bocsánatos (!!!) bűnöket elkövetők kerülnek, hogy megtisztulás után üdvözülhessenek ők is. Ugye, hogy így már más? Erre a boszorkányra egy másik, jól megérdemelt hely vár, kb., a nyolcadik-kilencedik kör környékén, a pokolban. Elvtársai már várják.
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2
0
SyncBaer
2026. június 28. 09:39
Ildi néni! A gulyáskommunizmus miatt "nem tetszettünk forradalmat csinálni" 1990-ben, de MP tisztítótüzes regnálása után minden jogunk és felhatalmazásunk meglesz! Akkor lesz majd az igazi balliberális purgatórium! Nem éred meg, de készítsd fel idióta ballib olvasóidat!
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2
0
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