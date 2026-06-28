Azt mondta: a politikai és gazdasági maffia felszámolásáért bontott zászlót. Hogy én – sokakkal együtt – ezért szavaztam rá, az biztos. Ma is ezt tenném, azzal együtt, hogy – amint ezt győzelme előtt is tudható volt – nem ugyanazt tennénk Ukrajna ügyében, én valószínűleg radikálisabb vagyok európai integrációs, szociális és emberjogi – pl. gender – ügyekben, ugyanakkor politikai beszédmódom az övénél kevésbé radikális és éles.
És? Ettől még a soron lévő teendőket nagyrészt ugyanúgy látom. Imponál a tempója, munkabírása is.
De a legfontosabb, hogy mozgalmával széttépte azokat a fojtogató gúzsokat, amelyeket nekünk 16 évig nem sikerült, hiába kapkodtunk levegőért. Hogy populista-e? A sokat emlegetett »magyar emberekkel« való közvetlen párbeszéd, az intézmények fölötti személyes kapcsolattartás igénye miatt akár annak is nevezhető. De a lényegben az ellenkezőjét csinálja: nem lerombolja a demokratikus intézményeket, hanem újraépíti őket. Erről szól a Tisztítótűz is.”