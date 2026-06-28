„Tisztítótűz – ezt a hatásos nevet adta a kormány az új törvénycsomagnak. Jó név, tetszik. De nem minden eleme egyformán. Ami nem baj. Éppen a Népszavában idézte tegnap Czene Gábor Edward Koch New York-i polgármester 1989-es híres kampánymondatát: »Ha 12 kérdésből 9-ben egyetértesz velem, szavaz rám! Ha 12-ből mind a 12 kérdésben egyetértesz velem, fordulj pszichiáterhez!« Koch ugyan éppen 1989-ben alulmaradt az előválasztáson, de bölcs jelszavából – sovány vigasz számára – azóta szállóige lett.

Nos, pszichiáterhez eszerint nem kell fordulnom. Pedig céljai egészét és eszközei többségét tekintve híve vagyok a Tisztítótűznek.

Ami legjobban tetszik, az az elszánt hevület egy tisztább közélet megteremtésére. A miniszterelnök felszólalását eddigi legjobb, legmélyebben átélt beszédének tartom. Ezzel véget is vetett azoknak az összeesküvés-elméleteknek (ha valaki még komolyan gondolta ezeket), hogy valójában Orbánnal összejátszva őket akarja átmenteni.