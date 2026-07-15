Romlik a budapesti közbiztonság, sürgős intézkedést kérnek a Tisza-kormánytól

A polgármesterek személyes egyeztetést is kezdeményeznek a kormánnyal, és felajánlják együttműködésüket a javaslatok kidolgozásában. Álláspontjuk szerint a szükséges intézkedések nem halaszthatók a következő évi költségvetés elfogadásáig, mert Budapestnek már most nagyobb rendőri jelenlétre, hatékonyabb szociális ellátórendszerre és erősebb helyi eszközökre van szüksége.

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