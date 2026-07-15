Romlik a budapesti közbiztonság, sürgős intézkedést kérnek a Tisza-kormánytól

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Négy belvárosi polgármester sürgős intézkedéseket kér a kormánytól Budapest közbiztonsága érdekében.
Soproni Tamás, Niedermüller Péter, Baranyi Krisztina és Pikó András balliberális polgármesterek közös nyílt levélben fordultak a kormányhoz, amelyben azonnali lépéseket sürgetnek Budapest romló közbiztonsági helyzetének kezelésére.
A polgármesterek szerint a belső kerületekben egyre súlyosabb szociális, mentális egészségügyi és közrendvédelmi problémák jelentkeznek, ami jelentősen rontja a lakosság biztonságérzetét.
Álláspontjuk szerint a helyzetet súlyosbítja az állami pszichiátriai és addiktológiai ellátás leépülése, a szociális intézményrendszer gyengülése, valamint a rendőrség létszámhiánya.
A levélben öt azonnali intézkedést javasolnak:
A négy kerület vezetője hangsúlyozza, hogy az önkormányzatok már most is számos olyan feladatot látnak el – például térfigyelő kamerák telepítését, a rendőrség támogatását és szociális programok finanszírozását –, amelyek szerintük részben állami felelősségi körbe tartoznának.
A polgármesterek személyes egyeztetést is kezdeményeznek a kormánnyal, és felajánlják együttműködésüket a javaslatok kidolgozásában. Álláspontjuk szerint a szükséges intézkedések nem halaszthatók a következő évi költségvetés elfogadásáig, mert Budapestnek már most nagyobb rendőri jelenlétre, hatékonyabb szociális ellátórendszerre és erősebb helyi eszközökre van szüksége.
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