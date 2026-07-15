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soproni tamás pikó andrás niedermüller péter baranyi krisztina közbiztonság budapest

Romlik a budapesti közbiztonság, sürgős intézkedést kérnek a Tisza-kormánytól

2026. július 15. 20:39

Négy belvárosi polgármester sürgős intézkedéseket kér a kormánytól Budapest közbiztonsága érdekében.

2026. július 15. 20:39
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Soproni Tamás, Niedermüller Péter, Baranyi Krisztina és Pikó András balliberális polgármesterek közös nyílt levélben fordultak a kormányhoz, amelyben azonnali lépéseket sürgetnek Budapest romló közbiztonsági helyzetének kezelésére.

A polgármesterek szerint a belső kerületekben egyre súlyosabb szociális, mentális egészségügyi és közrendvédelmi problémák jelentkeznek, ami jelentősen rontja a lakosság biztonságérzetét.

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Álláspontjuk szerint a helyzetet súlyosbítja az állami pszichiátriai és addiktológiai ellátás leépülése, a szociális intézményrendszer gyengülése, valamint a rendőrség létszámhiánya.

A levélben öt azonnali intézkedést javasolnak:

  • Legalább 30 százalékos Budapest-pótlék a rendvédelmi dolgozóknak.
  • Nagyobb önkormányzati hatáskör a dohányboltok működésének szabályozásában.
  • Az objektív felelősség kiterjesztése a térfigyelő kamerákkal rögzíthető közlekedési szabálysértésekre.
  • Állandó rendőri jelenlét Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain.
  • Az éjjeli menedékhelyek szabályainak módosítása, alacsonyabb belépési küszöbbel és hosszabb reggeli nyitvatartással.

A négy kerület vezetője hangsúlyozza, hogy az önkormányzatok már most is számos olyan feladatot látnak el – például térfigyelő kamerák telepítését, a rendőrség támogatását és szociális programok finanszírozását –, amelyek szerintük részben állami felelősségi körbe tartoznának.

A polgármesterek személyes egyeztetést is kezdeményeznek a kormánnyal, és felajánlják együttműködésüket a javaslatok kidolgozásában. Álláspontjuk szerint a szükséges intézkedések nem halaszthatók a következő évi költségvetés elfogadásáig, mert Budapestnek már most nagyobb rendőri jelenlétre, hatékonyabb szociális ellátórendszerre és erősebb helyi eszközökre van szüksége.

Nyitókép forrása: Facebook

 

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Összesen 11 komment

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Sorrend:
indaniso
2026. július 15. 21:24
Mit ugat a pikó meg a banya? Ők akarták ezt Budapest mindenkié faszkalapok!
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1
0
Szerintem
•••
2026. július 15. 21:23 Szerkesztve
A tiszafostos épp szétverte a rendőrséget. Pszichiátriát meg biztos nem akar fejleszteni, tartva tőle, hogy begumiszobázzák. Szopjatok, szívjatok, viseljétek a következményeit, hogy a saját fajtátok.kormányoz.
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0
0
Potymog
2026. július 15. 21:22
Nagyon helyes, ha javítják a közbiztonságot! Sajnos szükség van rá!
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0
0
Oldalkosár
•••
2026. július 15. 21:19 Szerkesztve
Szavazóitok leszarják a bűnözést, csak a Fidesz ne! A drogosok, bűnelkövetők is a ti szavazóitok.
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3
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