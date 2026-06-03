Brutális szennyezés: a Shell annak ellenére pumpált éveken át egy nigériai vezetéken kőolajat, hogy pontosan tudták, mit tesz a környezetével

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A brit olajóriás saját szabályait és magas rangú vezetői figyelmeztetéseit is sutba dobva folytatta egy súlyosan szennyező vezeték működtetését a Niger-deltában.
A Shell brit multinacionális energiaóriás évekig üzemeltetett egy olyan olajvezetéket Nigériában, amely tudottan súlyosan szennyezte a környezetét. A vállalat vezetése saját szabályait és alkalmazottainak figyelmeztetéseit is figyelmen kívül hagyta – derül ki a BBC által megszerzett dokumentumokból.
Az iratok azt mutatják, hogy a vállalat egy magas rangú vezetője már 2008-ban figyelmeztette a kockázatokra, amelyek abból adódtak, hogy a Shell több millió liter finomítatlan olajat szivattyúzott egy nigériai olajvezetéken keresztül annak ellenére, hogy azt folyamatosan olajlopások, valamint infrastruktúra-hibák sújtották.
Nigéria olajban gazdag déli Niger-delta régiójában az évtizedek óta tartó szennyezés egyre nagyobb hatással van a régió környezetére: a vizes élőhelyeket egyre inkább nyersolaj és szennyezett üledék borítja.
A pert a Niger-delta patakjai és mangrove-erdei közelében élő közösségek indították, akik felelősségre akarják vonni a Shellt a 2011 és 2013 közötti időszakban történt több mint 100 olajszivárgás miatt.
A szóban forgó vezeték a 96,5 km hosszú Nembe Creek Trunk Line nevű vezeték, amely a szárazföldi olajmezőket köti össze egy tengerparti finomítóval.
A vezetéket a vállalat tavaly adta el a Renaissance Africa Energynek, mivel az évek folyamán az egyik legdrágább és legproblémásabb vezetékké vált. Rendszeresen meghibásodott, valamint a vezetéket meglékelő tolvajok céltáblájává vált.
Az iratokban az olajtársaság azt állítja, hogy a szennyezés nagy részét „nagy léptékű olajlopás” és tucatnyi helyi illegális finomító okozta. A Shell szerint nigériai leányvállalata évek óta jelentős összegeket fektetett be a szivárgások kockázatának csökkentésére.
A közösségek a Shell elleni nemzetközi perben összesen 1 milliárd dollárt követelnek, ebből:
Az ENSZ szerint 1958 óta, amikor a Shell elkezdett Nigériában olajat kitermelni, legalább 13 millió hordó – azaz mintegy 1,5 millió tonna – nyersolaj ömlött ki legalább 7000 incidens során.
Az olajlopás régóta probléma a Niger-deltában – „bunkering” néven ismert –, amely során bűnöző bandák fúrnak lyukat a vezetékekbe, és csapolják le a nyersolajat hajókba vagy tárolótartályokba. A lopott olaj egy részét rögtönzött finomítókban dolgozzák fel, a többit illegálisan értékesítik.
A 2000-es évek közepén a militáns csoportok is komoly biztonsági problémát jelentettek: motoros, erősen felfegyverzett militánsok támadták az üzemeket, és raboltak el külföldi dolgozókat váltságdíjért.
Az iratok szerint a vállalat akkori műszaki alelnöke, Markus Droll fogalmazta meg az első aggályokat. Szerinte az akkori állapotok alapján nem lett volna szabad tovább üzemeltetni a vezetéket. Ann Pickard, a Shell akkori regionális ügyvezető alelnöke akkoriban azt ígérte, hogy foglalkozni fognak a problémával.
A vállalat 2012-ben a vezeték egyes részeit a legmagasabb kockázatú besorolásba helyezte a kiterjedt olajlopások miatt.
A Shell szabályzata szerint ebben az esetben a vezetéket le kellett volna állítani. Ehelyett a magas rangú tisztségviselők engedélyt adtak a nigériai leányvállalatnak a szivattyúzás folytatására.
2013-ban vezetők javasolták, hogy végezzenek egy auditot arról, hogyan kezelte a vállalat az olajlopásokat, valamint a vezeték integritását 2009 és 2012 között. Vincent Holtam, a Shell nigériai leányvállalatának akkori szárazföldi eszközökért felelős általános igazgatója azt válaszolta, hogy az audit „több kárt okozhat, mint hasznot”. Nem világos, hogy végül elkészült-e az audit. Ugyanebben az évben a Shell egy „szigorúan bizalmas” műveletet indított Project Madrid kódnéven, hogy felmérje, hogyan kezelje a nigériai szivárgásokat.
Egy 36 oldalas belső prezentáció, amelyet a vezetőknek készítettek, becslések szerint 100 illegális finomítót feltételezett a vezeték körül, amelyek körülbelül 9000 hektár vizet és 9000 hektár földet szennyeztek. Azt is jelentette, hogy csapataik 18 bejelentett szivárgást takarítottak fel mintegy 60 bunkering-pontból.
A vezetőknek több lehetőség közül választhattak:
A dokumentumok nem árulják el, melyik lehetőséget választották a Shell vezetői. A vezeték azonban 2013-ban több ideiglenes leállítás és javítás után ismét üzemelni kezdett.
„A kiválasztott dokumentumok a Niger-delta akkori működési környezetének kritikus kontextusa nélkül kerülnek bemutatásra” – mondta a BBC-nek egy Shell szóvivő. „Elszigetelten nem tükrözik a szervezett bűnözéssel szemben való munka kihívásait” – tette hozzá.
A vállalat szerint jelentős lépéseket tett az illegális lopás elleni küzdelemben, de Nigéria rossz biztonsági környezete lehetetlenné tette, hogy megakadályozza a bandák infrastruktúra elleni támadásait.
A Shell szerint azok a közösségek, amelyek most perlik a vállalatot, korábban maguk is részt vettek a vezeték meglékelésében és a folyamatos olajlopásban.
A BBC megkérdezte a nigériai kormányt a Shell azon állítására, hogy a hatóságok nem tudtak megbirkózni a szervezett bűnözéssel, de nem kapott választ. Egy Shell szóvivő azt mondta: „Erősen hiszünk az ügyünk érdemességében, és határozottan meg fogjuk védeni a követeléseket a jövő évi tárgyaláson.”
Nyitókép forrása: Pixabay / Menno de Jong
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