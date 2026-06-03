Brutális szennyezés: a Shell annak ellenére pumpált éveken át egy nigériai vezetéken kőolajat, hogy pontosan tudták, mit tesz a környezetével

A Shell brit multinacionális energiaóriás évekig üzemeltetett egy olyan olajvezetéket Nigériában, amely tudottan súlyosan szennyezte a környezetét. A vállalat vezetése saját szabályait és alkalmazottainak figyelmeztetéseit is figyelmen kívül hagyta – derül ki a BBC által megszerzett dokumentumokból.

Az iratok azt mutatják, hogy a vállalat egy magas rangú vezetője már 2008-ban figyelmeztette a kockázatokra, amelyek abból adódtak, hogy a Shell több millió liter finomítatlan olajat szivattyúzott egy nigériai olajvezetéken keresztül annak ellenére, hogy azt folyamatosan olajlopások, valamint infrastruktúra-hibák sújtották.