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olaj shell nigéria

Brutális szennyezés: a Shell annak ellenére pumpált éveken át egy nigériai vezetéken kőolajat, hogy pontosan tudták, mit tesz a környezetével

2026. június 03. 16:24

A brit olajóriás saját szabályait és magas rangú vezetői figyelmeztetéseit is sutba dobva folytatta egy súlyosan szennyező vezeték működtetését a Niger-deltában.

2026. június 03. 16:24
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A Shell brit multinacionális energiaóriás évekig üzemeltetett egy olyan olajvezetéket Nigériában, amely tudottan súlyosan szennyezte a környezetét. A vállalat vezetése saját szabályait és alkalmazottainak figyelmeztetéseit is figyelmen kívül hagyta – derül ki a BBC által megszerzett dokumentumokból.

Az iratok azt mutatják, hogy a vállalat egy magas rangú vezetője már 2008-ban figyelmeztette a kockázatokra, amelyek abból adódtak, hogy a Shell több millió liter finomítatlan olajat szivattyúzott egy nigériai olajvezetéken keresztül annak ellenére, hogy azt folyamatosan olajlopások, valamint infrastruktúra-hibák sújtották.

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A nigériai B-Dere vízfolyáson úszó kőolajfolt, amely állítólag a Shell berendezéseinek meghibásodása miatt keletkezett, 2011. augusztus 11-én.  Forrás: PIUS UTOMI EKPEI / AFP

Évtizedes szennyezés a Niger-deltában

Nigéria olajban gazdag déli Niger-delta régiójában az évtizedek óta tartó szennyezés egyre nagyobb hatással van a régió környezetére: a vizes élőhelyeket egyre inkább nyersolaj és szennyezett üledék borítja.

A pert a Niger-delta patakjai és mangrove-erdei közelében élő közösségek indították, akik felelősségre akarják vonni a Shellt a 2011 és 2013 közötti időszakban történt több mint 100 olajszivárgás miatt.

A szóban forgó vezeték a 96,5 km hosszú Nembe Creek Trunk Line nevű vezeték, amely a szárazföldi olajmezőket köti össze egy tengerparti finomítóval.

A vezetéket a vállalat tavaly adta el a Renaissance Africa Energynek, mivel az évek folyamán az egyik legdrágább és legproblémásabb vezetékké vált. Rendszeresen meghibásodott, valamint a vezetéket meglékelő tolvajok céltáblájává vált. 

Az iratokban az olajtársaság azt állítja, hogy a szennyezés nagy részét „nagy léptékű olajlopás” és tucatnyi helyi illegális finomító okozta. A Shell szerint nigériai leányvállalata évek óta jelentős összegeket fektetett be a szivárgások kockázatának csökkentésére. 

A közösségek a Shell elleni nemzetközi perben összesen 1 milliárd dollárt követelnek, ebből:

  • 250 millió dollár kártérítés
  • 750 millió dollár a környezeti károk helyreállítására.

Az ENSZ szerint 1958 óta, amikor a Shell elkezdett Nigériában olajat kitermelni, legalább 13 millió hordó – azaz mintegy 1,5 millió tonna – nyersolaj ömlött ki legalább 7000 incidens során.

Az olajlopás régóta probléma a Niger-deltában – „bunkering” néven ismert –, amely során bűnöző bandák fúrnak lyukat a vezetékekbe, és csapolják le a nyersolajat hajókba vagy tárolótartályokba. A lopott olaj egy részét rögtönzött finomítókban dolgozzák fel, a többit illegálisan értékesítik.

A 2000-es évek közepén a militáns csoportok is komoly biztonsági problémát jelentettek: motoros, erősen felfegyverzett militánsok támadták az üzemeket, és raboltak el külföldi dolgozókat váltságdíjért.

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A Niger-deltai Felszabadítási Mozgalom (MEND) harcosai 2008. szeptember 17-én a Niger-deltában. Forrás: PIUS UTOMI EKPEI / AFP

Figyelmen kívül hagyott figyelmeztetések

Az iratok szerint a vállalat akkori műszaki alelnöke, Markus Droll fogalmazta meg az első aggályokat. Szerinte az akkori állapotok alapján nem lett volna szabad tovább üzemeltetni a vezetéket. Ann Pickard, a Shell akkori regionális ügyvezető alelnöke akkoriban azt ígérte, hogy foglalkozni fognak a problémával.

A vállalat 2012-ben a vezeték egyes részeit a legmagasabb kockázatú besorolásba helyezte a kiterjedt olajlopások miatt.

A Shell szabályzata szerint ebben az esetben a vezetéket le kellett volna állítani. Ehelyett a magas rangú tisztségviselők engedélyt adtak a nigériai leányvállalatnak a szivattyúzás folytatására.

2013-ban vezetők javasolták, hogy végezzenek egy auditot arról, hogyan kezelte a vállalat az olajlopásokat, valamint a vezeték integritását 2009 és 2012 között. Vincent Holtam, a Shell nigériai leányvállalatának akkori szárazföldi eszközökért felelős általános igazgatója azt válaszolta, hogy az audit „több kárt okozhat, mint hasznot”. Nem világos, hogy végül elkészült-e az audit. Ugyanebben az évben a Shell egy „szigorúan bizalmas” műveletet indított Project Madrid kódnéven, hogy felmérje, hogyan kezelje a nigériai szivárgásokat.

Egy 36 oldalas belső prezentáció, amelyet a vezetőknek készítettek, becslések szerint 100 illegális finomítót feltételezett a vezeték körül, amelyek körülbelül 9000 hektár vizet és 9000 hektár földet szennyeztek. Azt is jelentette, hogy csapataik 18 bejelentett szivárgást takarítottak fel mintegy 60 bunkering-pontból.

A vezetőknek több lehetőség közül választhattak:

  • az ideiglenes leállítástól a javítások idejére (miközben tolerálják az olajlopást) egészen 
  • a teljes termelés évekre történő leállításáig a probléma gyökeres megoldása érdekében.

A dokumentumok nem árulják el, melyik lehetőséget választották a Shell vezetői. A vezeték azonban 2013-ban több ideiglenes leállítás és javítás után ismét üzemelni kezdett.

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A Shell Oil Batan átrakóállomása a Niger-delta Warri South kerületében, 2004. június 4-én. Forrás: Pius Utomi EKPEI /

A Shell válasza

„A kiválasztott dokumentumok a Niger-delta akkori működési környezetének kritikus kontextusa nélkül kerülnek bemutatásra” – mondta a BBC-nek egy Shell szóvivő. „Elszigetelten nem tükrözik a szervezett bűnözéssel szemben való munka kihívásait” – tette hozzá.

A vállalat szerint jelentős lépéseket tett az illegális lopás elleni küzdelemben, de Nigéria rossz biztonsági környezete lehetetlenné tette, hogy megakadályozza a bandák infrastruktúra elleni támadásait.

A Shell szerint azok a közösségek, amelyek most perlik a vállalatot, korábban maguk is részt vettek a vezeték meglékelésében és a folyamatos olajlopásban.

A BBC megkérdezte a nigériai kormányt a Shell azon állítására, hogy a hatóságok nem tudtak megbirkózni a szervezett bűnözéssel, de nem kapott választ. Egy Shell szóvivő azt mondta: „Erősen hiszünk az ügyünk érdemességében, és határozottan meg fogjuk védeni a követeléseket a jövő évi tárgyaláson.”

Nyitókép forrása: Pixabay / Menno de Jong 

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Összesen 11 komment

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Sorrend:
chief Bromden
2026. június 03. 19:01
Nagyon fejlett lehet Nigéria, ha a háztájiban finomítják a lopott kőolajat. :D
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. június 03. 18:52
» nuevas-reglas 2026. június 03. 16:35 mindezt az europai fogyasztok jolete erdekeben en tamogatom a Shellt« Nagyon helyes! Csak emiatt indult útnak 800.000 feketeafrikai Európa irányába. Örülök, hogy te támogatod a migrációt.
Válasz erre
2
0
Obsitos Technikus
•••
2026. június 03. 18:23 Szerkesztve
"Ötezer tüntető vonult 1995-ben a Shell dél-afrikai regionális központjához, hogy átadhassák petíciójukat, amellyel az olaj multi nigériai tevékenysége ellen tiltakoztak. A demonstráció szervezői körében láthatóan zavart keltett, hogy a nyilatkozatot átvevő menedzsert Kapitány Istvánnak hívták. A fiatal magyar regionális igazgató nem passzolt bele az érzéketlen multiról kialakított sztereotípiákba, pláne nem Dél- Afrikában, ahol a hollandok és a britek korábban egyaránt gyarmatosítók voltak. A dél-afrikai kitérő csak egy állomás volt Kapitány karrierjében, aki 1997 óta újra Magyarországon szolgálja az olajtársaság érdekeit. Az akkor felállított regionális igazgatóság kereskedelmi igazgatójának jött vissza, s Mosonyi György váratlan távozása után az április 27-i közgyűlésen a Shell Hungary Rt. elnök-vezérigazgatójává nevezték ki. " Figyelő, 1999. május-június (43. évfolyam, 19-25. szám)1999-05-20 / 20. szám
Válasz erre
1
0
csulak
2026. június 03. 18:14
meg se buntetik oket rendesen
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