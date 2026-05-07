Hatalmasat kaszál a Shell az iráni háborún

A Shell nagyot kaszál: a háborús nyereséget felvásárlásokra váltja az olajóriás
Milliárdos tranzakció körvonalazódik Kanadában, amely új erőviszonyokat hozhat a nemzetközi energiaszektorban.
A közel-keleti konfliktus felrobbantotta az energiaárakat, ami komoly nyereséget hozott az olajipari óriásoknak. A Shell az idei első negyedévben több mint ötmilliárd fontos profitot ért el, miközben az iráni háború miatt az olaj ára négyéves csúcsra emelkedett, és az elemzői várakozásokat is jelentősen meghaladta a vállalat eredménye.
A The Independent beszámolója szerint a Shell az idei első negyedévben 6,92 milliárd dolláros, vagyis mintegy 2088 milliárd forintos nyereséget ért el. Ez több mint kétszerese az előző negyedéves eredménynek, és 24 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál is. Az elemzők ennél jóval kisebb, 6,36 milliárd dolláros, hozzávetőleg 1919 milliárd forintos profitot vártak.
A Shell első negyedéves eredményeit jelentősen megdobta az olajárak emelkedése, amelyet az iráni háború és a közel-keleti feszültségek hajtottak fel.
A vállalat külön kiemelte, hogy az olajkereskedelmi üzletág és a vegyipari részleg teljesített kiemelkedően: utóbbi eredménye több mint négyszeresére nőtt egy év alatt. A cég emellett újabb hárommilliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot jelentett be a következő három hónapra, valamint öt százalékkal emeli az osztalékot is. Wael Sawan vezérigazgató úgy fogalmazott:
A Shell erős eredményeket ért el, amelyeket a működési teljesítményre való könyörtelen összpontosítás tett lehetővé egy olyan negyedévben, amelyet példátlan zavarok jellemeztek a globális energiapiacokon.
A vállalatvezető hozzátette:
Munkatársaink biztonsága továbbra is prioritás marad, miközben szorosan együttműködünk a kormányokkal és ügyfeleinkkel energiaigényeik kielégítése érdekében.
A Shell és más olajipari vállalatok ugyanakkor komoly kritikákat kaptak amiatt, hogy hatalmas nyereséget érnek el egy olyan konfliktus közepette, amely jelentős terheket róhat a háztartásokra az energia-, élelmiszer- és közlekedési költségek emelkedésén keresztül. Tessa Khan, az Uplift klímavédelmi szervezet vezetője szerint:
Újra és újra azt látjuk, hogy a globális konfliktusok felhajtják az olaj és a gáz árát – és újra és újra a hétköznapi háztartások fizetik meg ennek az árát.
Hozzátette:
Ezek a profitbejelentések ismét kellemetlen emlékeztetői annak, hogy a jelenlegi energiarendszer a hétköznapi emberek ellen van felépítve.
A szakértők szerint még egy esetleges békemegállapodás sem feltétlenül hozná vissza a háború előtti olajárakat. Derren Nathan, a Hargreaves Lansdown elemzője szerint a Shell továbbra is profitálhat a magas energiaárakból. Az olaj ára a konfliktus hatására hordónként 126 dollárig emelkedett, ami négyéves csúcsnak számított. Bár később csökkent az ár a béketárgyalások reménye miatt, a nyersolaj ára továbbra is 100 dollár felett maradt.
A konfliktus ugyanakkor a Shell működését sem kerülte el teljesen. A vállalat katari létesítményeit is támadások érték, a PearlGTL üzem pedig márciusban leállt. A cég azonban ennek ellenére sem számolt el értékvesztést az első negyedévben.
