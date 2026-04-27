A Shell nagyot kaszál: a háborús nyereséget felvásárlásokra váltja az olajóriás

A globális energiaszektor erőviszonyai tovább rendeződnek, és ebben a folyamatban a Shell ismét kulcsszereplővé lépett elő. A Világgazdaság beszámolója szerint a vállalat megállapodott a kanadai ARC Resources felvásárlásáról, amely a cég legnagyobb üzlete lehet 2015 óta, amikor a BG Groupot kebelezte be.

Az akvizíció célja egyértelmű: növelni az olaj- és gázkészleteket, méghozzá olyan eszközökkel, amelyek egyszerre ígérnek jó minőséget és alacsony költségszintet. A Shell ezzel nemcsak a jelenlegi piaci helyzetből profitál, hanem hosszabb távon is igyekszik biztosítani termelésének stabilitását.

A 13,6 milliárd dolláros tranzakció szerkezete külön figyelmet érdemel. A Shell a vételár 25 százalékát likvid forrásból finanszírozza, míg a fennmaradó részt részvényekkel rendezi. Ez a konstrukció világosan mutatja, hogy a vállalat kihasználja saját erős piaci pozícióját, hiszen árfolyama történelmi csúcs közelében mozog.