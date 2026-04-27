A Shell nagyot kaszál: a háborús nyereséget felvásárlásokra váltja az olajóriás

Az egekbe emelkedtek az uniós üzemanyagárak: mutatjuk, hogyan érinti Magyarországot az óriási válság
Hazánk és Szlovénia egyelőre megúszta.
Az olajipar nagyjai nem hagyják kihűlni a lehetőségeket. A Shell most egy több mint 13 milliárd dolláros felvásárlással készül tovább növelni súlyát, miközben a háborús környezetből fakadó extraprofitot is hatékonyan forgatja vissza a terjeszkedésbe.
A globális energiaszektor erőviszonyai tovább rendeződnek, és ebben a folyamatban a Shell ismét kulcsszereplővé lépett elő. A Világgazdaság beszámolója szerint a vállalat megállapodott a kanadai ARC Resources felvásárlásáról, amely a cég legnagyobb üzlete lehet 2015 óta, amikor a BG Groupot kebelezte be.
Az akvizíció célja egyértelmű: növelni az olaj- és gázkészleteket, méghozzá olyan eszközökkel, amelyek egyszerre ígérnek jó minőséget és alacsony költségszintet. A Shell ezzel nemcsak a jelenlegi piaci helyzetből profitál, hanem hosszabb távon is igyekszik biztosítani termelésének stabilitását.
A 13,6 milliárd dolláros tranzakció szerkezete külön figyelmet érdemel. A Shell a vételár 25 százalékát likvid forrásból finanszírozza, míg a fennmaradó részt részvényekkel rendezi. Ez a konstrukció világosan mutatja, hogy a vállalat kihasználja saját erős piaci pozícióját, hiszen árfolyama történelmi csúcs közelében mozog.
A megállapodás értelmében az ARC részvényeinek ára a 30 napos súlyozott átlaghoz képest mintegy 20 százalékos prémiumot tartalmaz.
Érdekes kontraszt, hogy míg a Shell részvényei idén nagyjából 20 százalékot erősödtek, addig az ARC papírjai korábban veszteséget mutattak, ám a felvásárlás hírére több mint 20 százalékos ugrást produkáltak. A két vállalat kapcsolata nem új keletű. A Shell már korábban is együttműködött az ARC Resources-szal, például az LNG Canada projektben, és British Columbiában is rendelkezik termeléssel a kanadai mezők közelében. Ez a háttér megkönnyítheti az integrációt, amely azonban még nem tekinthető lezártnak:
az ügylethez a részvényesek, a bíróságok és a szabályozók jóváhagyása is szükséges.
Ezt is ajánljuk a témában
A mostani lépés nem elszigetelt jelenség, hanem egy szélesebb trend része. Az orosz–ukrán háború által felfűtött olajpiac, valamint a növekvő finomítói marzsok komoly bevételnövekedést hoztak az amerikai és nyugat-európai olajcégeknek, ami a részvényárfolyamok ugrásszerű emelkedésében is megmutatkozott.
2025 októbere óta minden nagy nyugati olajcég kétszámjegyű növekedést ért el.
A francia TotalEnergies közel 60 százalékos pluszban van, az amerikai ExxonMobil és Chevron 36, illetve 26 százalékot erősödött, míg a Shell 28 százalékos növekedést produkált. Ebben a környezetben a nagyvállalatok egyre inkább visszatérnek a hagyományos fosszilis üzletágakhoz, háttérbe szorítva az alternatív energiával kapcsolatos, kevésbé sikeres próbálkozásokat.
A Shell esetében különösen élesen merült fel az a kérdés, hogy rendelkezik-e elegendő erőforrással hosszú távon, és a mostani felvásárlás egyértelmű válasznak tűnik erre a dilemmára.
A kép így egyre világosabb: miközben a kisebb szereplők mozgástere szűkül, a legnagyobbak – élükön a Shell-lel – nemcsak kihasználják a kedvező piaci környezetet, hanem aktívan formálják is azt, gyakran a kisebb versenytársak rovására.
Nyitókép: Frederic J. BROWN / AFP