Hogy mit tenne Jézus, miniszter úr? Bizonyosan nem bocsátaná a magzatgyilkosságot társadalmi egyeztetésre

Egy dolog fontosabb a tudásnál, a képzettségnél, a képességeknél, és ez az erkölcs. Óriási károkat okozhat az ép erkölcsi érzék és értékrend hiánya, ha nem tud ellenállni a politika, a hatalom csábításának. Az ilyen politikus nem néz szembe hibáival, az általa okozott veszteséggel, és távozásra sem hajlandó. Az „ideális” közszolga az emberekért van, erkölcse érintetlen, józan ítélete élettapasztalattal és műveltséggel megszerezhető bölcsességgel párosul.

Elgondolkodtató, hogy azok, akik valóban elkötelezettnek érzik magukat a medicina iránt, vajon miért adják fel előbb-utóbb gyógyító tevékenységüket, és váltanak át a politikára.

Ha egy szakember politikussá lesz, veszélyeknek van kitéve, mivel döntéseivel a politika szekerébe fogatja magát. Hivatásos szakmapolitikussá válhat valaki karrier- és hatalomvágyból vagy a jobb megélhetés reménye miatt (megélhetési politikus), ill. kiszámítottan későbbi előnyös pozíció elérése céljából, hiszen a legtöbb leváltott vagy „bukott” politikus előbb-utóbb megtalálja számításait (ugródeszka effektus). Van igazságmagva annak a tulajdonképpen elfogadhatatlan, Eötvös Károly (1842-1916) politikus, publicista által hangoztatott vélemények, hogy: