Magyarországra mutogatnak Pozsonyból: milliókat bukhat Szlovákia az Ukrajnának adott fegyverek miatt

Szlovákiának hárommillió eurót kellhet visszafizetnie az Európai Békekeretből kapott támogatásokból az Ukrajnának átadott haditechnikai eszközök után – erről beszélt Robert Kaliňák szlovák védelmi miniszter. A tárcavezető szerint az ország a korábbi kormányok idején a jogosnál nagyobb összegű kompenzációhoz jutott, ezért merült fel a visszafizetés lehetősége. Kaliňák emellett bírálta az uniós kompenzációs rendszert, mondván: azok az országok jártak a legrosszabbul, amelyek elsőként nyújtottak katonai segítséget Ukrajnának.

A kérdés politikai vitát is kiváltott Szlovákiában. Tibor Gašpar parlamenti alelnök szerint a felelősség Jaroslav Naď korábbi védelmi minisztert terheli, mivel olyan haditechnikai eszközöket adott át Ukrajnának, amelyek nem feleltek meg teljes mértékben a kompenzációs feltételeknek. Naď ezzel szemben azt állítja, hogy a visszatérítések értékének csökkenését Magyarország blokkoló politikája okozta, mivel a magyar kormány akadályozta az Európai Békekeretből történő kifizetéseket.