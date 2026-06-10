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európai békekeret pozsony szlovákia orosz-ukrán háború európai bizottság

Magyarországra mutogatnak Pozsonyból: milliókat bukhat Szlovákia az Ukrajnának adott fegyverek miatt

2026. június 10. 09:42

Hárommillió euró visszafizetésére kötelezhetik Szlovákiát egy uniós vita nyomán.

2026. június 10. 09:42
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Szlovákiának hárommillió eurót kellhet visszafizetnie az Európai Békekeretből kapott támogatásokból az Ukrajnának átadott haditechnikai eszközök után – erről beszélt Robert Kaliňák szlovák védelmi miniszter. A tárcavezető szerint az ország a korábbi kormányok idején a jogosnál nagyobb összegű kompenzációhoz jutott, ezért merült fel a visszafizetés lehetősége. Kaliňák emellett bírálta az uniós kompenzációs rendszert, mondván: azok az országok jártak a legrosszabbul, amelyek elsőként nyújtottak katonai segítséget Ukrajnának.

A kérdés politikai vitát is kiváltott Szlovákiában. Tibor Gašpar parlamenti alelnök szerint a felelősség Jaroslav Naď korábbi védelmi minisztert terheli, mivel olyan haditechnikai eszközöket adott át Ukrajnának, amelyek nem feleltek meg teljes mértékben a kompenzációs feltételeknek. Naď ezzel szemben azt állítja, hogy a visszatérítések értékének csökkenését Magyarország blokkoló politikája okozta, mivel a magyar kormány akadályozta az Európai Békekeretből történő kifizetéseket.

A volt védelmi miniszter egyúttal a jelenlegi kormányt is bírálta, amiért három év alatt sem sikerült rendeznie az ügyet. A vita várhatóan uniós szinten is folytatódik, Robert Fico miniszterelnök ugyanis közvetlenül az Európai Bizottság vezetésével, köztük Ursula von der Leyennel kíván tárgyalni a kérdésről.

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Nyitókép: Robert Nemeti / ANADOLU / Anadolu via AFP

 

Összesen 6 komment

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monuskaroly
2026. június 10. 11:30
Fico miért nem vétózott????????
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0
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krisztoforo48-2
2026. június 10. 11:09
Nem kellett volna odaadni!
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andris-923
2026. június 10. 10:58
Egy mesterséges államot és korrupt bandáját támogattátok pusztán felebaráti szeretetből ! Jóemberkedtetek bele ne roppanjatok 3 millába ! És mi köze ehhez Viktornak mert az EU-s adófizető polgárok pénzét védte ?
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2
0
szemlelo-2
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2026. június 10. 10:24 Szerkesztve
Ember! Három millió Euró az egy országnak nem pénz! Magyarország naponta fizet egy milliót azért, mert nem engedi be e migránsokat. (ez most majd változik: nem lesz milliós fizetés, lesznek migránsok - szigorúan legálisok)
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