Magyarországra mutogatnak Pozsonyból: milliókat bukhat Szlovákia az Ukrajnának adott fegyverek miatt

Feloldotta a Tisza a magyar vétót: tovább finanszírozhatja az EU az Ukrajnának szánt fegyvereket
A Politico szerint Magyar Péterék már nem akadályozzák a több tízmilliárd eurónyi uniós katonai támogatás kifizetését.
Hárommillió euró visszafizetésére kötelezhetik Szlovákiát egy uniós vita nyomán.
Szlovákiának hárommillió eurót kellhet visszafizetnie az Európai Békekeretből kapott támogatásokból az Ukrajnának átadott haditechnikai eszközök után – erről beszélt Robert Kaliňák szlovák védelmi miniszter. A tárcavezető szerint az ország a korábbi kormányok idején a jogosnál nagyobb összegű kompenzációhoz jutott, ezért merült fel a visszafizetés lehetősége. Kaliňák emellett bírálta az uniós kompenzációs rendszert, mondván: azok az országok jártak a legrosszabbul, amelyek elsőként nyújtottak katonai segítséget Ukrajnának.
A kérdés politikai vitát is kiváltott Szlovákiában. Tibor Gašpar parlamenti alelnök szerint a felelősség Jaroslav Naď korábbi védelmi minisztert terheli, mivel olyan haditechnikai eszközöket adott át Ukrajnának, amelyek nem feleltek meg teljes mértékben a kompenzációs feltételeknek. Naď ezzel szemben azt állítja, hogy a visszatérítések értékének csökkenését Magyarország blokkoló politikája okozta, mivel a magyar kormány akadályozta az Európai Békekeretből történő kifizetéseket.
A volt védelmi miniszter egyúttal a jelenlegi kormányt is bírálta, amiért három év alatt sem sikerült rendeznie az ügyet. A vita várhatóan uniós szinten is folytatódik, Robert Fico miniszterelnök ugyanis közvetlenül az Európai Bizottság vezetésével, köztük Ursula von der Leyennel kíván tárgyalni a kérdésről.
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A Politico szerint Magyar Péterék már nem akadályozzák a több tízmilliárd eurónyi uniós katonai támogatás kifizetését.
Nyitókép: Robert Nemeti / ANADOLU / Anadolu via AFP