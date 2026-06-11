Ennek Kubatov Gábor sem fog örülni: tetemes összeget vonhatnak meg a magyar futballtól

Mi lesz veled, Fradi?
Nem csak az elveszített bajnoki cím miatt borús a hangulat a Ferencváros labdarúgócsapatánál. Viszont Borbély Balázs személyében hosszú idő után magyar vezetőedző ül le a kispadra.
Több száz milliós nagyságrendről van szó. Az MLSZ állítólag megszünteti az európai kupaindulásért juttatott jelentős bónuszprémiumot.
Komoly változások várhatók a magyar klubfutballban a 2026/2027-es idénytől kezdve. Ha igazak a hírek, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) az egyik legnagyobb ösztönzőrendszer megszüntetéséről döntött, hiszen egy több száz millió forintos pénzügyi bónusz kivezetéséről van szó. A salamoni döntés legnagyobb kárvallottja az a Ferencváros lehet, amely már eddig is számos alkalommal összetűzésbe került az MLSZ-szel.
A Csakfoci ugyanis arról ír, hogy az MLSZ a 2026/2027-es szezontól kezdve megszünteti azt a pénzügyi bónuszkonstrukciót, amellyel eddig az európai kupasorozatok főtáblájára jutó magyar klubokat honorálták. Méghozzá bőségesen, hiszen
Ezt az ösztönzőt szünteti meg állítólag az MLSZ, így a nemzetközi porondra kijutó magyar csapatok immár nem számíthatnak a jelentős MLSZ-prémiumra, vagyis kizárólag az UEFA-pénzdíjakból profitálhatnának. A cikk hozzáteszi,
a döntés különösen annak fényében érdekes, hogy az elmúlt években a Ferencváros többször is eljutott valamelyik európai sorozat főtáblájára – idén éppenséggel az Európa-liga nyolcaddöntőjéig –, de más magyar csapatok számára is komoly motivációt jelenthetett a több százmilliós hazai bónusz lehetősége.
Az MLSZ egyelőre nem reagált az értesülésekre.
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Nem csak az elveszített bajnoki cím miatt borús a hangulat a Ferencváros labdarúgócsapatánál. Viszont Borbély Balázs személyében hosszú idő után magyar vezetőedző ül le a kispadra.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás