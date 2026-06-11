Ennek Kubatov Gábor sem fog örülni: tetemes összeget vonhatnak meg a magyar futballtól

Komoly változások várhatók a magyar klubfutballban a 2026/2027-es idénytől kezdve. Ha igazak a hírek, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) az egyik legnagyobb ösztönzőrendszer megszüntetéséről döntött, hiszen egy több száz millió forintos pénzügyi bónusz kivezetéséről van szó. A salamoni döntés legnagyobb kárvallottja az a Ferencváros lehet, amely már eddig is számos alkalommal összetűzésbe került az MLSZ-szel.

Kubatov Gábor aligha fog így örülni az MLSZ legújabb szigorításának (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

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