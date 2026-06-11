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európa-liga ösztönzőrendszer Kubatov Gábor Bajnokok Ligája Ferencváros MLSZ FTC

Ennek Kubatov Gábor sem fog örülni: tetemes összeget vonhatnak meg a magyar futballtól

2026. június 11. 17:53

Több száz milliós nagyságrendről van szó. Az MLSZ állítólag megszünteti az európai kupaindulásért juttatott jelentős bónuszprémiumot.

2026. június 11. 17:53
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Komoly változások várhatók a magyar klubfutballban a 2026/2027-es idénytől kezdve. Ha igazak a hírek, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) az egyik legnagyobb ösztönzőrendszer megszüntetéséről döntött, hiszen egy több száz millió forintos pénzügyi bónusz kivezetéséről van szó. A salamoni döntés legnagyobb kárvallottja az a Ferencváros lehet, amely már eddig is számos alkalommal összetűzésbe került az MLSZ-szel. 

KUBATOV Gábor
Kubatov Gábor aligha fog így örülni az MLSZ legújabb szigorításának (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Nincs többé európai kupaprémium?

A Csakfoci ugyanis arról ír, hogy az MLSZ a 2026/2027-es szezontól kezdve megszünteti azt a pénzügyi bónuszkonstrukciót, amellyel eddig az európai kupasorozatok főtáblájára jutó magyar klubokat honorálták. Méghozzá bőségesen, hiszen

  • a Bajnokok Ligája-szereplésért mintegy 500 millió forintos, 
  • az Európa-ligáért nagyjából 300 millió forintos, 
  • míg a Konferencia-ligáért hozzávetőleg 200 millió forintos extra támogatás járt az azt kiérdemlő csapatoknak.

Ezt az ösztönzőt szünteti meg állítólag az MLSZ, így a nemzetközi porondra kijutó magyar csapatok immár nem számíthatnak a jelentős MLSZ-prémiumra, vagyis kizárólag az UEFA-pénzdíjakból profitálhatnának. A cikk hozzáteszi, 

a döntés különösen annak fényében érdekes, hogy az elmúlt években a Ferencváros többször is eljutott valamelyik európai sorozat főtáblájára – idén éppenséggel az Európa-liga nyolcaddöntőjéig –, de más magyar csapatok számára is komoly motivációt jelenthetett a több százmilliós hazai bónusz lehetősége.

Az MLSZ egyelőre nem reagált az értesülésekre.

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Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Összesen 4 komment

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Sorrend:
nempolitizalok-0
2026. június 11. 18:29
Tiszások kivétel. Ja, nem. A belépők nyilván drágábbak lesznek.
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0
0
Mazsola0408
2026. június 11. 18:29
Gondolom az UEFA által adott pénzt ami a kupa eredmények után érkezik azt örömmel leteszi az MLSZ.Nyugodtan mondhatjuk az elmúlt években a Fradi egy rakás bevételt jelentett az MLSZ -nek. Ez a hála. bravó
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2
0
angolpuska
2026. június 11. 18:03
Tényleg ezt akartátok tiszások?
Válasz erre
2
1
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