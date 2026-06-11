Varga Mihály vizsgálatot rendelt el, miután Matolcsy György több mint négyszer akkora végkielégítést kapott, mint Orbán Viktor

A 24.hu közérdekűadat-igénylése nyomán derült fény arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendkívüli, több mint 170 milliós végkielégítést fizetett ki a jegybank éléről tavaly márciusban leköszönő Matolcsy Györgynek – írta meg az Index.

A bruttó 170 845 890 forintos összeg nagyobbik részét, bruttó 122 795 610 forintot a bent ragadt szabadságok után kapta meg a volt jegybankelnök, míg a fennmaradó bruttó 48 050 280 forintot egy speciális korlátozás ellentételezésére utalták ki neki. Ez a csaknem egyharmadnyi rész azt a hat hónapos időszakot kompenzálta, amely alatt Matolcsy a távozását követően nem létesíthetett új munkaviszonyt.