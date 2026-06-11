Ft
Ft
23°C
14°C
Ft
Ft
23°C
14°C
06. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
végkielégítés Varga Mihály Matolcsy Görgy

Varga Mihály vizsgálatot rendelt el, miután Matolcsy György több mint négyszer akkora végkielégítést kapott, mint Orbán Viktor

2026. június 11. 15:32

Kirívóan magas összeg ütötte a markát a volt jegybankelnöknek.

2026. június 11. 15:32
null

A 24.hu közérdekűadat-igénylése nyomán derült fény arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendkívüli, több mint 170 milliós végkielégítést fizetett ki a jegybank éléről tavaly márciusban leköszönő Matolcsy Györgynek – írta meg az Index.

A bruttó 170 845 890 forintos összeg nagyobbik részét, bruttó 122 795 610 forintot a bent ragadt szabadságok után kapta meg a volt jegybankelnök, míg a fennmaradó bruttó 48 050 280 forintot egy speciális korlátozás ellentételezésére utalták ki neki. Ez a csaknem egyharmadnyi rész azt a hat hónapos időszakot kompenzálta, amely alatt Matolcsy a távozását követően nem létesíthetett új munkaviszonyt.

Az Index információi szerint komoly visszhangot váltott ki a gyanúsan magas – Orbán Viktor végkielégítésének több mint négyzserese – juttatás.

Olyannyira, hogy Varga Mihály belső vizsgálatot rendelt el a pénzügyi folyamatok átvilágítására. 

A belső ellenőrzés célja pontosan tisztázni, hogy a végkielégítés megállapítása és kifizetése minden részletében megfelelt-e a hatályos jogszabályoknak, valamint a jegybank saját belső szabályzatainak.

Nyitókép: Kocsis Zoltán/MTI

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
magyar-1977
2026. június 11. 16:43
Az utolsó fillérig vissza mindent a bukott cigányoktól, teljes vagyonelkobzást utána jöhet a sitt, bűnszervezetben elkövetett különösen nagy értékű hűtlen kezelés, csalás!
Válasz erre
1
0
Magyarorszag-elveszett
2026. június 11. 16:41
Amúgy már tisza barát lett nem?
Válasz erre
1
0
goldie-2
2026. június 11. 16:17
Akár honnan nézem, az egy munkás 20 évi keresete.
Válasz erre
1
0
chief Bromden
2026. június 11. 16:13
Az éjjel soha nem ér véget? Mi újság az FB-vel? Pató Pál úr intézi a sorsukat?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!