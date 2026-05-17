kárpátaljai magyarok végkielégítés maffia Magyar Péter Lattman Tamás

Ebbe marhára nem fér bele, hogy „ja, ha a kárpátaljai gyerekek kapják, akkor az jó”. Nem, nem jó!

2026. május 17. 13:34

Igen nehéz biztosítani, hogy tényleg azok kapják a maffia (!) által létrehozott intézményrendszer labirintusán keresztül.

2026. május 17. 13:34
Lattmann Tamás
Lattmann Tamás
„Na akkor a végkielégítésekről.

1. Azok JÁRNAK. Ha már szó nélkül tűrte mindenki az elmúlt években a közszolgálati személyzeti rendszer átalakítását, annak összes abszurditásával együtt, akkor most már ezen ne legyen hiszti, különösen ne visszamenőleges hatállyal. Emlékeim szerint a t. közönség ezzel csak akkor volt hajlandó minimálisan foglalkozni, a 2018-as közszolgálati törvénnyel együtt, amikor csóri Rácz Zsófi HÁT-kinevezésekor sikerült rácsodálkozni az abban foglalt feltételre, miszerint diploma azért legyen már. A maffia módosította is gyorsan, de se előtte, se utána senki nem foglalkozott az egésszel. Én beszéltem róla ezt-azt, senkit nem érdekelt, oké. Végülis csak a kormányzat működéséről szót, de nem baj. Na most már ezen a téren késő bánat.

NO DE.

2. Az is »járna«, amiről ugyancsak nagyon régóta beszélek (és jó lenne végre komolyan venni), hogy végre legyen felelősségvállalás az elkúrt kormányzati intézkedésekért. Az országnak okozott sok milliárdos, és egyelőre teljes mértékben még fel sem tárt károkért, lett légyen szó kötelezettségszegési bírságokról, norvég alap pénzekről, bármiről.

3. Ezeket a lelépési pénzeket nem azért kell megtagadni ezektől, hogy nekik szar legyen és a saját rajongóink örüljenek, hanem első fedezeteként az áltauluk okozott károknak. Aztán szépen kell menni tovább, ha ez nem elég azok fedezésére (nyilván nem lesz), akkor haladjunk a korábbi fizetések és felhalmozott vagyonok felé. Hadd emlékeztessek a hatályos jogszabályokra (tudom, tudom, kit érdekel a jog, blabla), amelyek szerint pl. a bűncselekménnyel előállt vagyon elkobozható, a munkáltatónak okozott kár megtérítendő stb. stb. Na persze, csak ha komolyan gondoljuk pl. a jogállamot.

4. Ebbe marhára nem fér bele, hogy »ja, ha a kárpátaljai gyerekek kapják, akkor az oké, akkor maradhat, akkor az jó«, nem, nem jó, különösen hogy igen nehéz biztosítani, hogy tényleg azok kapják a maffia által létrehozott határontúli intézményrendszer labirintusán keresztül. Ráadásul tökköszi, de Magyarországon is épp elég rászoruló gyerek van, ha ezt elfelejtettük volna.”

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kipi137-2
2026. május 17. 15:23
Mi a fene az a norvég alap? Egy másik állam pénzt utal át, és megszabja, mit kell tennünk cserébe, hogy elkölthessük arra, amire ő akarja?
0
0
august
2026. május 17. 15:19
Az ilyen "joghoz hivatásszerűen kapcsolódó alakokat, az ilyen maffiázások után sokszoros büntetési tétellel kellene sújtani, amikor mindenféle bizonyíték nélkül vádolnak másokat teljesen büntetlenöl immáron évtizedek óta. A rágalmazás becsületsértés manapság olyan természetes módon folyik ki a szájukból, hogy az ember azt mondja, sima jogérzékkel megáldott állampolgárként elképzelni sem tud a saját értékrendje szerint. Pontosan azért, mert a jog fölkent képviselőjeként tudnia kéne, hogy az alaptalan vádaknak miféle jóvátehetetlen károkozásai vannak akár a személyi viszonylatot akár a társadalomban okozott károk miatt. Mondom azt akkor amikor már az elfogott sorozatbűnözőket, és piti tolvajokat sem lehet a személyiségi jogaik miatt néven nevezni, és az arcképeit mutogatni, mert a gatyájukat is leperelhetik róla. Viszont bármelyik közszereplőt névvel, címmel, telefonszámmal tovajozhatják, maffiázhatják. Furcsa idők járnak manapság.
0
1
Sróf
2026. május 17. 15:19
Szép kis bolsevikká transzformálódott ez a balfasz takony is.
1
0
wyatt666
2026. május 17. 15:12
Kezdjük meg az elszámoltatást. Mondjuk veled meg a gazdáiddal 😊
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!