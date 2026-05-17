Nem mindenki örül annak, hogy kárpátaljai gyerekek kapják a miniszteri végkielégítéseket – most ön is szavazhat, jól döntött-e a leköszönő kormány?
A Telex Facebook-oldalán számolt be a döntésről, amit az olvasók nem fogadtak kitörő lelkesedéssel.
Igen nehéz biztosítani, hogy tényleg azok kapják a maffia (!) által létrehozott intézményrendszer labirintusán keresztül.
„Na akkor a végkielégítésekről.
1. Azok JÁRNAK. Ha már szó nélkül tűrte mindenki az elmúlt években a közszolgálati személyzeti rendszer átalakítását, annak összes abszurditásával együtt, akkor most már ezen ne legyen hiszti, különösen ne visszamenőleges hatállyal. Emlékeim szerint a t. közönség ezzel csak akkor volt hajlandó minimálisan foglalkozni, a 2018-as közszolgálati törvénnyel együtt, amikor csóri Rácz Zsófi HÁT-kinevezésekor sikerült rácsodálkozni az abban foglalt feltételre, miszerint diploma azért legyen már. A maffia módosította is gyorsan, de se előtte, se utána senki nem foglalkozott az egésszel. Én beszéltem róla ezt-azt, senkit nem érdekelt, oké. Végülis csak a kormányzat működéséről szót, de nem baj. Na most már ezen a téren késő bánat.
NO DE.
2. Az is »járna«, amiről ugyancsak nagyon régóta beszélek (és jó lenne végre komolyan venni), hogy végre legyen felelősségvállalás az elkúrt kormányzati intézkedésekért. Az országnak okozott sok milliárdos, és egyelőre teljes mértékben még fel sem tárt károkért, lett légyen szó kötelezettségszegési bírságokról, norvég alap pénzekről, bármiről.
3. Ezeket a lelépési pénzeket nem azért kell megtagadni ezektől, hogy nekik szar legyen és a saját rajongóink örüljenek, hanem első fedezeteként az áltauluk okozott károknak. Aztán szépen kell menni tovább, ha ez nem elég azok fedezésére (nyilván nem lesz), akkor haladjunk a korábbi fizetések és felhalmozott vagyonok felé. Hadd emlékeztessek a hatályos jogszabályokra (tudom, tudom, kit érdekel a jog, blabla), amelyek szerint pl. a bűncselekménnyel előállt vagyon elkobozható, a munkáltatónak okozott kár megtérítendő stb. stb. Na persze, csak ha komolyan gondoljuk pl. a jogállamot.
4. Ebbe marhára nem fér bele, hogy »ja, ha a kárpátaljai gyerekek kapják, akkor az oké, akkor maradhat, akkor az jó«, nem, nem jó, különösen hogy igen nehéz biztosítani, hogy tényleg azok kapják a maffia által létrehozott határontúli intézményrendszer labirintusán keresztül. Ráadásul tökköszi, de Magyarországon is épp elég rászoruló gyerek van, ha ezt elfelejtettük volna.”
