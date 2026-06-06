Cáfolja a külügyminisztérium a HVG-t: nem hétfőn találkozik Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij

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„A hétfői időpontról soha nem volt végleges megegyezés” – tudta meg a cikk megjelenését követően a lap.
A HVG értesülései szerint hétfő estére tervezték Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő budapesti találkozóját, ám a tárgyalást végül elhalasztották.
A lap szerint a tárgyaláson a megromlott magyar–ukrán kapcsolatok normalizálásáról lett volna szó.
A Külügyminisztérium így reagált a HVG megkeresésére: „folyamatos az egyeztetés a helyszín és az időpont tekintetében, a hétfői időpontról soha nem volt végleges megegyezés. A találkozóra vonatkozó egyeztetés a maga diplomáciai medrében rendben folyik”.
Nyitókép: HVG