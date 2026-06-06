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Magyarország Ukrajna Magyar Péter Budapest Volodimir Zelenszkij találkozó

Cáfolja a külügyminisztérium a HVG-t: nem hétfőn találkozik Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij

2026. június 06. 17:40

„A hétfői időpontról soha nem volt végleges megegyezés” – tudta meg a cikk megjelenését követően a lap.

2026. június 06. 17:40
HVG

A HVG értesülései szerint hétfő estére tervezték Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő budapesti találkozóját, ám a tárgyalást végül elhalasztották.

A lap szerint a tárgyaláson a megromlott magyar–ukrán kapcsolatok normalizálásáról lett volna szó.

A Külügyminisztérium így reagált a HVG megkeresésére: „folyamatos az egyeztetés a helyszín és az időpont tekintetében, a hétfői időpontról soha nem volt végleges megegyezés. A találkozóra vonatkozó egyeztetés a maga diplomáciai medrében rendben folyik”.

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Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
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Nyitókép: HVG

 

Összesen 13 komment

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Ízisz
2026. június 06. 19:46
🧡🇭🇺 Itt van a kinagyított fotó és videó arról, hogy m.p. hogyan köpi le a tüntetőket!!! Magyar Péter köpködve provokálta, gyalázta a saját állampolgárait. A nemzetközi politikatörténetben és a diplomáciában is teljesen példátlan az a szint, amit a tegnapi budapesti demonstráción láthattunk. Arra viszont a modern, civilizált világban nincs példa, hogy egy demokratikusan megválasztott országvezető az erkélyről obszcén kézmozdulatokkal - a középső ujját felmutatva -, sőt, a felvételek alapján vélhetően _leköpve_ - igen, jól olvasod, és nem átvitt értelemben leköpve, hanem ténylegesen, valóban leköpve az erkélyről - provokálja és gyalázza a saját állampolgárait." Mocskos hazaáruló m.p. és tisza!!! 💯😐👌❗ vadhajtasok.hu/2026/06/06/magyar-peter-kopkodve-provokalta-gyalazta-a-sajat-allampolgarait
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auditorium
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2026. június 06. 19:24 Szerkesztve
A legfrissebb hirek szerint (jùn.6.- 19 h) Szt. Pètervàrra vagy száz ukrán drón csapódott, miután Pu. visszautasitotta Z. -vel a találkozást Svájcban v. Törökö-ban v. egy arab országban. Pu. javasolta neki Moszkvát, de Z. inkább LONDONba repül, ahol HÉTFŐN a brit, fr. és a német vezetőkkel tárgyal és arra akarja őket rávenni, h. segitsenek nekik az oroszokkal szemben a béke létrehozásában. Nem tudni, miben fog állni ez a "segitség" (újabb hosszú hatósávú rakéták kérése avagy Natokatonák harcba küldése, még több pénzeket akar ? Egymást okolják, mind a kettő békét sürget, de valójában egyik sem enged. Tr. magára hagyta Európ, más területek érdeklik. Mi lenne, ha Z. Londonban maradna ? Ott él testvére is és a Forte dei Marmiban álló csodavilláját is egy londoni orosznak adta bérbe. Itt sok orosz és arab vett villákat. Szegény olaszok, lassan kihúzzák a tengerparti strandjaikat a brux-i Bolkenstein törvény kötelezi a tengerparti létesitmények nemzetközi pályáztatására.
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arkadash
2026. június 06. 19:05
De Niro film: Amikor a farok csóválja… A Messiásék is látták! Csütörtökön megszellőztetjük, pénteken megerősítjük, hétfőre már lemondjuk! A semmiből lett a nagy SEMMI!!!
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pollip
2026. június 06. 19:01
Magyar-1977! MP a szivecskét néhány rendőrnek mutatta, tüntető a láthatáron sem volt-))))) Hazudik a propaganda mediatok!
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