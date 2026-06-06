„Bízom benne, hogy a szurkolók elfogadnak minket” – ismét olasz edzője lett az NB I-be feljutott Honvédnak

A 63 éves szakember a svájci fővárosban, Bernben született olasz szülők gyermekeként. Játékosként több mint 300 mérkőzésen szerepelt a svájci élvonalban, köztük egyebek mellett öt idényt töltött a BSC Young Boysnák, legnagyobb sikereit pedig a Neuchatel Xamaxszal érte el. Edzői pályafutását 2000-ben kezdte a svájci rekordbajnok Grasshoppersnél, ahol 2003-ig asszisztensedzőként dolgozott. Később vezetőedzőként Svájcban, Ausztriában, Olaszországban, Franciaországban és Németországban is tevékenykedett.

Mindenek előtt szeretnék gratulálni a csapatnak, a stábnak, az edzőknek és mindenkinek, aki részt vett abban, hogy a klub három év után ismét az NB I-ben szerepelhet. Ami engem illet, óriási kiváltság és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek és edzőként dolgozhatok ennél a nagy múltú és jelentőségű klubnál

– idézte a Budapest Honvéd honlapja Jacobaccit. – Bízom benne, hogy a szurkolók elfogadnak minket, tisztában vagyok vele, hogy a bizalomért nekünk is tenni kell. Ugyanakkor remélem, hogy megadják a csapatnak és a stábnak is az esélyt arra, hogy együtt nagyon jó munkát végezzünk és egy sikeres jövőt építsünk. A csapatnak nagy szüksége lesz a támogatásra, akárcsak az előző kiírásban. Alig várom már az idény kezdetét!”