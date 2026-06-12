„Szűk költségvetéssel rendelkezünk, de van tartalékunk” – Pakson nem aggódnak a kormányváltás miatt

Az egyesületnek tizennégy éve nincs főszponzora, így mindig saját forrásból kell összeraknia a csapat működtetéséhez szükséges költségvetést.

„Engem is meglepett, hogy nincs főszponzorunk, de elfogadtam. Mondhatják azt, hogy egy 18 ezres kisváros csapata vagyunk, de ez már nem teljesen igaz, hiszen az országban és a határainkon túl is vannak szimpatizánsaink, mindenhol tudják, hogy a Paks, a magyar csapat. Itt van nálunk a Paksi Atomerőmű, az egyik legnagyobb állami cég, amelynek kiváló reklámhordozói lehetnénk. Ez nem méltányos a klubbal szemben, hiszen a PR-értékünk és márkaerőnk jóval nagyobb annál, hogy főszponzor nélkül működjünk. A bevételi forrásaink egyik fontos része játékosleadásból származik, az elmúlt időszakban az volt a terv, hogy minden évben egy-két millió euróért értékesítsünk játékosokat.