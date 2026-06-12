„Szűk költségvetéssel rendelkezünk, de van tartalékunk” – Pakson nem aggódnak a kormányváltás miatt

Mi lesz a magyar focival? A szakember szerint sokan hibáztak és még többen elkényelmesedtek
Szabados Gábor sportközgazdász nyilatkozott a Mandinernek.
Három év, három dobogós hely és két kupagyőzelem. A Paks ügyvezetője, Haraszti Zsolt engedett betekintést abba a szakmai munkába, ami a futballklubnál zajlik. Bognár György mellett Böde Dánielre is kitért.
A labdarúgó NB I-ben harmadik helyen záró Paksi FC ügyvezetőjével, Haraszti Zsolttal készített interjút az Index. A tolnai klub az elmúlt három idényben mindig a dobogón végzett, emellett kétszer is elhódította a Magyar Kupát – a szakembert a siker titkáról kérdezték.
„Amikor húsz éve feljutottunk, nem nagyon bíztunk abban, hogy egy-két idénynél többet töltünk majd el az NB I-ben. Gazdaságilag gyengének éreztem a klubot az élvonalhoz, aztán folyamatosan erőn felül teljesítve beleszoktunk a bajnokságba” – kezdte Haraszti Zsolt, a Paks ügyvezetője az Indexnek.
Az egyesületnek tizennégy éve nincs főszponzora, így mindig saját forrásból kell összeraknia a csapat működtetéséhez szükséges költségvetést.
„Engem is meglepett, hogy nincs főszponzorunk, de elfogadtam. Mondhatják azt, hogy egy 18 ezres kisváros csapata vagyunk, de ez már nem teljesen igaz, hiszen az országban és a határainkon túl is vannak szimpatizánsaink, mindenhol tudják, hogy a Paks, a magyar csapat. Itt van nálunk a Paksi Atomerőmű, az egyik legnagyobb állami cég, amelynek kiváló reklámhordozói lehetnénk. Ez nem méltányos a klubbal szemben, hiszen a PR-értékünk és márkaerőnk jóval nagyobb annál, hogy főszponzor nélkül működjünk. A bevételi forrásaink egyik fontos része játékosleadásból származik, az elmúlt időszakban az volt a terv, hogy minden évben egy-két millió euróért értékesítsünk játékosokat.
Emellett sokat köszönhetünk a városnak, amely üzemelteti a stadiont, és segíti az utánpótlásunkat, a nemzetközi szereplésért is kapunk pénzt az UEFA-tól, és egy fontos szelete a büdzsének az MLSZ központi bevételeiből származó összeg”
– árulta el Haraszti, akinek utána felvették: a kormányváltással valószínűleg kevesebb pénz áramlik majd a futballba.
Minden klubot érint a változás, az a kérdés, ki hogyan alkalmazkodik majd az új feltételekhez. Azok a klubok, amelyeknek különböző forrásból több állami támogatás jutott, nehezebben viselik majd a változást. Mi feszített, szűk költségvetéssel rendelkezünk, de van tartalékunk, hogy ne ijedjünk meg egy új helyzettől.
A magyar klubok jelentős részének felelősen gondolkodó vezetői vannak, akik meg fogják oldani ezt a szituációt. Abban is bízom, hogy ebben az átmeneti helyzetben az MLSZ segíti majd a csapatokat.”
Elképzelhető, hogy a csapatok majd a játékoseladásokból próbálnak több bevételhez jutni, ám ez az eredmény rovására mehet.
„Az előző idény előtt távozott tőlünk Szappanos, Mezei, Ötvös, majd később Osváth – négy kulcsjátékos, de így is sikerült a harmadik helyen zárnunk.
Sokan akarták már a paksi titkot megfejteni, nem tudom, hogy létezik-e ilyen, de az biztos, hogy az igazolásoknál körültekintőbbek vagyunk az átlagnál és szervezett szakmai munka folyik, kiváló kollégákkal. Mi nem azt nézzük, hogy a piacon ki a legjobb az adott poszton, hanem azt, hogy azok közül ki a legjobb, aki be tud illeszkedni a mi családunkba, ezért folyamatosan monitorozzuk a kiszemelteket, és többfordulós szűrőn mennek keresztül. Csak olyan játékost igazolunk, akinek megtiszteltetés Pakson játszani. Ha pedig ennek az ellenkezőjét érzem, annak saját kezűleg segítek csomagolni”
– jelentette ki az ügyvezető.
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Szabados Gábor sportközgazdász nyilatkozott a Mandinernek.
Paksra az elmúlt években több játékos is visszatért, például Böde Dániel, Hahn János és Ádám Martin.
„Ráadásul mindhárman remekül is játszottak a visszatérést követően. Dani idén negyvenéves lesz, de még mindig tudja magát motiválni, számára a cél a csillagos ég.
Óriási genetikai előnye van, és a fizikai paraméterei mellett a játéka továbbra is kimagasló. Dani van annyira hiú, ha majd érzi, hogy már nem azt nyújtja, amit elvár magától, akkor befejezi, de nem vagyok benne biztos, hogy a következő idénye lesz az utolsó.”
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A paksi közönségkedvenc a pályafutása kezdetéről, csúcsáról és a válogatott mezben érzett hiányérzetéről is mesélt. Böde Dániel továbbra is céltudatosan készül az NB I-es csúcsdöntésre.
Bár a Paks idén is felért a dobogóra, a bronzérmet szerezte meg, a naptári évet nem kezdte jól.
Idén év elején sorozatban hat meccset elbuktunk, de fel sem vetődött az edzőváltás. Tudtuk, hogy a sok sérült és a formahanyatlás miatt van, és vissza fogunk térni a helyes útra. Ez így is történt.”
Haraszti elárulta, bár néha vannak vitáik Bognár György vezetőedzővel, veszekedni nem szoktak, tisztelik egymást, és nem szólnak bele a másik munkájába.
Ahhoz, hogy nálunk edzőváltás legyen, komolyabb történéseknek kell bekövetkeznie. Például annak, hogy végérvényesen megszakadjon egy pozitív folyamat. Nem lenne számomra meglepetés, ha még hosszú évekig együtt dolgoznánk”
– mondta Haraszti, aki ezzel zárta a beszélgetést:
„Nem szoktam mellébeszélni, ha valamit mondok, annak vállalom a következményét. Régebben sok csapat hívott, most már sehova nem hívnak, mert tudják, hogy nem megyek. Büszke vagyok arra, amit itt felépítettünk.
Ez a mostani a paksi foci aranygenerációja, és remélem, ezt még néhány évig elmondhatjuk.”
Nyitókép: paksifc.hu