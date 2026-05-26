Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

böde dániel Fradi paks

Böde Dániel: A Fradihoz is hazamegyek

2026. május 26. 19:06

A paksi közönségkedvenc a pályafutása kezdetéről, csúcsáról és a válogatott mezben érzett hiányérzetéről is mesélt. Böde Dániel továbbra is céltudatosan készül az NB I-es csúcsdöntésre.

Miután meghosszabbította a szerződését a paksi labdarúgócsapatnál, Böde Dániel bevallotta, hogy szeretné megcélozni az örökranglista első helyét az NB I-ben szereplés tekintetében. A korábbi válogatott, 40. születésnapja felé közeledő támadó a Hír Tv Lelátó című műsorában pályafutásáról, a Fradinál töltött évekről és a válogatott mezben érzett hiányérzetéről is őszintén beszélt.

„Az első száz NB I-es meccsemet még védekező középpályásként játszottam. Aztán az élet úgy hozta, hogy előrébb kerültem” – emlékezett vissza a kezdetekre Böde, aki hozzátette, bár a Ferencvárosnál töltötte pályafutása egyik legsikeresebb időszakát, Paks jelenti számára az igazi otthont.

Itt nőttem fel, itt lakom 15 kilométerre, az egész gyerekkoromat itt töltöttem. De mondhatom azt is, hogy a Fradihoz is hazamegyek.

Amikor a Ferencváros megkeresett, akkor már váltani szerettem volna. Gondoltam, hogy az előrelépéshez mindenképpen kell egy lépcsőfokot ugrani, és így jött a Ferencváros. A Fradi az ország legnépszerűbb csapata, ott van nyomás a játékosokon, van elvárás. Ezért választottam őket. Nemcsak a hét év, hanem az egész pályafutásom során úgy gondolom, hogy próbáltam mindig hozzátenni a klub és a csapat sikeréhez. Ott tényleg gyönyörű hét évet töltöttem el” – mesélte döntése hátteréről a rutinos támadó.

Böde csak egyetlen momentumot sajnál

Böde Dániel részt vett a magyar válogatottal a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságon, az Izland elleni találkozón az egyenlítéshez ő is tevékenyen hozzájárult.

„Mindig nagy megtiszteltetés a magyar válogatott mezt felvenni. Hogy Eb-n tudtam játszani, az egy plusz.

Az izlandi meccset sajnálom egy kicsit, hogy a gyerek berúgta előlem a gólt, mert tíz centiről csak nem tudtam volna hibázni. Azt sajnáltam, de az egész karrierem szerintem így kerek, ahogy van”

– tekintett vissza a paksi gólgép.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

 

