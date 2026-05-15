Böde Dániel után újabb nagy bejelentést tett a Paks – ezúttal Bognár György jövőjéről

Előre a rekordért: Böde Dániel folytatja, negyvenévesen is NB I-es játékos lesz!
Nem öregszik az örökifjú Paksi Vasember!
Közleményt adott ki a Paks. A klub hosszabbított Bognár György vezetőedzővel.
A labdarúgó NB I-ben szereplő Paksi FC meghosszabbította vezetőedzője, Bognár György szerződését, így a következő idényben is a 64 éves szakember irányítja a csapatot – jelentette be a klub a hivatalos oldalán.
Klubvezetésünk és vezetőedzőnk a mai napon megállapodtak a közös munka folytatásáról. Bognár György idén júniusban lejáró szerződése – ahogy azt már megszokhattuk – további egy évvel hosszabbodott meg, tehát a 2026–2027-es idényben is Ő ül majd első osztályú csapatunk kispadjának élén”
– írta a klub, amely hozzátette:
„Vezetőedzőnk paksi meccsszámlálója jelenleg 213-nál áll (ez a mostani idény végére 214 lesz), melyből 108-szor győzelmet, 44-szer döntetlent könyvelhetett el, és 61-szer kellett gratulálnia az ellenfélnek. Bognár irányítása alatt csapatunk eddig összesen 452 gólt szerezett. Ha csak a bajnokikat nézzük, 174 mérkőzésből 81-et sikerrel vett, 283 pontot gyűjtött játékosainkkal, ami 1,63 pont per mérkőzés arány.”
A közlemény aztán így folytatódott:
„Bognár György irányításával az elmúlt évek a klub történetének egyik legsikeresebb időszakát hozták. Az elmúlt öt esztendőben három alkalommal is bejutottunk a MOL Magyar Kupa döntőjébe, ahol mindháromszor a Ferencváros volt az ellenfelünk. A finálék közül kettőt is sikerrel vettünk: a 2023–2024-es és a 2024–2025-ös idényben egyaránt mi emelhettük magasba a trófeát, tehát egymás után kétszer sikerült felülmúlni a fővárosi riválist. A bajnokságban is hasonlóan eredményes időszakot élünk. Az elmúlt három idényben kétszer már dobogón zártunk – a 2023–2024-es kiírásban ezüst, a tavalyiban bronzérmet szereztünk, és a mostaniban is saját kezünkben van, hogy ismét a legjobb három között végezzünk. Amennyiben ezt sikerül elérni, úgy sorozatban harmadszor is kivívjuk a nemzetközi kupaszereplés jogát.”
Bognár György az M1 aktuális csatornának nyilatkozott a hosszabbításról.
Inkább szakmai kérdéseket kellett megbeszélnünk, miután ez az év egy kicsit gyengébbre sikeredett játékminőségben és eredményekben is.
Fontos volt, hogy Haraszti Zsolt tulajdonossal egy hullámhosszra kerüljünk és átlássuk a jövő évi célokat. Ebben az idényben sok fiatal játékos kapott sok játékpercet, gyakran egyszerre, és amikor öt-hat fiatal van egyszerre a pályán, az már NB I-es szinten egy kicsit sántít” – idézte szavait a Magyar Távirati Iroda.
Bognár György úgy fogalmazott, „komoly eredmény lesz”, ha sikerül bronzérmes pozícióban zárniuk az NB I-ben, s jelezte, mind a Debrecen, mind pedig a Zalaegerszeg látványosabb, kreatívabb futballt játszott, mint a Paks, ugyanakkor egyik rivális sem sebezhetetlen, és egyik sem jobb csapat, mint a tolnai együttes.
„Nagy változások nem várhatók jövőre a keretben, de most a legfontosabb, hogy ezt az idényt zárjuk le sikeresen” – jelentette ki.
Ahogyan mi is megírtuk, a Paks legendás játékosa, Böde Dániel is korábban már meghosszabbította szerződését Pakson.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem öregszik az örökifjú Paksi Vasember!
Nyitókép: paksifc.hu