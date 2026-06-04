Ft
Ft
28°C
14°C
Ft
Ft
28°C
14°C
06. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott One Magyarország MLSZ

Új főszponzora van a magyar válogatottnak – jól ismert telekommunikációs vállalat állt be a nemzeti együttes mögé

2026. június 04. 15:17

Közleményt adtak ki a finnek elleni felkészülési mérkőzés előtt. A One Magyarország júniustól távközlési főszponzorként támogatja az MLSZ-t és a magyar válogatottat.

2026. június 04. 15:17
null

A One Magyarország 2026. június 1-jétől két éven át a magyar férfi A-válogatott távközlési főszponzoraként támogatja a Magyar Labdarúgó-szövetséget és a nemzeti csapatot – olvasható az MLSZ közleményében.

A finnek készülnek a magyar válogatott elleni mérkőzésre
A finnek készülnek a magyar válogatott elleni mérkőzésre (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

„Az együttműködés újabb fontos mérföldkő a One sportszponzorációs stratégiájában: a vállalat a Nemzeti Tizenegy főszponzoraként a magyar labdarúgás fejlődését és népszerűsítését támogatja, erősítve a szurkolók és a válogatott közötti összetartozás élményét, előtérbe helyezve a sportág közösségformáló erejét és a futballközösség számára értékteremtő kezdeményezéseket” – olvasható. A közlemény emlékeztetett arra, hogy a vállalat a kezdetek óta támogat nemzetközi szinten is magas teljesítményt nyújtó sportegyesületeket (One Veszprém Kézilabda Club, Egri Vízilabda Klub - One Eger) és sportolókat (Szilágyi Áron háromszoros világ és háromszoros olimpiai bajnok kardvívó, Molnár Martin, Brit Formula–3-as autóversenyző).

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A labdarúgás támogatása nekünk hit a hazai tehetségekben, a fejlődés lehetőségében és abban, hogy a közös célok képesek kiemelkedő teljesítményeket létrehozni

– fogalmazott Bányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatója az együttműködés kapcsán. – Véleményem szerint a futball kiemelkedő ereje abban rejlik, hogy képes közös élményeket és hatalmas érzelmeket teremteni, illetve pozitív energiákat mozgósítani – ehhez kapcsolódni egy vállalat számára pedig egyszerre felelősség és lehetőség. A One egy olyan márka, amely emberközpontú szemléletével közösségeket köt össze, embereket hoz közelebb egymáshoz, és ebben a magyar válogatott kiemelt szerepet tölt be. A válogatott nemcsak sportteljesítményt vagy közös élményt jelent, hanem a nemzeti összetartozás és nemzeti büszkeség egyik szimbóluma.”

Vági Márton, az MLSZ főtitkára így fogalmazott:

„A Magyar Labdarúgó-szövetség köszönti a magyar férfi labdarúgó-válogatott új támogatóját! Nagy öröm számunkra, hogy egy új telekommunikációs vállalat csatlakozott közösségünkhöz. Köszönjük a bizalmat és az elkötelezettséget, amellyel támogatják a válogatott munkáját és ambiciózus céljait. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan telekommunikációs vállalat állt a magyar válogatott mellé, amely számára – hozzánk hasonlóan – fontos a fejlődés, a közösségek támogatása és a jövő építése.

Bízunk abban, hogy az együttműködésünk hosszú távon is sikeres lesz, és közösen érhetünk el újabb eredményeket a sport és az együttműködő közösségek építése terén. Üdvözöljük a One Magyarországot csapatunk támogatói között!”

A közlemény megjegyzi: a megállapodás részeként a One Magyarország hivatalos lógója megjelenik a válogatott sportruházatán, továbbá a távközlésű szolgáltató reklámjai és hirdetései minden kapcsolódó kommunikációs és marketingfelületen megtalálhatók majd.

Pénteken rendezik a magyar–finn felkészülési meccset

A szurkolók először a holnapi Magyarország–Finnország válogatott mérkőzésen találkozhatnak a One Magyarország és az MLSZ együttműködésének elemeivel.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: valogatott.mlsz.hu

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balatontihany-25
2026. június 04. 15:51
One Veszprém, one foci válogatott...
Válasz erre
1
0
hannibal2
2026. június 04. 15:50
Az "Eleven" mondjuk logikusabb lett volna.
Válasz erre
0
0
brokenwoodi3
2026. június 04. 15:21
Erre a kis időre már minek
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!