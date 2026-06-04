Új főszponzora van a magyar válogatottnak – jól ismert telekommunikációs vállalat állt be a nemzeti együttes mögé

A One Magyarország 2026. június 1-jétől két éven át a magyar férfi A-válogatott távközlési főszponzoraként támogatja a Magyar Labdarúgó-szövetséget és a nemzeti csapatot – olvasható az MLSZ közleményében.

A finnek készülnek a magyar válogatott elleni mérkőzésre (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

„Az együttműködés újabb fontos mérföldkő a One sportszponzorációs stratégiájában: a vállalat a Nemzeti Tizenegy főszponzoraként a magyar labdarúgás fejlődését és népszerűsítését támogatja, erősítve a szurkolók és a válogatott közötti összetartozás élményét, előtérbe helyezve a sportág közösségformáló erejét és a futballközösség számára értékteremtő kezdeményezéseket” – olvasható. A közlemény emlékeztetett arra, hogy a vállalat a kezdetek óta támogat nemzetközi szinten is magas teljesítményt nyújtó sportegyesületeket (One Veszprém Kézilabda Club, Egri Vízilabda Klub - One Eger) és sportolókat (Szilágyi Áron háromszoros világ és háromszoros olimpiai bajnok kardvívó, Molnár Martin, Brit Formula–3-as autóversenyző).