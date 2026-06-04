Új főszponzora van a magyar válogatottnak – jól ismert telekommunikációs vállalat állt be a nemzeti együttes mögé

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Közleményt adtak ki a finnek elleni felkészülési mérkőzés előtt. A One Magyarország júniustól távközlési főszponzorként támogatja az MLSZ-t és a magyar válogatottat.
A One Magyarország 2026. június 1-jétől két éven át a magyar férfi A-válogatott távközlési főszponzoraként támogatja a Magyar Labdarúgó-szövetséget és a nemzeti csapatot – olvasható az MLSZ közleményében.
„Az együttműködés újabb fontos mérföldkő a One sportszponzorációs stratégiájában: a vállalat a Nemzeti Tizenegy főszponzoraként a magyar labdarúgás fejlődését és népszerűsítését támogatja, erősítve a szurkolók és a válogatott közötti összetartozás élményét, előtérbe helyezve a sportág közösségformáló erejét és a futballközösség számára értékteremtő kezdeményezéseket” – olvasható. A közlemény emlékeztetett arra, hogy a vállalat a kezdetek óta támogat nemzetközi szinten is magas teljesítményt nyújtó sportegyesületeket (One Veszprém Kézilabda Club, Egri Vízilabda Klub - One Eger) és sportolókat (Szilágyi Áron háromszoros világ és háromszoros olimpiai bajnok kardvívó, Molnár Martin, Brit Formula–3-as autóversenyző).
A labdarúgás támogatása nekünk hit a hazai tehetségekben, a fejlődés lehetőségében és abban, hogy a közös célok képesek kiemelkedő teljesítményeket létrehozni
– fogalmazott Bányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatója az együttműködés kapcsán. – Véleményem szerint a futball kiemelkedő ereje abban rejlik, hogy képes közös élményeket és hatalmas érzelmeket teremteni, illetve pozitív energiákat mozgósítani – ehhez kapcsolódni egy vállalat számára pedig egyszerre felelősség és lehetőség. A One egy olyan márka, amely emberközpontú szemléletével közösségeket köt össze, embereket hoz közelebb egymáshoz, és ebben a magyar válogatott kiemelt szerepet tölt be. A válogatott nemcsak sportteljesítményt vagy közös élményt jelent, hanem a nemzeti összetartozás és nemzeti büszkeség egyik szimbóluma.”
Vági Márton, az MLSZ főtitkára így fogalmazott:
„A Magyar Labdarúgó-szövetség köszönti a magyar férfi labdarúgó-válogatott új támogatóját! Nagy öröm számunkra, hogy egy új telekommunikációs vállalat csatlakozott közösségünkhöz. Köszönjük a bizalmat és az elkötelezettséget, amellyel támogatják a válogatott munkáját és ambiciózus céljait. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan telekommunikációs vállalat állt a magyar válogatott mellé, amely számára – hozzánk hasonlóan – fontos a fejlődés, a közösségek támogatása és a jövő építése.
Bízunk abban, hogy az együttműködésünk hosszú távon is sikeres lesz, és közösen érhetünk el újabb eredményeket a sport és az együttműködő közösségek építése terén. Üdvözöljük a One Magyarországot csapatunk támogatói között!”
A közlemény megjegyzi: a megállapodás részeként a One Magyarország hivatalos lógója megjelenik a válogatott sportruházatán, továbbá a távközlésű szolgáltató reklámjai és hirdetései minden kapcsolódó kommunikációs és marketingfelületen megtalálhatók majd.
A szurkolók először a holnapi Magyarország–Finnország válogatott mérkőzésen találkozhatnak a One Magyarország és az MLSZ együttműködésének elemeivel.”
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Nyitókép: valogatott.mlsz.hu